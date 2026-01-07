세계에서 가장 어려운 건강 상황에 대한 혁신적인 솔루션으로 유명한 세계적인 제약 제조업체가 공급망 위험 관리 강화의 필요성을 절감했습니다.

이 회사는 몇 가지 주요 과제에 직면했습니다.

수동적이고 시간 집약적인 프로세스로 인한 일관성 없는 위험 분류





팀 전반의 위험 문서 표준화 부족





대체 공급업체 및 자재에 대한 제한된 가시성





위험 시나리오를 평가하기 위해 수많은 보고서가 필요한 비효율적인 데이터 분석





느린 의사 결정 주기로 인해 잠재적인 중단에 대한 선제적 대응이 방해받음

이러한 문제로 인해 잠재적 수익 손실, 제품 배송 지연, 시장 수요 대응의 민첩성 저하로 이어졌습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 회사는 복잡성에 따라 확장하고 실행 가능한 통찰력을 실시간으로 제공할 수 있는 보다 지능적인 모듈식 위험 조정 방식을 모색했습니다.