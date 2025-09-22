선도적인 연구 대학인 조지아 공과대학은 시급한 사회적 문제를 해결하기 위해 조지아 주 및 지방 정부와 협력하고 있습니다. 지역사회 연구 이니셔티브의 시범 사이트인 조지아주 스톤크레스트에 위치한 조지아 공과대학은 식량과 에너지 불안이라는 복잡한 위기를 해결하고 있습니다. 이 이니셔티브는 2022년 조지아 스마트 커뮤니티 챌린지(Georgia Smart Communities Challenge)에 따라 수행된 사전 연구 및 파일럿 작업을 기반으로 하며, 이를 통해 확장 가능한 스마트 인프라 솔루션의 토대를 마련했습니다.

기존의 인프라 시스템은 예측 유지보수, 지능형 에너지 분배, 확장 가능한 일자리 창출 등 복원력 있는 커뮤니티 구축에 필수적인 요소들을 구현하는 데 부적합한 것으로 드러났습니다. 조지아 공과대학은 보다 스마트하고 통합적인 접근 방식의 필요성을 인식했습니다. 목표는 자산 관리, 환경 모니터링 및 인력 조정을 통합하는 동시에 여러 카운티에 걸쳐 확장 가능하고 미국 내 다른 지역에서도 복제할 수 있는 시스템을 구현하는 것이었습니다.

두 가지 과제는 예측 유지보수 및 에너지 분배를 최적화하여 식량 및 에너지 불안을 직접 해결하고, 확장 가능한 모델을 개발하여 국가의 다양한 지역에 배포하는 것이었습니다. 레거시 시스템과 수동 프로세스는 비효율성을 유발하여 오류 위험을 높이고 직원에게 큰 부담을 주었습니다. 이러한 제한으로 인해 응답 시간이 느려지고, 직원 만족도가 감소하고, 지역 사회에 효과적으로 서비스를 제공하기 위한 역량이 저하되었습니다.