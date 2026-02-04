GMO Aozora Net Bank, Ltd.(이하 GMO Aozora Net Bank)는 은행이 IT를 도입하는 기존 방식이 아니라, “IT 기업이 은행 기능을 제공한다”는 개념을 바탕으로 설립된 온라인 은행입니다. 이러한 모델을 통해 은행은 매우 유연하고 빠르게 진화하는 금융 솔루션을 제공할 수 있습니다.

인터넷 뱅킹과 스마트폰 애플리케이션 사용이 급속히 증가함에 따라, 내부 엔지니어가 시스템을 자체 개발하는 GMO Aozora Net Bank는 변화하는 고객 요구에 신속히 대응하기 위해 새로운 애플리케이션 개발을 지속해 왔습니다. 그러나 디지털 채널이 확대되면서, 장애 발생 시 트랜잭션을 추적하는 데 시간이 많이 소요되는 등의 과제가 나타났습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해서는 피크 사용 시간과 시스템 성능에 대한 가시성을 포함한 선제적인 운영 프레임워크가 필요했습니다. 하지만 기존 모니터링 툴로는 긴밀하게 통합된 시스템 전반의 의존성을 파악하고 문제를 추적하기 어려워, 장애 발생 시 근본 원인 분석에 많은 시간이 소요되었습니다.

이러한 상황은 서비스 응답 지연과 간헐적인 로그인 오류를 초래하며 고객 경험에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 거래 완료 여부와 처리 중단과 관련된 문의가 증가하면서, 내부적으로 처리 상태를 정확히 파악하는 데 어려움이 커졌습니다. 경영진과 위험 관리 부서는 책임 소재에 대한 우려를 제기했습니다. 이 상황이 지속되었다면 고객 이탈 위험과 금융 당국의 개선 요구 등 비즈니스 연속성에 심각한 영향을 미칠 수 있었습니다.