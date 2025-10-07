IBM Turbonomic을 사용하여 인사이트와 제어 기능을 개선한 Evides
클라우드 인프라는 속도와 유연성을 제공하지만, 신중한 관리가 없으면 오버프로비저닝으로 이어져 비용이 증가하고 효율성이 저하될 수 있습니다. 네덜란드의 선도적인 수자원 관리 기업인 Evides는 새로운 클라우드 플랫폼을 빠르게 도입하면서 기술적으로나 경제적으로 제어하기 어려운 환경이 조성되었습니다. 이 회사는 다양한 서비스에 걸쳐 130개가 넘는 서버를 보유하고 있어 비용을 관리하고 리소스를 비즈니스 목표에 맞게 적절히 조정하는 데 어려움을 겪었습니다.
Evides의 CCoE(Cloud Center of Excellence) 제품 책임자자인 Jordy Bax는 "어떤 리소스가 목적에 적합한지 파악하기가 어렵고, 업데이트된 새 리소스를 최신 상태로 유지하기도 어렵습니다. Evides에 입사한 지 불과 몇 달 만에 클라우드 환경이 오버프로비저닝되어 있다는 것이 분명해졌습니다. 클라우드 리소스를 최적화하고 비용과 비즈니스 가치의 균형을 맞추기 위해 용량 관리를 재고하기 시작했습니다. 목표는 성능이나 기능의 저하 없이 인사이트와 글로벌 제어 개선을 가능하게 하는 것이었습니다."
Evides는 요구 사항에 적합한 솔루션을 찾던 중 관리형 IT, 사이버 보안 및 IT 컨설팅을 전문으로 하는 IBM® Business Partner Aumatics를 선택했습니다. Aumatics는 수자원 관리 산업에 대한 심층적인 업계 전문 지식을 바탕으로 Evides가 리소스 최적화에 대한 자동화된 실시간 인사이트를 제공하는 솔루션인 IBM Turbonomic을 구현할 수 있도록 지원했습니다.
Jordy Bax는 "제 생각에 Turbonomic은 기술적 영향을 실제 비용에 대한 인사이트에 자동으로 연결하는 몇 안 되는 솔루션 중 하나이며, 매우 효과적인 솔루션입니다"라고 언급합니다.
이 IBM 솔루션은 비용과 기술적 영향을 조정할 수 있어, Evides가 과도한 지출 없이 최적의 클라우드 성능을 유지할 수 있는 데 이상적인 도구였습니다. Evides는 Turbonomic을 사용하여 활용도가 낮은 리소스를 자동으로 감지하여 오버프로비저닝으로 인한 위험을 방지할 수 있습니다.
"Aumatics와 함께 일하는 것은 훌륭한 경험이었습니다"라고 Bax는 인정합니다. "제가 좋아하는 것은 삶을 훨씬 쉽게 만들어주는 사전 예방적 접근 방식입니다. 또한 Aumatics는 우리가 일하는 복잡한 방식을 이해하고 이에 적응합니다."
Turbonomic은 Evides가 경제적, 기술적 관점에서 클라우드 환경을 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 이 보고서는 가격 대비 성능을 최적화하기 위한 권장 사항을 제공합니다. 예를 들어, 애플리케이션을 한 데이터베이스 종류에서 다른 종류로 전환하는 방법이 있습니다.
"Turbonomic을 사용하면 비전문 인력이 클라우드 환경에서 자신의 선택이 미치는 영향을 이해할 수 있습니다"라고 Bax는 말합니다. "저는 기술 담당자와 제품 책임자 모두에게 권장 사항을 보낼 수 있습니다. 제품 책임자는 특정 변경 사항이 비용을 절감할 뿐만 아니라 성능도 변경한다는 것을 이해할 수 있습니다. 그러면 제품 책임자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있습니다."
"우리는 Aumatics와 계속 협력하며 Turbonomic을 지침으로 사용하고 있습니다"라고 Bax는 말합니다. "Turbonomic을 사용하면 요구 사항을 이해하고 가능한 오버프로비저닝을 식별하고 모니터링하여 비용을 더 잘 관리할 수 있습니다."
Evides는 Turbonomic을 구현한 후 클라우드 차지 공간이 8% 증가했음에도 불구하고 처음 3개월 이내에 클라우드 비용을 43% 절감했습니다. Bax는 다음과 같이 언급합니다. "중복 데이터베이스 식별을 포함하여 우리 솔루션의 데이터 기반 권장 사항을 통해 운영을 확장하면서도 비용을 절감할 수 있었습니다. 우리는 우리 솔루션만으로도 총 클라우드 지출을 25% 절감한 것으로 추정합니다. 공기업으로서 돈을 현명하게 사용하는 것이 중요하며 우리 솔루션은 이러한 목표를 지원합니다."
Evides는 클라우드 리소스에 대한 지출을 줄이는 것 외에도 Turbonomic의 권장 사항에 따라 클라우드 환경을 줄여 회사가 탄소 발자국을 줄이는 데 도움을 주었습니다.
"동종 업계의 다른 회사들과 마찬가지로 우리도 클라우드에서 성능과 비용 간의 적절한 균형을 유지하고자 합니다"라고 Bax는 설명합니다. "환경의 복잡성과 규모로 인해 이를 달성하기 어려울 수 있습니다. 전문 도구가 필요하며, 이러한 도구는 특히 클라우드의 용량 관리와 관련하여 성능과 가격을 연결할 수 있어야 합니다. 오늘날 저에게 최고의 도구는 IBM Turbonomic입니다."
네덜란드의 Evides Water Company는 네덜란드 자위트홀란트, 노르트브라반트, 제일란트 등 네덜란드 3개 주에 있는 250만 명의 소비자와 기업에게 일년 내내 하루 24시간 안전하고 깨끗한 식수를 공급합니다.
Aumatics 는 2010년에 설립되었으며 주테르메이르에 본사를 두고 있는 네덜란드 기반의 IT 및 OT 서비스 및 사이버 보안 회사입니다. 2023년 3월부터 hallo 그룹의 일원이 된 Aumatics는 중견 기업, 다국적 기업, 비영리 단체에 IT 보안 및 클라우드 인프라 관리 서비스를 제공합니다. 이 회사는 안전하고 확장가능한 네트워크 인프라, 서버 및 애플리케이션의 설계, 구현 및 관리와 함께, 프로젝트 관리 및 비즈니스 컨설팅 서비스를 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 이 회사의 서비스를 통해 효율적이고 고객 친화적이며 효과적인 정보 통신 기술(ICT) 서비스를 이용할 수 있습니다.
IBM Turbonomic을 사용하여 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드 클라우드 전반에서 IT 인프라의 성능과 비용을 최적화하세요.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM Business Partner 및 Turbonomic은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.