IBM, 175개국 30만 명의 직원을 위해 차세대 생성형 AI 활용
기술 및 컨설팅 분야의 국제적인 리더인 IBM은 글로벌 인력에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 HR 시스템을 현대화하고 확장할 수 있는 중요한 기회를 인식했습니다.
175개국에서 사업을 운영하는 IBM은 비즈니스 및 인력 수요에 따라 발전할 수 있는 통합되고 확장 가능한 HR 솔루션이 필요했습니다. IBM의 기존 HR 시스템에는 회사의 진화하는 요구와 미래에 대한 야심찬 계획을 지원하는 데 필요한 통합, 확장성 및 유연성이 부족했습니다.
이 비전은 팀이 더 일관된 직원 경험을 제공하면서 더 빠르고 스마트한 의사 결정을 내릴 수 있도록 원활하게 통합된 AI 기반 HR 에코시스템을 만드는 것이었습니다.
1,000개 이상의 인터페이스로 인해 기존 HR 시스템은 사일로, 비효율성 및 상당한 유지 관리 오버헤드를 발생시켰습니다. 온보딩, 직원 복리후생 및 시간 관리와 같은 중요한 HR 워크플로는 직원들이 일상적인 작업을 완료하기 위해 여러 시스템을 탐색하는 등 점점 더 세분화되었습니다.
IBM은 30만 명 이상의 인력을 보유하고 있으며, AI만큼 빠르게 확장할 수 있는 HR 솔루션이 필요했습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 IBM 조직과 CIO 조직은 IBM Consulting과 SAP를 구현 파트너로 삼아 전략적 변혁 이니셔티브를 공동으로 주도했습니다. 수석 부사장 겸 최고 인사 책임자인 Nickle LaMoreaux의 전략적 비전에 따라 IBM의 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된, 원활하게 통합된 AI 기반 HR 에코시스템을 만드는 것이 목표였습니다.
LaMoreaux의 경영진은 지능형 자동화, 직원 역량 강화 및 글로벌 일관성을 혁신의 중심에 두었습니다.
SAP는 HR 인프라의 발전으로 잘 알려진 회사이며 오랜 파트너입니다. SAP는 IBM에게 서로에게 이익이 되는 플랫폼을 만들 수 있는 기회를 제공했습니다. 새로운 HR 솔루션은 자동화를 강화하고, 워크플로우 간소화하고, 채택률을 높이고, 전 세계 팀에 통합된 경험을 제공하기 위해 개발될 것입니다.
IBM HR 및 CIO 조직은 2년 반 동안 맞춤형 AI 기반 HR 플랫폼의 설계 및 거버넌스를 주도했습니다. IBM Consulting과 SAP는 IBM의 운영 요구 사항을 중심으로 특별히 구축된 아키텍처 및 서비스 모델을 사용하여 솔루션을 구현했습니다.
팀은 SAP SuccessFactors Employee Central, Employee Central 급여, 보상, 승계 및 개발, 온보딩, 성과 및 목표, 시간 추적 등 광범위한 SAP Business Suite의 일부인 핵심 SAP SuccessFactors 솔루션을 구현했습니다. 이 구현은 IBM의 HR 에코시스템을 현대화했을 뿐만 아니라 전체 SAP Business Suite에서 IBM의 기능을 보여주었습니다. 채택을 촉진하기 위해 IBM은 SAP Build Work Zone을 기반으로 구축된 중앙 집중식 홈페이지인 HR Zone을 도입하여 역할 기반 경험을 통해 HR 툴에 대한 액세스를 간소화했습니다. 기능을 더욱 확장하기 위해 IBM은 DocuSign, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Enable Now, OpenText Magellan 등 다섯 가지 보완 플랫폼을 통합했습니다.
IBM의 HR 발전은 조직 전체에 측정 가능한 영향을 미쳤습니다. 고급 AI, 지능형 자동화 및 통합 플랫폼은 보다 효율적이고 대응력이 뛰어난 HR 경험을 만드는 데 도움이 되었습니다. 보다 간소화된 시스템과 지능형 툴을 갖추면 팀은 진화하는 비즈니스 요구 사항에 대응하고 더 빠르고 명확하며 유연하게 운영할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.
IBM은 임베딩된 자동화와 의도적인 행동 변화에 대비한 설계를 통해 최적화되고 사용자 친화적인 HR 환경을 구축했습니다.
그 결과 IBM HR은 전 세계적으로 일관되면서도 현지에 적응할 수 있는 플랫폼을 통해 장기적인 비즈니스 가치를 제공할 수 있게 되었습니다. 초기 성과로는 정확한 급여 집행과 4,000명 이상의 사전 채용자의 원활한 온보딩이 있습니다.
이 변화의 규모는 어마어마했습니다. 데이터 마이그레이션에는 30만 명의 직원과 11년 이상의 급여 내역이 포함되었습니다. IBM은 수동 작업을 줄이고 오류를 최소화하며 온보딩, 직원 전근, 휴가 요청과 같은 프로세스를 가속화하기 위해 141개의 자동화를 도입했습니다.
IBM의 HR 기술, AI 및 자동화 디렉터인 Pooja Kumar는 이번 전환에 대한 인사이트를 공유하며, 11년이 넘는 급여 데이터를 마이그레이션하고 141개의 자동화를 배포했으며 시스템 가동률 100%를 달성하는 등 IBM 역사상 가장 복잡한 HR 전환 중 하나를 구현했다고 밝혔습니다. 이 솔루션이 강력한 이유는 규모뿐 아니라 HR이 사람과 전략에 집중할 수 있게 해준다는 점입니다. 우리는 AI와 자동화를 핵심으로 하여 앞으로도 IBM의 인력과 함께 계속 발전할 수 있는 기반을 구축했습니다."
HR 및 CIO 조직이 주도하고 IBM Consulting 및 SAP와 협력하여 구현한 IBM의 HR 혁신은 글로벌 인재 관리의 새로운 표준을 정립했습니다. 통합 플랫폼은 HR 시스템을 현대화하고 기업 전반의 생산성, 협업 및 민첩성을 크게 향상시켰습니다.
뉴욕주 아몬크에 본사를 둔 IBM은 1911년까지 거슬러 올라가는 깊은 역사를 지닌 다국적 기술 기업입니다. 이 회사는 클라우드 컴퓨팅, AI, 양자 컴퓨팅 및 컨설팅과 같은 분야에서 다양한 제품과 서비스를 제공하며 전 세계 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다. IBM은 지속적인 혁신으로 인정받고 있으며 기술 산업을 형성하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.
IBM이 30만 명 이상의 글로벌 직원을 위해 HR을 재설계한 방법 알아보기
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고 및 IBM Consulting은 IBM Corp.의 상표로, 전 세계 여러 관할 구역에 등록되어 있습니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.
고객은 적용되는 모든 법률과 규정을 모두 준수할 책임이 있습니다. IBM은 법률 자문을 제공하지 않으며, 고객이 자사의 서비스 또는 제품을 통해 법률이나 규정을 준수할 수 있음을 표현하거나 보증하지 않습니다.