엔지니어링 팀은 선도적인 재무 데이터, 시장 분석, 인사이트 기업인 FactSet의 핵심입니다. 이러한 팀은 솔루션을 만들고, 아이디어를 테스트하고, 혁신을 주도합니다. 또한 클라우드 리소스에 대한 액세스가 민첩성을 크게 향상시켰으며, 마이크로 계정 전략을 통해 엔지니어가 안전한 방식으로 신속하게 계정을 만들 수 있었습니다. 결국 FactSet의 클라우드 환경은 약 3,000개의 계정으로 성장했으며, 대부분이 Amazon Web Services(AWS)에서 이루어지면서 비용 관리가 중요하고 어려워졌습니다. 유휴 리소스는 데이터 센터에서 자본화된 구매를 통해 비용을 숨겼지만, 클라우드에서 사용되지 않는 리소스는 현금을 소진하여 수익에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

FactSet은 지출 데이터를 수집하고 보고서를 생성하기 위해 맞춤형 툴을 구축했지만 엔지니어를 위한 실행 가능한 투명성이 부족했으며 지속적인 유지보수가 필요했습니다. FactSet은 이러한 한계를 극복하고 팀의 역량을 강화하기 위해, 클라우드 비용 관리를 위한 확장가능하고 기능이 풍부한 솔루션을 모색했습니다.