조지아 공과대학은 Avid Solutions 및 IBM과 협력하여 스톤크레스트의 자산 관리, 에너지 분배, 인력 조정을 혁신합니다
선도적인 연구 대학인 조지아 공과대학은 시급한 사회적 문제를 해결하기 위해 조지아 주 및 지방 정부와 협력하고 있습니다. 지역사회 연구 이니셔티브의 시범 사이트인 조지아주 스톤크레스트에 위치한 조지아 공과대학은 식량과 에너지 불안이라는 복잡한 위기를 해결하고 있습니다. 이 이니셔티브는 2022년 조지아 스마트 커뮤니티 챌린지(Georgia Smart Communities Challenge)에 따라 수행된 사전 연구 및 파일럿 작업을 기반으로 하며, 이를 통해 확장 가능한 스마트 인프라 솔루션의 토대를 마련했습니다.
기존의 인프라 시스템은 예측 유지보수, 지능형 에너지 분배, 확장 가능한 일자리 창출 등 복원력 있는 커뮤니티 구축에 필수적인 요소들을 구현하는 데 부적합한 것으로 드러났습니다. 조지아 공과대학은 보다 스마트하고 통합적인 접근 방식의 필요성을 인식했습니다. 목표는 자산 관리, 환경 모니터링 및 인력 조정을 통합하는 동시에 여러 카운티에 걸쳐 확장 가능하고 미국 내 다른 지역에서도 복제할 수 있는 시스템을 구현하는 것이었습니다.
두 가지 과제는 예측 유지보수 및 에너지 분배를 최적화하여 식량 및 에너지 불안을 직접 해결하고, 확장 가능한 모델을 개발하여 국가의 다양한 지역에 배포하는 것이었습니다. 레거시 시스템과 수동 프로세스는 비효율성을 유발하여 오류 위험을 높이고 직원에게 큰 부담을 주었습니다. 이러한 제한으로 인해 응답 시간이 느려지고, 직원 만족도가 감소하고, 지역 사회에 효과적으로 서비스를 제공하기 위한 역량이 저하되었습니다.
IBM Maximo Application Suite를 통해 3개 카운티에서 예기치 않은 자산 다운타임
watsonx Orchestrate를 사용하는 스마트 워크플로를 통해 수동 현장 응답 시간
에너지 모니터링을 통한 최대 부하 비용
자동화를 통한 농업 분야의 폐수
이전 프로젝트 대비 배포 속도
복원력 있고 지능형 인프라에 대한 조지아 공과대학의 비전을 실현하기 위해 IBM Business Partner인 Avid Solutions Intl이 프로젝트를 주도했으며, ZNAPZ는 IBM® Maximo Application Suite에 대한 라이선스 지원을 제공했습니다. 이 이니셔티브는 확장성, 상호 운용성, 공공-민간 통합 지원 능력을 위해 선택된 IBM Maximo Application Suite 자산 관리 솔루션과 IBM® watsonx Orchestrate 자동화 솔루션을 배포하는 데 중점을 두었습니다.
구현은 현장 준비와 이해관계자 조정부터 시스템 통합, 센서 및 드론 배치, 그리고 본격적인 검증까지 신중하게 조정된 단계를 거쳐 수행되었습니다. 이 과정 전반에 걸쳐 Avid Solutions는 IBM 기술의 제공을 주도했으며, 이를 통해 조지아 공과대학의 기존 시스템과의 원활한 통합되고 커뮤니티 목표에 부합하도록 보장했습니다.
이러한 혁신에는 다음의 세 가지 주요 구성 요소가 있었습니다.
데이터 사일로와 같은 문제는 조지아 공과대학이 이해관계자들과 협력하여 해결했으며, 지역 친환경 일자리를 창출하는 파트너십을 통해 인력 제한을 완화했습니다. watsonx Orchestrate와 Maximo를 기반으로 구축된 이 시스템은 IBM 프로토콜에 맞춰 모듈식 API 기반 아키텍처를 갖추고 있습니다. 따라서 에너지 모델, 작물 데이터베이스, 규제 계층을 수정하여 다른 지역에도 적용할 수 있습니다.
Maximo와 watsonx Orchestrate의 배포는 스톤크레스트에서 조지아 공과대학의 이니셔티브와 관련하여 커뮤니티 전체에 측정 가능한 영향을 미쳤습니다.
조지아 공과대학은 예측 분석을 활용하여 3개 카운티에서 예기치 않은 자산 다운타임을 40% 줄였습니다. watsonx Orchestrate를 통해 구현된 스마트 워크플로는 수동 현장 응답 시간을 60% 단축하여 운영 민첩성을 크게 개선했습니다. 청정 에너지 모니터링은 피크 부하 비용을 18% 줄이는 데 기여했으며, 농업 자동화는 물 낭비를 30% 감소시켰습니다. 또한 이 이니셔티브는 이전 프로젝트에 비해 배포 속도가 30% 향상되었으며, 3년 동안 230만 달러의 비용 절감과 10배의 투자 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
운영 이익 외에도 이 프로젝트는 지속가능성 및 스마트 인프라 분야에서 120개의 새로운 일자리를 창출하여, 지역 인재의 역량을 강화하고 포용적 혁신의 원동력으로서 조지아 공과대학의 역할을 공고히 했습니다.
이러한 변화는 사후 대응적 거버넌스에서 예측적 거버넌스로의 전환을 의미하며, 지능형 자동화를 통해 더 빠른 데이터 기반 의사 결정이 가능해집니다. 조지아 공과대학은 Maximo를 생물학적 및 환경적 자산으로 확장함으로써 자산 관리를 재정의하고 확장 가능하고 복원력 있는 인프라를 위한 국가적 모델로 자리매김했습니다. 향후 조지아 공과대학은 2025년에 조지아주 전역의 솔루션에 대한 참여를 더욱 강화할 예정이며, 이를 위해 고위 학생들과 캡스톤 협업을 시작하여 시스템 최적화 및 통합의 다음 단계를 지원할 예정입니다.
조지아 공과대학은 미국 최고의 공립 연구 대학 중 하나입니다. 애틀랜타에 있는 본교 캠퍼스와 프랑스 메츠에 위치한 분교인 조지아 공과대학-유럽(Georgia Tech-Europe), 그리고 원격 및 온라인 학습에 걸쳐 50,000명 이상의 학생이 재학 중입니다.
Avid Solutions Intl은 다양한 산업 분야에서 혁신적이고 확장 가능한 솔루션을 제공하는 IBM 비즈니스 파트너입니다. 디지털 혁신, 자동화 및 지능형 시스템 통합에 대한 전문 지식을 갖춘 Avid Solutions는 고급 기술과 전략적 협업을 통해 조직이 운영을 현대화하고, 지속가능성을 강화하고, 측정 가능한 영향력을 발휘할 수 있도록 지원합니다.
AI 기반 모니터링 및 유지보수를 통한 성능 최적화
