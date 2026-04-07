대규모 마이그레이션

IBM을 활용한 인프라 자동화로 Helvetia의 프로비저닝 시간을 단축하고 팀 역량을 강화한 방법
스위스 생갈렌에 본사를 둔 Helvetia Insurance Group은 유럽 보험 시장의 주요 기업입니다. 이 회사는 유럽 5개국에서 기업 및 개인 고객을 대상으로 맞춤형 혁신 보험 솔루션을 제공합니다.
몇 년 전 클라우드 전환 팀은 온프레미스 데이터 센터에서 퍼블릭 클라우드로의 전면적인 마이그레이션을 시작했습니다. 목표는 야심차게 1년 안에 200개의 애플리케이션을 Amazon Web Services(AWS)와 Microsoft Azure로 이전하는 것이었습니다. 이 과정에는 인프라 프로비저닝과 애플리케이션 마이그레이션을 위한 간소화되고 자동화된 접근 방식이 필요했습니다.
IBM Terraform을 활용해 Helvetia의 클라우드 전환 팀은 내부 제품 팀을 위한 연결성과 정책이 포함된 완전히 구성된 클라우드 계정인 랜딩 존을 구축했습니다. 이후 파트너와 협력하여 강화된 가상 머신과 기타 핵심 리소스를 위한 모듈을 구축했으며 보안과 거버넌스를 유지하면서 마이그레이션을 가속화하는 리프트 앤 시프트 방식을 적용했습니다.
HashiCorp와 협력하기 전에는 제품 팀이 계정을 요청하면 이를 제공하는 데 며칠이 걸렸습니다. 이제는 양식을 작성하기만 하면 Terraform이 몇 분 내로 랜딩 존을 제공합니다. 초기에는 Terraform이 클라우드 전환 팀 내에서만 사용되었습니다. 이후 점차 Helvetia 내부 팀과 유럽 자회사 전반으로 확산되었습니다.
단 1년 만에 Helvetia는 200개의 애플리케이션을 클라우드로 성공적으로 이전했으며 계정 프로비저닝 시간은 며칠에서 단 몇 분으로 단축되었습니다. 인프라를 코드화함으로써 규정 준수와 감사 가능성을 강화하고 AWS와 Microsoft Azure 전반에서 표준화를 달성했습니다.
Helvetia의 개발자들은 이제 간소화된 셀프 서비스 환경에서 쉽게 리소스를 요청하고 지연 없이 작업할 수 있습니다. Helvetia는 새로운 현대화 과제에 대응하면서 HashiCorp와의 협력을 지속할 계획입니다.
1858년에 설립되어 스위스 생갈렌에 본사를 둔 Helvetia Insurance Group은 유럽 보험 시장의 주요 기업입니다. 이 회사는 유럽 5개국에서 기업 및 개인 고객을 대상으로 맞춤형 혁신 보험 솔루션을 제공합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 3월.
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