남부 이탈리아의 선도적인 유통 조직인 Gruppo Megamark는 500개 이상의 슈퍼마켓 네트워크에 공급하고 있습니다. 신선도가 모든 것을 좌우하는 이 업계에서 냉장, POS, 기타 핵심 시스템을 원활히 운영하는 것은 고객 만족과 식품 안전에 필수적입니다. 하지만 수백 개의 매장과 다수의 유지보수 파트너를 보유한 Megamark는 공급자 성과를 추적하고 워크플로를 간소화하며 다운타임을 줄일 수 있는 보다 스마트한 관리 방식이 필요했습니다.

Gruppo Megamark의 최고정보책임자(CIO)인 Margareth Di Molfetta는 “기존 자산 관리 시스템은 워크플로 설계, 프로세스 자동화, 공급자와의 협업, 유용한 보고서 생성에 필요한 충분한 유연성을 제공하지 못했습니다.”라고 말합니다. “작업 지시 진행 상황을 모니터링하고 장애 해결 시간을 추적하거나 유지보수 작업 전달을 최적화하기 위한 전략을 구현하는 것도 어려웠습니다.”