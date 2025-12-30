Infosys Topaz™ Responsible AI와 watsonx.governance로 구동되는 AIMS를 통해, Infosys는 자동화, 민첩성, 규제 수준의 엄격함을 하나의 전사적 프레임워크로 결합해 대규모 AI 거버넌스 방식을 새롭게 정의했습니다. 그 결과 빠르게 진화하는 AI 환경의 요구 사항을 충족하는 동시에 확신을 가지고 혁신할 수 있는 고성능 거버넌스 모델이 탄생했습니다.

주요 비즈니스 성과는 다음과 같습니다.

기능과 지역에 걸쳐 처리되는 AI 사용 사례의 수가 계속 증가함에 따라 규모에 맞는 원활한 거버넌스 구축

운영 효율성 150% 향상, 감독 기능 저하 없이 AI 프로젝트 속도 가속화

위험도가 낮고 허용 목록에 포함된 AI 툴을 직접 처리하여 수동 개입을 줄이고 가치 실현 시간 단축

다운타임 없는 상시 운영으로 기업 전반에서 중단 없는 규정 준수 보장

ISO 42001 표준, EU AI 법 및 국립 표준 기술 연구소(NIST)의 요구 사항을 엄격하게 준수하는 포괄적인 규정 조정

AI 모델의 동작과 위험을 선제적으로 모니터링하는 대시보드와 경고를 통한 실시간 가시성 및 제어

Infosys는 AIMS를 제도화함으로써 AI 이니셔티브의 ROI를 극대화하기 위해 확장 가능하고, 투명하고, 책임감 있는 AI의 미래를 위해 구축된 AI 거버넌스에 대한 새로운 엔터프라이즈 표준을 설정했습니다. 이처럼 탄탄한 기반을 바탕으로 Infosys와 IBM은 검증된 거버넌스 모델을 시장에 선보이며, Infosys Topaz의 제공 역량과 watsonx.governance의 지원을 통해 고객이 책임 있는 AI를 대규모로 구현할 수 있도록 돕고 있습니다.