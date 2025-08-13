IBM은 SevOne으로 마이그레이션하여 타사 지출을 수백만 달러 줄이고 네트워크 관측 가능성을 개선했습니다
최고 정보 책임자(CIO) 조직은 IBM의 내부 IT 전략을 이끌며, IBM 직원, 고객 및 파트너를 위해 IT 솔루션을 제공, 보호, 현대화 및 지원합니다. IBM은 170개 이상의 국가에서 운영되며, 수천 개의 장치를 포함하는 광범위한 네트워크 인프라를 보유하고 있습니다. 이는 네트워크 관측 가능성 측면에서 중요한 과제를 제공합니다.
IBM은 기존 네트워크 모니터링에서 몇 가지 중요한 문제에 직면했습니다. 글로벌 규모의 운영에는 여러 지역의 운영을 처리할 수 있는 강력한 네트워크 관측 가능성 시스템이 필요했습니다. 그러나 타사 네트워크 모니터링 툴을 사용하면 비용과 운영 복잡성이 증가했습니다. 또한 CIO 조직은 네트워크 관측 가능성을 간소화하고 레거시 시스템을 대체할 수 있는 통합 솔루션이 필요했습니다.
이 조직이 IBM SevOne 솔루션을 도입하기로 결정한 것은 네트워크 관측 가능성을 현대화하고 타사 도구에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성에 따른 것입니다. 마이그레이션 프로세스는 SevOne 팀과의 신중한 계획 및 협업을 포함하여 광범위했습니다. IBM의 가상화된 환경 덕분에 배포가 비교적 간단했지만 여러 리전에 걸쳐 방대한 재고를 마이그레이션하는 데는 상당한 어려움이 있었습니다.
SevOne은 광범위한 모니터링 지표와 예측 분석 기능을 제공하는 포괄적인 솔루션을 제공했습니다. 이 솔루션은 IBM이 여러 개의 기존 네트워크 모니터링 툴을 단일 플랫폼으로 통합하여 운영을 간소화하고 효율성을 향상시켰습니다. IBM CIO 조직과 SevOne 개발팀 간의 긴밀한 협업은 IBM의 변화하는 요구 사항에 맞춰 솔루션의 지속적인 개선과 적응을 가능하게 했습니다.
IBM CIO 글로벌 엔터프라이즈 네트워크의 툴 및 자동화 수석 아키텍트인 Sean Davies는 "SevOne은 이전 툴을 훨씬 능가하는 메트릭과 지표의 '사탕 저장소'를 제공했습니다. 네트워크 성능을 사전에 모니터링하고 예측하는 기능은 우리에게 게임 체인저였습니다."
SevOne의 채택으로 네트워크 관측 가능성 및 관리가 크게 향상되었습니다. IBM은 여러 레거시 시스템을 단일 통합 플랫폼으로 통합함으로써 상당한 비용 절감을 달성하고 타사 모니터링 툴과 관련된 비용을 줄였습니다. SevOne의 향상된 예측 기능을 통해 IBM은 네트워크 문제를 사전에 해결하여 전반적인 네트워크 기능과 활용도를 개선할 수 있었습니다.
효율화된 운영은 생산성 향상을 가져왔으며, SevOne이 제공하는 네트워크의 통합된 뷰는 다양한 지역에서 20,328대의 장치를 관리하는 과정을 간소화했습니다. 포괄적인 데이터 커버리지와 분석은 정보에 기반한 의사결정을 가능하게 하여, 추가적인 혁신과 네트워크 성능 개선을 촉진했습니다. SevOne의 사용자 채택률은 특히 데이터 인사이트 대시보드 기능 측면에서 매우 인상적이었으며, 이는 전체적인 변화에 크게 기여했습니다.
IBM CIO 하이브리드 클라우드 인프라 및 네트워크의 툴 및 분석 부문 리더인 Shobhit Rastogi는 "네트워크 성능을 선제적으로 모니터링하고 예측할 수 있는 기능을 통해 효율성이 향상되었을 뿐만 아니라 SevOne을 추가적인 혁신을 위한 촉매제로 자리매김했습니다. 제공합니다."
주요 통계:
