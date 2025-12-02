기업은 해외 시장으로 확장하면서 단순히 제품을 수출하는 것에서 벗어나 엔드투엔드 글로벌 가치 사슬을 구축하는 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 비전을 달성하기 위해 기업은 R&D, 설계, 생산, 영업 및 서비스를 포괄하도록 발전하고 있습니다. 조직은 새로운 프로세스를 구현하면서 다음과 같은 네 가지 전략적 우선순위에 집중하고 있습니다.

현지 시장에 적응: 지역 문화와 고객 행동에 대한 심층적인 인사이트를 개발하여 공감대를 형성하고 강력한 현지 브랜드 입지 구축

효율적인 공급망 구축: 복원력을 보장하면서 국경을 넘어 확장할 수 있는 지속 가능하고 민첩하며 비용 효율적인 물류 모델 구축

원활한 고객 참여 제공: 연중무휴 24시간 다국어 지원과 일관된 서비스 경험을 제공하여 전 세계적으로 신뢰와 충성도 강화

통합 기술 기반 구축: 글로벌 운영을 통합하고 프로세스를 간소화하며 디지털 우선 성장을 지원하는 유연한 IT 아키텍처 구현

기업은 이러한 우선순위에 맞추어 더 큰 민첩성, 고객 중심성, 운영 우수성을 바탕으로 장기적인 국제적 성공을 위한 발판을 마련하고 있습니다.