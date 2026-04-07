대규모 마이그레이션

스위스 생갈렌에 본사를 둔 Helvetia Insurance Group은 유럽 보험 시장의 주요 기업입니다. 이 회사는 유럽 5개국에서 기업 및 개인 고객을 대상으로 맞춤형 혁신 보험 솔루션을 제공합니다.

몇 년 전 클라우드 전환 팀은 온프레미스 데이터 센터에서 퍼블릭 클라우드로의 전면적인 마이그레이션을 시작했습니다. 목표는 야심차게 1년 안에 200개의 애플리케이션을 Amazon Web Services(AWS)와 Microsoft Azure로 이전하는 것이었습니다. 이 과정에는 인프라 프로비저닝과 애플리케이션 마이그레이션을 위한 간소화되고 자동화된 접근 방식이 필요했습니다.