Gruppo Megamark는 IBM® Maximo로 매장 유지보수와 공급자 관리를 혁신했습니다.
남부 이탈리아의 선도적인 유통 조직인 Gruppo Megamark는 500개 이상의 슈퍼마켓 네트워크에 공급하고 있습니다. 신선도가 모든 것을 좌우하는 이 업계에서 냉장, POS, 기타 핵심 시스템을 원활히 운영하는 것은 고객 만족과 식품 안전에 필수적입니다. 하지만 수백 개의 매장과 다수의 유지보수 파트너를 보유한 Megamark는 공급자 성과를 추적하고 워크플로를 간소화하며 다운타임을 줄일 수 있는 보다 스마트한 관리 방식이 필요했습니다.
Gruppo Megamark의 최고정보책임자(CIO)인 Margareth Di Molfetta는 “기존 자산 관리 시스템은 워크플로 설계, 프로세스 자동화, 공급자와의 협업, 유용한 보고서 생성에 필요한 충분한 유연성을 제공하지 못했습니다.”라고 말합니다. “작업 지시 진행 상황을 모니터링하고 장애 해결 시간을 추적하거나 유지보수 작업 전달을 최적화하기 위한 전략을 구현하는 것도 어려웠습니다.”
Gruppo Megamark는 매장 자산 관리, 유지보수 작업의 재무 관리, 실시간 상태 모니터링, 예비 부품 재고, 공급자 서비스 수준 계약을 포함한 유지보수 프로세스 전반을 관리하기 위해 IBM Maximo Application Suite를 선택했습니다.
Megamark는 이탈리아의 선도적인 시스템 통합업체이자 자산 관리 전문 기업인 ELMI와 협력해 IBM Maximo의 개념 검증을 진행했습니다. 이후 ELMI와 Megamark는 Megamark의 독자적인 클라우드 환경에서 전사 규모의 솔루션을 개발했습니다.
라이브 전환 이후에도 ELMI와 Megamark는 솔루션을 지속적으로 개선하며 매장과 공급자 모두를 위한 워크플로를 간소화해 왔습니다. “Maximo는 매우 유연하게 사용자 지정할 수 있어 기능을 점진적으로 도입하고 솔루션을 지속적으로 발전시킬 수 있습니다.”라고 Margareth Di Molfetta는 말합니다. “ELMI 팀의 경험과 기술적 역량, 그리고 인간적인 자질이 이 프로젝트를 성공으로 이끌었습니다.”
현재 Megamark는 약 140개 스토어 전반에 걸친 모든 자산의 완전한 카탈로그를 보유하고 있으며, 스토어에서 유지보수 작업을 쉽게 요청하고 유지보수 파트너가 이를 제공할 수 있도록 하는 워크플로를 갖추고 있습니다. 초기 유지보수 요청부터 공급자 지급에 이르기까지 전체 프로세스는 투명하고 추적 가능합니다.
Margareth Di Molfetta는 “모든 자산의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 예방 및 교정 유지보수를 계획하고 자동화할 수 있습니다.”라고 설명합니다. “또한 유지보수 작업의 물량, 소요 시간, 비용을 분석해 자산의 성과를 평가할 수 있습니다.”
Maximo 솔루션에는 Megamark와 유지보수 파트너 간의 협업을 강화하는 보안 공급자 포털이 포함되어 있습니다. 대시보드는 스토어별 및 자산 카테고리별 유지보수 비용에 대한 분석 정보를 제공하고, 평균 해결 시간을 추적하며, 신뢰성 지표와 장애 추세를 강조 표시합니다.
Margareth Di Molfetta는 “IBM® Maximo는 공급자와의 서비스 요청 관리에 소요되는 시간을 크게 줄였고 상당한 비용 절감을 실현했습니다.”라고 결론지었습니다.
Gruppo Megamark는 이탈리아 남부 유통 부문의 선도 기업으로, 풀리아, 캄파니아, 몰리세, 바실리카타, 칼라브리아 지역에 500개 이상의 직영 및 제휴 슈퍼마켓 네트워크를 보유하고 있습니다. Famila, Dok Supermercati, Sole 365, Ottimo, A&O 편의점 등의 브랜드를 보유한 이 그룹은 2024년에 32억 유로의 매출을 달성했습니다.
1985년에 설립된 ELMI는 선도적인 시스템 통합업체로, 민간 및 공공 기업의 혁신 프로젝트 개발을 지원하기 위한 전문 컨설팅을 제공합니다. ELMI는 연구 개발과 IBM과 같은 글로벌 리더와의 기술 파트너십에 중점을 두고, 지속적인 비즈니스 가치를 제공하는 고급 솔루션을 창출합니다.
IBM Maximo Application Suite를 활용해 자산 인벤토리를 효과적으로 관리하고, 실시간 분석 정보와 인사이트를 통해 사후 대응형 유지보수에서 예방형 유지보수로 전환하세요.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, Maximo는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corp.의 상표 또는 등록 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.