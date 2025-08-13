이 조직이 IBM SevOne 솔루션을 도입하기로 결정한 것은 네트워크 관측 가능성을 현대화하고 타사 도구에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성에 따른 것입니다. 마이그레이션 프로세스는 SevOne 팀과의 신중한 계획 및 협업을 포함하여 광범위했습니다. IBM의 가상화된 환경 덕분에 배포가 비교적 간단했지만 여러 리전에 걸쳐 방대한 재고를 마이그레이션하는 데는 상당한 어려움이 있었습니다.

SevOne은 광범위한 모니터링 지표와 예측 분석 기능을 제공하는 포괄적인 솔루션을 제공했습니다. 이 솔루션은 IBM이 여러 개의 기존 네트워크 모니터링 툴을 단일 플랫폼으로 통합하여 운영을 간소화하고 효율성을 향상시켰습니다. IBM CIO 조직과 SevOne 개발팀 간의 긴밀한 협업은 IBM의 변화하는 요구 사항에 맞춰 솔루션의 지속적인 개선과 적응을 가능하게 했습니다.

IBM CIO 글로벌 엔터프라이즈 네트워크의 툴 및 자동화 수석 아키텍트인 Sean Davies는 "SevOne은 이전 툴을 훨씬 능가하는 메트릭과 지표의 '사탕 저장소'를 제공했습니다. 네트워크 성능을 사전에 모니터링하고 예측하는 기능은 우리에게 게임 체인저였습니다."