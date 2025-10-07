미래를 준비하는 디지털 기업으로 탈바꿈한 하이네켄
300개 이상의 브랜드와 190개 이상의 국가에 진출하며 세계적으로 유명한 양조업체인 하이네켄은 전략 로드맵에서 지속적으로 미래 대비를 우선시해 왔습니다. 하이네켄은 이러한 미래 지향적인 비전에 영감을 받아 2021년 지속 가능한 성장, 디지털 혁신, 장기적인 복원력에 기반을 둔 에버그린 전략(Evergreen Strategy)을 공개했습니다.
이 전략의 중심에는 세계 최고의 연결성을 자랑하는 양조업체가 되겠다는 대담한 야망이 있었습니다. 하이네켄은 디지털화를 강화해야만 이러한 열망을 실현할 수 있다는 점을 인식하고, 백엔드를 현대화 및 단순화하는 동시에 프론트엔드를 디지털 방식으로 혁신하는 임무에 착수했습니다.
하이네켄은 강력한 '디지털 백본'을 구축하기 위해 소비자에게 도달하는 경로를 디지털화하고, 데이터의 가치를 극대화하며, 엔드투엔드 비즈니스 프로세스를 단순화 및 자동화하고, 안전하고 현대적인 기술 환경을 구축하는 데 중점을 두고 포괄적인 디지털 혁신 여정을 시작했습니다. 하이네켄은 이 이니셔티브의 일환으로 파편화된 기술 환경을 해결하고 린(Lean) 디지털 코어와 표준화된 클라우드 기반 비즈니스 플랫폼을 통해 '느슨하게 결합되고 긴밀하게 통합된' 환경을 만들고자 했습니다.
하이네켄과 IBM의 파트너십은 2013년으로 거슬러 올라가며, 효율성을 극대화하기 위해 근본적인 개선을 추진하는 등 크게 발전해 왔습니다. 양사는 협력하여 하이네켄의 디지털 및 기술 조직에서 미래 지향적인 'Polaris' 서비스 및 제공 프레임워크를 구축하는 등 민첩한 DevOps 작업 방식을 채택했습니다.
양사는 디지털 백본 프로그램의 일환으로 하이브리드 클라우드 기반의 모듈식 IT 환경을 선도하기 위해 협력했습니다. 이들은 함께 Microsoft Azure 클라우드에 간결하고 깔끔한 글로벌 SAP S/4HANA 코어를 구축했습니다. 또한 동급 최고의 비즈니스 플랫폼 및 중앙 집중식 데이터 레이크와 통합하여 고급 분석 및 데이터 기반 인사이트 기능을 더욱 강화했습니다. 둘다 Terraform과 Red Hat Ansible을 사용하여 일련의 자동화를 공동으로 개발하여 OS 사전 구성, 하드웨어 및 가상 머신 프로비저닝, 보안 강화, SAP 사전 구성, SAP S/4HANA 설치 및 복원을 포함한 주요 프로세스의 속도를 높였습니다.
하이네켄은 IBM Consulting 및 기타 기술 파트너와 협력하여 새로운 디지털 백본을 구축 및 제공했으며, 이 백본은 성공적인 시범 운영 이후 2024년에 르완다, 이집트, 세르비아의 3개 사업장에서 가동되었습니다.
또 다른 주요 프로젝트인 데이터 혁신 여정은 데이터 관리 청사진을 개발하는 것부터 시작하여, 다양한 운영 회사(OpCos) 간의 운영을 조화시키고 데이터 거버넌스, 아키텍처 및 리니지 추적을 강화하여 데이터의 접근성과 신뢰성을 높였습니다. 또한 이 파트너십은 Azure Data Lake에 셀프 서비스 분석 플랫폼을 구축하여 비즈니스 사용자가 실시간 인사이트와 고급 보고 능력에 액세스할 수 있도록 지원했습니다.
