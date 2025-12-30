IBM의 HR 발전은 조직 전체에 측정 가능한 영향을 미쳤습니다. 고급 AI, 지능형 자동화 및 통합 플랫폼은 보다 효율적이고 대응력이 뛰어난 HR 경험을 만드는 데 도움이 되었습니다. 보다 간소화된 시스템과 지능형 툴을 갖추면 팀은 진화하는 비즈니스 요구 사항에 대응하고 더 빠르고 명확하며 유연하게 운영할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.

IBM은 임베딩된 자동화와 의도적인 행동 변화에 대비한 설계를 통해 최적화되고 사용자 친화적인 HR 환경을 구축했습니다.

그 결과 IBM HR은 전 세계적으로 일관되면서도 현지에 적응할 수 있는 플랫폼을 통해 장기적인 비즈니스 가치를 제공할 수 있게 되었습니다. 초기 성과로는 정확한 급여 집행과 4,000명 이상의 사전 채용자의 원활한 온보딩이 있습니다.

이 변화의 규모는 어마어마했습니다. 데이터 마이그레이션에는 30만 명의 직원과 11년 이상의 급여 내역이 포함되었습니다. IBM은 수동 작업을 줄이고 오류를 최소화하며 온보딩, 직원 전근, 휴가 요청과 같은 프로세스를 가속화하기 위해 141개의 자동화를 도입했습니다.

IBM의 HR 기술, AI 및 자동화 디렉터인 Pooja Kumar는 이번 전환에 대한 인사이트를 공유하며, 11년이 넘는 급여 데이터를 마이그레이션하고 141개의 자동화를 배포했으며 시스템 가동률 100%를 달성하는 등 IBM 역사상 가장 복잡한 HR 전환 중 하나를 구현했다고 밝혔습니다. 이 솔루션이 강력한 이유는 규모뿐 아니라 HR이 사람과 전략에 집중할 수 있게 해준다는 점입니다. 우리는 AI와 자동화를 핵심으로 하여 앞으로도 IBM의 인력과 함께 계속 발전할 수 있는 기반을 구축했습니다."

HR 및 CIO 조직이 주도하고 IBM Consulting 및 SAP와 협력하여 구현한 IBM의 HR 혁신은 글로벌 인재 관리의 새로운 표준을 정립했습니다. 통합 플랫폼은 HR 시스템을 현대화하고 기업 전반의 생산성, 협업 및 민첩성을 크게 향상시켰습니다.