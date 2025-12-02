IBM과 AWS, AI와 클라우드를 통해 글로벌 성장 지원

기업은 IBM 및 AWS 솔루션을 통해 국제적 확장을 가속화하여 현지화와 공급망, 고객 참여를 강화합니다

글로벌 입지 강화를 추구하는 기업

기업은 해외 시장으로 확장하면서 단순히 제품을 수출하는 것에서 벗어나 엔드투엔드 글로벌 가치 사슬을 구축하는 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 비전을 달성하기 위해 기업은 R&D, 설계, 생산, 영업 및 서비스를 포괄하도록 발전하고 있습니다. 조직은 새로운 프로세스를 구현하면서 다음과 같은 네 가지 전략적 우선순위에 집중하고 있습니다.

  • 현지 시장에 적응: 지역 문화와 고객 행동에 대한 심층적인 인사이트를 개발하여 공감대를 형성하고 강력한 현지 브랜드 입지 구축
  • 효율적인 공급망 구축: 복원력을 보장하면서 국경을 넘어 확장할 수 있는 지속 가능하고 민첩하며 비용 효율적인 물류 모델 구축
  • 원활한 고객 참여 제공: 연중무휴 24시간 다국어 지원과 일관된 서비스 경험을 제공하여 전 세계적으로 신뢰와 충성도 강화
  • 통합 기술 기반 구축: 글로벌 운영을 통합하고 프로세스를 간소화하며 디지털 우선 성장을 지원하는 유연한 IT 아키텍처 구현

기업은 이러한 우선순위에 맞추어 더 큰 민첩성, 고객 중심성, 운영 우수성을 바탕으로 장기적인 국제적 성공을 위한 발판을 마련하고 있습니다.
50% 더 빠른 트랜잭션 응답 시간 60% 국경 간 컨설팅 효율성 향상
디지털 우선 전략으로 글로벌 규모의 현지화 촉진

글로벌 확장을 가속화하기 위해 기업은 AI와 클라우드 아키텍처를 핵심으로 하는 '3 플러스 1' 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 더 깊은 시장 연결을 구축하고 공급망 복원력을 강화하며 고객 참여를 강화하고 통합 기술 플랫폼에서 운영할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다. 기업은 가치 사슬에 다음과 같은 원칙을 도입으로써 국제 시장에서 '앞으로 나아가고 굳건히 서서 멀리 나아갈 수 있는' 입지를 다집니다.

  1. 마케팅 현지화: 진정한 브랜드 입지 구축 및 지역 문화 및 고객 요구에 맞게 콘텐츠 조정
  2. 공급망 현지화: 물류, 창고 및 재고 관리 최적화를 통해 국경 간 효율성과 민첩성 제공
  3. 애프터 서비스 현지화: 디지털 플랫폼을 기반으로 일관된 다국어 연중무휴 고객 참여 역량 구축
  4. 통합 글로벌 IT 아키텍처 ('+1'): 유연하고 확장 가능한 기술 기반을 통해 글로벌 운영을 로컬 실행과 통합
측정 가능한 글로벌 영향력을 실현하는 기업

디지털 우선 '3 플러스 1' 전략의 채택은 이미 여러 산업 분야의 기업에서 상당한 성과를 거두고 있습니다.

  • 한 신생 에너지 자동차 회사는 AI 기반 고객 피드백 분석을 적용하여 서비스 응답 시간을 2주에서 단 하루로 단축했습니다.
  • 한 글로벌 화학 기업은 AI 기반 공급망 컨트롤 타워를 구축하여 위험 확인을 3일에서 1시간으로, 해결 시간을 1일에서 10분으로 단축했습니다.
  • 한 물류 기술 회사는 AWS 클라우드로 해외 공급망 관리를 개선하여 애플리케이션 출시를 가속화하고 품질 검사 및 샘플링 비율을 10배 개선했습니다.
  • 한 다국적 은행은 IBM® watsonx 다국어 기능을 사용하여 국가 간 컨설팅 효율성을 60% 향상했습니다.
  • 중국의 한 문의 센터 제공 업체는 AWS 생성형 AI를 사용하여 지식 구축 시간을 70% 단축해 글로벌 서비스 대응 속도를 높였습니다.
  • 한 국제 무역 그룹은 IBM의 하이브리드 설계 접근 방식을 통해 AWS 클라우드에서 해외 마케팅 시스템을 현대화해 거래 응답 시간을 50% 단축했습니다.

이러한 성과를 종합하면 기업이 어떻게 빠르게 확장하고 지역 간에 원활하게 운영하며 전 세계적으로 탁월한 고객 경험을 제공할 수 있는지 알 수 있습니다. IBM과 AWS를 전략적 파트너로 둔 조직은 글로벌 시장에서 성장, 복원력 및 장기적 경쟁력을 빠르게 높이고 있습니다.
Amazon Web Services 소개

Amazon Web Services(AWS) China는 AWS의 중국 본토 사업부입니다. 클라우드 컴퓨팅 분야의 글로벌 리더로서 기업, 스타트업, 교육 기관, 정부 기관 및 비영리 단체를 포함한 광범위한 고객 기반에 서비스를 제공합니다. AWS는 2013년에 중국에서 운영을 시작하면서 완전히 규정을 준수하는 두 지역, 즉 Sinnet에서 운영하는 베이징과 Ningxia Western Cloud Data(NWCD)에서 운영하는 닝샤 지역을 통해 클라우드 서비스를 제공했습니다. 중국 상하이에 AI 연구소를, 중국 심천과 대만 타이베이에 IoT 연구소를 설립하는 등 인프라를 확장하고 있습니다. AWS China는 글로벌 지역과 동일한 API, 소프트웨어 개발 키트(SDK) 및 보안 표준을 제공함으로써 현지 규정에 맞는 일관된 클라우드 환경을 보장합니다.

