하이네켄과 IBM의 파트너십은 2013년으로 거슬러 올라가며, 효율성을 극대화하기 위해 근본적인 개선을 추진하는 등 크게 발전해 왔습니다. 양사는 협력하여 하이네켄의 디지털 및 기술 조직에서 미래 지향적인 'Polaris' 서비스 및 제공 프레임워크를 구축하는 등 민첩한 DevOps 작업 방식을 채택했습니다.

양사는 디지털 백본 프로그램의 일환으로 하이브리드 클라우드 기반의 모듈식 IT 환경을 선도하기 위해 협력했습니다. 이들은 함께 Microsoft Azure 클라우드에 간결하고 깔끔한 글로벌 SAP S/4HANA 코어를 구축했습니다. 또한 동급 최고의 비즈니스 플랫폼 및 중앙 집중식 데이터 레이크와 통합하여 고급 분석 및 데이터 기반 인사이트 기능을 더욱 강화했습니다. 둘다 Terraform과 Red Hat Ansible을 사용하여 일련의 자동화를 공동으로 개발하여 OS 사전 구성, 하드웨어 및 가상 머신 프로비저닝, 보안 강화, SAP 사전 구성, SAP S/4HANA 설치 및 복원을 포함한 주요 프로세스의 속도를 높였습니다.

하이네켄은 IBM Consulting 및 기타 기술 파트너와 협력하여 새로운 디지털 백본을 구축 및 제공했으며, 이 백본은 성공적인 시범 운영 이후 2024년에 르완다, 이집트, 세르비아의 3개 사업장에서 가동되었습니다.

또 다른 주요 프로젝트인 데이터 혁신 여정은 데이터 관리 청사진을 개발하는 것부터 시작하여, 다양한 운영 회사(OpCos) 간의 운영을 조화시키고 데이터 거버넌스, 아키텍처 및 리니지 추적을 강화하여 데이터의 접근성과 신뢰성을 높였습니다. 또한 이 파트너십은 Azure Data Lake에 셀프 서비스 분석 플랫폼을 구축하여 비즈니스 사용자가 실시간 인사이트와 고급 보고 능력에 액세스할 수 있도록 지원했습니다.

이 팀은 데이터 수집 파이프라인, 기술 아키텍처, 엔지니어링 전문 지식 생성을 포함한 다양한 데이터 서비스를 제공했으며 IBM은 교육, 변화 관리 및 프로세스 최적화 지원을 제공했습니다. 또한 하이네켄은 데이터 운영을 기존 DataOps에서 AI 기반 IT 운영(AIOps)으로 전환하고 있습니다.

데이터 변환 여정의 결과로 통합된 메타데이터 저장소를 제공하고 메타데이터 기반 의사 결정을 지원하는 중앙 집중식 메타데이터 허브가 개발되었습니다. 이 허브는 사용자 페르소나 기반 접근 방식으로 설계되어 다양한 이해관계자에게 맞춤형 인사이트를 제공합니다. IBM은 하이네켄을 위한 대규모 글로벌 데이터 마이그레이션 이니셔티브를 주도하여 데이터 무결성을 유지하면서 원활한 전환을 보장했습니다.

하이네켄은 수년간 디지털 운영에 자동화와 AI를 도입하기 위해 IBM과 협력해 왔으며, 최근에는 IBM® Consulting Advantage 를 활용하여 다양한 서비스를 실시간으로 제공할 수 있는 AI 어시스턴트를 구축하기 시작했습니다. 이 팀은 Microsoft와의 협력하며 다양한 통합을 통해 하이네켄의 지능형 챗봇인 Hoppy를 로우코드 앱에서 프로 코드 앱으로 혁신할 수 있도록 지원했습니다.