이 팀은 데이터 수집 파이프라인, 기술 아키텍처, 엔지니어링 전문 지식 생성을 포함한 다양한 데이터 서비스를 제공했으며 IBM은 교육, 변화 관리 및 프로세스 최적화 지원을 제공했습니다. 또한 하이네켄은 데이터 운영을 기존 DataOps에서 AI 기반 IT 운영(AIOps)으로 전환하고 있습니다.
데이터 변환 여정의 결과로 통합된 메타데이터 저장소를 제공하고 메타데이터 기반 의사 결정을 지원하는 중앙 집중식 메타데이터 허브가 개발되었습니다. 이 허브는 사용자 페르소나 기반 접근 방식으로 설계되어 다양한 이해관계자에게 맞춤형 인사이트를 제공합니다. IBM은 하이네켄을 위한 대규모 글로벌 데이터 마이그레이션 이니셔티브를 주도하여 데이터 무결성을 유지하면서 원활한 전환을 보장했습니다.
하이네켄은 수년간 디지털 운영에 자동화와 AI를 도입하기 위해 IBM과 협력해 왔으며, 최근에는 IBM® Consulting Advantage 를 활용하여 다양한 서비스를 실시간으로 제공할 수 있는 AI 어시스턴트를 구축하기 시작했습니다. 이 팀은 Microsoft와의 협력하며 다양한 통합을 통해 하이네켄의 지능형 챗봇인 Hoppy를 로우코드 앱에서 프로 코드 앱으로 혁신할 수 있도록 지원했습니다.
지난 10년 동안 하이네켄과 IBM은 공동 창조, 공동 실행, 공동 혁신을 통한 혁신적인 여정을 함께 해왔습니다.
초기 프로젝트 중 하나인 민첩한 DevOps 혁신은 하이네켄과 IBM의 파트너십을 통해 제품 책임자, OpCo 비즈니스 사용자 및 납품팀 간의 투명성, 속도 및 지속적인 협업 문화를 조성하여 공동으로 비즈니스의 가치 전달 속도를 높였습니다.
이 회사가 진행한 또 다른 주요 고수익 사업은 SAP S/4HANA 환경과 함께 하이브리드 클라우드를 도입하는 것이었습니다. 이를 통해 향후 환경을 위한 재사용 가능한 스크립트, 배포 효율성 및 품질 향상, 생산성 향상 등 상당한 이점을 얻을 수 있었습니다. 특히 배포 시간이 1~2일에서 단 45분으로 95%나 급감했습니다. 또한 하드웨어 및 가상 머신 프로비저닝 속도가 크게 빨라져, 프로비저닝 시간이 10일에서 15일에서 5분 미만으로 단축되었습니다. 이러한 이익을 통해 하이네켄은 신속한 확장, 고객 서비스 개선, 새로운 업무 방식의 도입을 실현하여 미래의 혁신과 민첩성을 위한 입지를 다졌습니다.
하이네켄의 데이터 혁신 여정은 결실도 맺었습니다. 이 회사는 54개 이상의 자동화 사용 사례를 구현하여 스토리지 및 시스템 성능을 최적화하여 데이터 용량을 500GB 이상 줄였습니다. 자동화가 증가함에 따라 운영 효율성도 향상되고 팀이 고부가가치 이니셔티브에 집중할 수 있게 되었습니다.
하이네켄은 에버그린 전략의 원칙에 따라 디지털 혁신의 힘을 활용하는 집중적인 혁신을 추진하고 있습니다. 이 회사는 기술을 활용하여 고객, 공급업체, 직원 모두에게 간소화되고 효율적이며 의미 있는 경험을 제공하고 있으며 최고의 연결성을 자랑하는 양조업체가 되기 위한 여정을 계속하고 있습니다.
하이네켄은 세계에서 가장 국제적인 양조업체로, 프리미엄 및 무알코올 맥주와 사이다 브랜드의 선도적인 개발업체이자 마케팅 업체입니다. 하이네켄 브랜드가 이끄는 이 그룹은 340개 이상의 국제, 지역, 로컬, 스페셜티 맥주와 사이다 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 하이네켄은 70개 국가 이상에서 양조장, 맥아 공장, 사이다 공장 및 기타 생산 시설을 운영하고 있습니다.
