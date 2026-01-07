AI 기반 오케스트레이션으로 글로벌 바이오 제약 리더의 워크플로 간소화
세계에서 가장 어려운 건강 상황에 대한 혁신적인 솔루션으로 유명한 세계적인 제약 제조업체가 공급망 위험 관리 강화의 필요성을 절감했습니다.
이 회사는 몇 가지 주요 과제에 직면했습니다.
이러한 문제로 인해 잠재적 수익 손실, 제품 배송 지연, 시장 수요 대응의 민첩성 저하로 이어졌습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 회사는 복잡성에 따라 확장하고 실행 가능한 통찰력을 실시간으로 제공할 수 있는 보다 지능적인 모듈식 위험 조정 방식을 모색했습니다.
이 제조업체는 IBM® Consulting과 제휴하여 IBM watsonx AI 포트폴리오와 AWS 클라우드 서비스로 구축된 확장 가능한 모듈식 공급망 리스크 오케스트레이션 플랫폼을 공동 개발했습니다. 팀은 IBM 클라이언트 제로 여정을 바탕으로 솔루션에 레질리언스 모범 사례를 포함시켰습니다. 실행, 계획, 구매, 물류 및 타사 위험 제공업체 전반의 데이터를 통합하여 자연어 쿼리(NLQ)를 촉진하여 실행 가능한 인사이트를 제공했습니다.
플랫폼의 주요 능력은 다음과 같습니다.
위험 정보력을 더욱 강화하기 위해 회사는 다양한 사업 영역에 걸쳐 다차원적인 위험 분석을 촉진하고, 자동화된 격차 식별을 통해 데이터 품질을 개선하며, 위험 상관관계 요약 속도를 높이는 생성형 AI 솔루션을 도입했습니다.
또한 공급망 데이터 쿼리를 위한 자연어 인터페이스를 갖춘 생성형 AI 기반 가상 도우미도 소개했습니다. 지원되지 않는 쿼리에 대한 예외를 처리하고 접근성 향상을 위해 이중 언어 지원을 제공할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM) 텍스트-SQL 기능을 사용했습니다.
AI 기반 솔루션의 구현은 회사의 공급망과 비즈니스 운영에 큰 영향을 미쳤습니다. 조직은 위험을 사전에 파악하고 가시성을 높임으로써 의사결정 주기 시간을 95% 이상 단축하여 더 빠르고 정확한 의사 결정을 내릴 수 있게 되었고, 위험 대응 시간을 며칠에서 몇 주로 단축했습니다.
또한, 2025년에는 1,500개 이상의 위험을 평가하고 분류하여 필요에 따라 경영진에게 에스컬레이션했습니다. 이처럼 간소화된 위험 관리 방식을 통해 경영진은 위험 경고, 재고 분석 및 동적 유통 계획을 활용하여 고객 요청에 더욱 신속하게 대응하고 우선순위를 정할 수 있습니다. 또한 노동 집약적인 프로세스를 자동화하고 네트워크 전반의 투명성을 개선하여 측정 가능한 운영 효율성과 수익 증대를 이끌어냈습니다.
이러한 혁신 덕분에 이 제조업체는 2025년 한 해 동안 전 세계적으로 인기 제품의 품절 사태가 한 건도 발생하지 않았습니다. 이 모든 결과는 AI와 오케스트레이션이 전통적인 비즈니스 프로세스를 재구상하여 대규모에서 민첩성, 통찰력, 회복력을 향상시킬 수 있음을 보여줍니다.
