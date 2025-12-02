기업은 IBM 및 AWS 솔루션을 통해 국제적 확장을 가속화하여 현지화와 공급망, 고객 참여를 강화합니다
기업은 해외 시장으로 확장하면서 단순히 제품을 수출하는 것에서 벗어나 엔드투엔드 글로벌 가치 사슬을 구축하는 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 비전을 달성하기 위해 기업은 R&D, 설계, 생산, 영업 및 서비스를 포괄하도록 발전하고 있습니다. 조직은 새로운 프로세스를 구현하면서 다음과 같은 네 가지 전략적 우선순위에 집중하고 있습니다.
기업은 이러한 우선순위에 맞추어 더 큰 민첩성, 고객 중심성, 운영 우수성을 바탕으로 장기적인 국제적 성공을 위한 발판을 마련하고 있습니다.
글로벌 확장을 가속화하기 위해 기업은 AI와 클라우드 아키텍처를 핵심으로 하는 '3 플러스 1' 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 더 깊은 시장 연결을 구축하고 공급망 복원력을 강화하며 고객 참여를 강화하고 통합 기술 플랫폼에서 운영할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다. 기업은 가치 사슬에 다음과 같은 원칙을 도입으로써 국제 시장에서 '앞으로 나아가고 굳건히 서서 멀리 나아갈 수 있는' 입지를 다집니다.
디지털 우선 '3 플러스 1' 전략의 채택은 이미 여러 산업 분야의 기업에서 상당한 성과를 거두고 있습니다.
이러한 성과를 종합하면 기업이 어떻게 빠르게 확장하고 지역 간에 원활하게 운영하며 전 세계적으로 탁월한 고객 경험을 제공할 수 있는지 알 수 있습니다. IBM과 AWS를 전략적 파트너로 둔 조직은 글로벌 시장에서 성장, 복원력 및 장기적 경쟁력을 빠르게 높이고 있습니다.
Amazon Web Services(AWS) China는 AWS의 중국 본토 사업부입니다. 클라우드 컴퓨팅 분야의 글로벌 리더로서 기업, 스타트업, 교육 기관, 정부 기관 및 비영리 단체를 포함한 광범위한 고객 기반에 서비스를 제공합니다. AWS는 2013년에 중국에서 운영을 시작하면서 완전히 규정을 준수하는 두 지역, 즉 Sinnet에서 운영하는 베이징과 Ningxia Western Cloud Data(NWCD)에서 운영하는 닝샤 지역을 통해 클라우드 서비스를 제공했습니다. 중국 상하이에 AI 연구소를, 중국 심천과 대만 타이베이에 IoT 연구소를 설립하는 등 인프라를 확장하고 있습니다. AWS China는 글로벌 지역과 동일한 API, 소프트웨어 개발 키트(SDK) 및 보안 표준을 제공함으로써 현지 규정에 맞는 일관된 클라우드 환경을 보장합니다.
