Infosys Topaz™와 watsonx.governance를 통해 전사 차원의 AI 혁신을 실현하고, 확장 환경에서도 신뢰, 규정 준수, 속도를 보장합니다.
Infosys는 책임감 있게 확장하고 측정 가능한 가치를 제공하는 AI 에코시스템을 구축하기 위해 최선을 다하고 있습니다. AI가 기업 운영과 고객 서비스의 중심이 되면서 Infosys는 거버넌스를 강화하고 혁신 의제를 높일 수 있는 전략적 기회를 발견했습니다.
이러한 비전을 지원하기 위해 Infosys는 부서 간 협업을 통합하고, 다양하고 확장되는 사용 사례 포트폴리오에 걸쳐 감독을 간소화하며, 더 스마트한 위험 관리를 도입하고자 했습니다. 도입이 가속화됨에 따라 실시간 규정 준수 가시성을 제공하고, 일관된 평가를 지원하며, 전사적으로 AI 라이프사이클 관리를 간소화할 수 있는 확장 가능한 프로세스에 대한 필요성이 커졌습니다.
확장 가능한 책임 있는 AI 비전을 실현하기 위해 Infosys는 Infosys Topaz를 기반으로 하고 IIBM® watsonx.governance 툴킷으로 구축된 AI 관리 시스템 AIMS를 구현했습니다. Infosys는 ISO 42001을 준수하는 것으로 전 세계적으로 인정받은 최초의 IT 서비스 기업 중 하나입니다. AIMS는 AI 시스템의 개발 및 윤리적 사용에 대한 ISO 42001 표준에 따라 AI 모델을 평가, 승인 및 관리하여 내부, 고객 대면 및 타사 AI 사용 사례 전반에 걸쳐 자동화된 워크플로, 동적 위험 평가 및 중앙 집중식 감독을 통합합니다. Infosys의 내부 시스템과 원활하게 통합되어 이해관계자 그룹별로 사용 사례를 분리하고 AI 검토 위원회(AIRB) 승인을 통해 개발 라이프사이클 초기에 임베딩할 수 있습니다. 위험 분류는 ISO 42001 표준 및 EU AI 법에 따라 자동화되며, 사전 작성된 규정 준수 설문지가 평가를 간소화합니다.
Infosys Topaz™ Responsible AI와 watsonx.governance로 구동되는 AIMS를 통해, Infosys는 자동화, 민첩성, 규제 수준의 엄격함을 하나의 전사적 프레임워크로 결합해 대규모 AI 거버넌스 방식을 새롭게 정의했습니다. 그 결과 빠르게 진화하는 AI 환경의 요구 사항을 충족하는 동시에 확신을 가지고 혁신할 수 있는 고성능 거버넌스 모델이 탄생했습니다.
주요 비즈니스 성과는 다음과 같습니다.
Infosys는 AIMS를 제도화함으로써 AI 이니셔티브의 ROI를 극대화하기 위해 확장 가능하고, 투명하고, 책임감 있는 AI의 미래를 위해 구축된 AI 거버넌스에 대한 새로운 엔터프라이즈 표준을 설정했습니다. 이처럼 탄탄한 기반을 바탕으로 Infosys와 IBM은 검증된 거버넌스 모델을 시장에 선보이며, Infosys Topaz의 제공 역량과 watsonx.governance의 지원을 통해 고객이 책임 있는 AI를 대규모로 구현할 수 있도록 돕고 있습니다.
Infosys는 차세대 디지털 서비스 및 컨설팅 분야의 글로벌 리더로서 59개의 국가의 고객이 디지털 혁신을 추진할 수 있도록 지원하고 있습니다. 40년 이상의 글로벌 기업 시스템과 운영을 관리해온 Infosys는 고객이 클라우드와 AI를 기반으로 한 디지털 변환을 탐색할 수 있도록 전문적으로 안내합니다. Infosys는 생성형 AI를 사용하여 글로벌 기업의 비즈니스 가치를 가속화하는 AI 우선 제품인 Infosys Topaz를 통해 인간, 기업 및 커뮤니티의 잠재력을 증폭하여 전례 없는 혁신, 광범위한 효율성 및 연결된 에코시스템을 통해 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다. 이는 12,000개 이상의 AI 자산, 150개가 넘는 사전 학습된 AI 모델, AI 우선 전문가와 데이터 전략가가 이끄는 10개 이상의 AI 플랫폼, 그리고 윤리, 신뢰, 개인정보 보호, 보안, 규제 준수를 타협 없이 중시하는 설계 단계부터의 책임 있는 접근 방식을 제공합니다. 자세한 내용은 www.infosystopaz.com에서 확인하세요.
Infosys Topaz 및 IBM watsonx.governance 기능을 통해 조직에서 책임감 있고 투명하며 설명 가능한 AI 워크플로를 가속화하는 방법을 알아보고 라이브 데모를 통해 시작하는 방법을 알아보세요.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고 및 watsonx.governance는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corp.의 상표 또는 등록 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.