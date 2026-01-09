FactSet, IBM Cloudability를 사용하여 실행 가능한 인사이트를 확보하고 FinOps와 클라우드 운영을 모두 개선
엔지니어링 팀은 선도적인 재무 데이터, 시장 분석, 인사이트 기업인 FactSet의 핵심입니다. 이러한 팀은 솔루션을 만들고, 아이디어를 테스트하고, 혁신을 주도합니다. 또한 클라우드 리소스에 대한 액세스가 민첩성을 크게 향상시켰으며, 마이크로 계정 전략을 통해 엔지니어가 안전한 방식으로 신속하게 계정을 만들 수 있었습니다. 결국 FactSet의 클라우드 환경은 약 3,000개의 계정으로 성장했으며, 대부분이 Amazon Web Services(AWS)에서 이루어지면서 비용 관리가 중요하고 어려워졌습니다. 유휴 리소스는 데이터 센터에서 자본화된 구매를 통해 비용을 숨겼지만, 클라우드에서 사용되지 않는 리소스는 현금을 소진하여 수익에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
FactSet은 지출 데이터를 수집하고 보고서를 생성하기 위해 맞춤형 툴을 구축했지만 엔지니어를 위한 실행 가능한 투명성이 부족했으며 지속적인 유지보수가 필요했습니다. FactSet은 이러한 한계를 극복하고 팀의 역량을 강화하기 위해, 클라우드 비용 관리를 위한 확장가능하고 기능이 풍부한 솔루션을 모색했습니다.
대체 제품을 찾던 FactSet은 IBM Apptio 에코시스템을 통해 대량의 청구 데이터를 처리할 수 있는 확장성, 직관적인 사용자 인터페이스(UI) 및 사용자 경험(UX), 강력한 셀프 서비스 기능, 원활한 통합 때문에 IBM Cloudability 클라우드 비용 관리 플랫폼을 선택하게 되었습니다, 구현은 빠르고 간단했습니다. “IBM Cloudability를 처음 봤을 때 마음에 들었습니다. 우리의 중요한 기준을 대부분 충족했습니다."라고 Hitesh Chitalia는 말합니다. "클라우드 청구 시스템을 쉽게 통합할 수 있어서 바로 시작하고 계속 사용할 수 있었습니다."
FactSet은 즉시 IBM Cloudability를 사용하여 수천 개의 계정에서 청구 데이터를 가져오고 부서 및 엔지니어링 팀에 대한 매핑을 유지할 수 있었습니다. 이 프로세스를 통해 엔지니어는 실제 지출에 대한 실행 가능한 인사이트를 확보하고 FinOps와 재무 부서 간의 협업을 개선할 수 있었습니다. 이를 통해 투명성이 확립되어, FactSet는 비용 동인을 식별하고, 팀이 리소스를 최적화할 역량을 제공하며, 고급 FinOps 관행을 위한 기반을 마련할 수 있도록 지원합니다.
IBM Cloudability는 심층적인 가시성과 실행 가능 인사이트를 제공하여 FactSet이 클라우드 비용을 관리하는 방식을 혁신했습니다. 이제 엔지니어는 실제 지출과 추세를 확인하여 공유 비용 동인을 자세히 분석하고 이상 징후를 식별하며 낭비를 줄이기 위한 조치를 취할 수 있습니다. 또한 Cloudability는 재무, FinOps 및 엔지니어링 경영진 간의 협업을 강화하여 보고에 대한 신뢰를 높이고 월별 클라우드 검토 회의를 가능하게 했습니다. Chitalia에 따르면, “엔지니어링 경영진은 우리가 제공하는 투명성을 좋아하며, 데이터를 신뢰하고 조치를 취할 기회를 찾기 때문에 더 많은 투명성을 원합니다.”
이러한 변화로 FactSet은 RDS의 예약 인스턴스 적용 범위를 40%에서 90%로 늘려 할인을 극대화하고 비용 효율성을 개선했습니다. Cloudability는 서비스 규모 최적화, 컴퓨팅 할인, 사용하지 않는 리소스를 제거하기 위한 자동화를 제공하여 추가적인 최적화를 촉진합니다. 가장 중요한 것은 이제 엔지니어가 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 필요한 데이터를 확보할 수 있다는 것입니다. FactSet은 이러한 기반을 바탕으로 제품 수준의 비용 할당과 전략적 의사 결정을 가능하게 하는 단위 경제라는 다음 단계를 준비하고 있습니다.
FactSet은 코네티컷주 노워크에 본사를 둔 금융 데이터 및 소프트웨어 회사입니다. 1978년에 설립된 이 회사는 투자 전문가를 위한 솔루션 전문 기업으로, 비즈니스에 중요한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 재무 데이터 및 분석에 대한 액세스를 제공합니다. FactSet은 20개국 37개 지사에서 12,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며 8,200개 고객 기관과 218,000명 이상의 투자 전문가에게 서비스를 제공하고 있습니다.
