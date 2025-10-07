Evides는 요구 사항에 적합한 솔루션을 찾던 중 관리형 IT, 사이버 보안 및 IT 컨설팅을 전문으로 하는 IBM® Business Partner Aumatics를 선택했습니다. Aumatics는 수자원 관리 산업에 대한 심층적인 업계 전문 지식을 바탕으로 Evides가 리소스 최적화에 대한 자동화된 실시간 인사이트를 제공하는 솔루션인 IBM Turbonomic을 구현할 수 있도록 지원했습니다.

Jordy Bax는 "제 생각에 Turbonomic은 기술적 영향을 실제 비용에 대한 인사이트에 자동으로 연결하는 몇 안 되는 솔루션 중 하나이며, 매우 효과적인 솔루션입니다"라고 언급합니다.

이 IBM 솔루션은 비용과 기술적 영향을 조정할 수 있어, Evides가 과도한 지출 없이 최적의 클라우드 성능을 유지할 수 있는 데 이상적인 도구였습니다. Evides는 Turbonomic을 사용하여 활용도가 낮은 리소스를 자동으로 감지하여 오버프로비저닝으로 인한 위험을 방지할 수 있습니다.

"Aumatics와 함께 일하는 것은 훌륭한 경험이었습니다"라고 Bax는 인정합니다. "제가 좋아하는 것은 삶을 훨씬 쉽게 만들어주는 사전 예방적 접근 방식입니다. 또한 Aumatics는 우리가 일하는 복잡한 방식을 이해하고 이에 적응합니다."

Turbonomic은 Evides가 경제적, 기술적 관점에서 클라우드 환경을 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 이 보고서는 가격 대비 성능을 최적화하기 위한 권장 사항을 제공합니다. 예를 들어, 애플리케이션을 한 데이터베이스 종류에서 다른 종류로 전환하는 방법이 있습니다.

"Turbonomic을 사용하면 비전문 인력이 클라우드 환경에서 자신의 선택이 미치는 영향을 이해할 수 있습니다"라고 Bax는 말합니다. "저는 기술 담당자와 제품 책임자 모두에게 권장 사항을 보낼 수 있습니다. 제품 책임자는 특정 변경 사항이 비용을 절감할 뿐만 아니라 성능도 변경한다는 것을 이해할 수 있습니다. 그러면 제품 책임자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있습니다."