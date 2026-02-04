GMO Aozora Net Bank는 장애 발생 시 트랜잭션 추적을 개선하고 점점 더 복잡해지는 시스템을 중앙에서 관리하기 위해 IBM Instana Observability를 도입했습니다. 그 결과, 근본 원인 식별이 빨라지고 복구 시간이 크게 단축되었습니다.
GMO Aozora Net Bank, Ltd.(이하 GMO Aozora Net Bank)는 은행이 IT를 도입하는 기존 방식이 아니라, “IT 기업이 은행 기능을 제공한다”는 개념을 바탕으로 설립된 온라인 은행입니다. 이러한 모델을 통해 은행은 매우 유연하고 빠르게 진화하는 금융 솔루션을 제공할 수 있습니다.
인터넷 뱅킹과 스마트폰 애플리케이션 사용이 급속히 증가함에 따라, 내부 엔지니어가 시스템을 자체 개발하는 GMO Aozora Net Bank는 변화하는 고객 요구에 신속히 대응하기 위해 새로운 애플리케이션 개발을 지속해 왔습니다. 그러나 디지털 채널이 확대되면서, 장애 발생 시 트랜잭션을 추적하는 데 시간이 많이 소요되는 등의 과제가 나타났습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해서는 피크 사용 시간과 시스템 성능에 대한 가시성을 포함한 선제적인 운영 프레임워크가 필요했습니다. 하지만 기존 모니터링 툴로는 긴밀하게 통합된 시스템 전반의 의존성을 파악하고 문제를 추적하기 어려워, 장애 발생 시 근본 원인 분석에 많은 시간이 소요되었습니다.
이러한 상황은 서비스 응답 지연과 간헐적인 로그인 오류를 초래하며 고객 경험에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 거래 완료 여부와 처리 중단과 관련된 문의가 증가하면서, 내부적으로 처리 상태를 정확히 파악하는 데 어려움이 커졌습니다. 경영진과 위험 관리 부서는 책임 소재에 대한 우려를 제기했습니다. 이 상황이 지속되었다면 고객 이탈 위험과 금융 당국의 개선 요구 등 비즈니스 연속성에 심각한 영향을 미칠 수 있었습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 GMO Aozora Net Bank는 애플리케이션 성능 관리(APM) 솔루션인 IBM® Instana Observability(이하 Instana)를 도입해 시스템 동작을 가시화하고 전반적인 환경을 중앙에서 관리할 수 있도록 했습니다. 구현은 IBM 비즈니스 파트너인 Airitech Corporation의 지원을 받아 진행되었습니다. 도입은 일부 애플리케이션을 대상으로 한 소규모 배포로 시작해, 점차 고객 대상 서비스뿐 아니라 관리 부서에서 사용하는 시스템까지 확대되었습니다.
Instana의 주요 강점 중 하나는 최소한의 노력으로 빠르게 배포할 수 있다는 점입니다. GMO Aozora Net Bank에서는 구현과 운영을 전적으로 내부 엔지니어가 담당할 수 있다는 점이 비용과 속도 측면에서 큰 장점이었습니다. 이 경험에 대해 기술 및 엔지니어링 그룹 SRE 총괄인 Koji Sonoda는 내부에서 관리 가능한 환경 덕분에 추가적인 복잡성 없이 Instana를 즉시 활용하고 운영할 수 있었다고 설명했습니다.
Instana 도입으로 GMO Aozora Net Bank는 통합 대시보드를 통해 각 시스템에서 처리되는 방대하고 복잡한 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있게 되었습니다. 그 결과 운영 노력, 문제 해결 시간, 관리 비용이 크게 감소했습니다. 주요 성과는 다음과 같습니다.
Sonoda는 “Instana를 통해 IT 운영이 ‘개별적이고 경험에 의존한 대응’에서 ‘효율적이고 협업 중심의 운영 모델’로 전환되었다”고 말했습니다.
Instana는 내부 시스템에서도 큰 효과를 가져왔습니다. 주로 회계에 사용되는 SAP 시스템에서도 그동안 가시화하기 어려웠던 처리 상태를 실시간으로 확인할 수 있게 되었습니다. Instana의 간단한 설정을 통해 모니터링 정확도가 향상되었고, 이상 징후를 더 빠르게 감지하면서 운영 부담도 줄어들었습니다. 그 결과 SAP 운영 비용과 일상적인 운영 부담이 모두 감소했습니다.
애플리케이션 현대화 관점에서도 클라우드 네이티브 환경의 관측 가능성이 크게 향상되어, 다음 단계의 현대화를 자신 있게 추진할 수 있는 탄탄한 기반이 마련되었습니다. 이전에는 시스템 장애 대응과 근본 원인 조사에 많은 시간이 소요되어, 개발 및 운영 팀이 개선 활동과 전략적 이니셔티브에 집중하는 데 제약이 있었습니다. Instana는 이러한 과제를 완화함으로써 해당 팀들의 생산성 향상에도 기여했습니다.
앞으로 GMO Aozora Net Bank는 통합 관리와 보안 강화를 목표로 AWS와 Azure 등 클라우드 네이티브 서비스와 환경 전반으로 Instana 활용을 확대할 계획입니다. 애플리케이션부터 인프라까지 관측 가능성을 확장함으로써, 은행은 통합된 가시성과 관리 프레임워크를 구축하고자 합니다. 또한 IBM® Concert와의 통합을 통해, 취약점 관리와 소프트웨어 자재 명세서(SBOM)의 자동 생성 등을 포함한 보안 이니셔티브를 한층 더 강화할 계획입니다.
GMO Aozora Net Bank Co., Ltd는 Aozora Bank와 GMO Internet Group의 합작으로 2018년 7월에 설립된 온라인 은행으로, “모든 것은 고객을 위해, No. 1 기술 은행을 목표로”라는 기업 비전을 바탕으로 운영되고 있습니다. 전통적인 은행 모델에 제약받지 않고, IT 기업이 고도화된 은행 서비스를 제공하는 접근 방식을 채택하고 있습니다. 자체 시스템 개발 역량을 강점으로 삼아, GMO Aozora Net Bank는 속도와 유연성을 갖춘 끊김 없는 금융 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다.
에이전트 기반 AI로 구동되는 풀스택 관측 가능성을 제공하여, 장애 조사 속도를 최대 80%까지 단축합니다.
