Evernorth는 IBM OMEGAMON으로 새로운 스토리지 시스템 역량을 구축합니다.
오늘날 환자와 의료 서비스 제공자들은 증가하는 의료 비용의 영향을 체감하고 있습니다. 특히 의료 서비스 제공자는 전문 스토리지 모니터링을 중심으로 IT 비용이 크게 증가하는 상황을 겪고 있습니다.
약국, 케어, 복지 솔루션 분야의 선도 기업인 Evernorth Health Services는 기존 스토리지 공급자의 급격한 가격 인상으로 인해 스토리지 모니터링 비용이 빠르게 증가하는 문제에 직면했습니다. 데이터 무결성과 적절한 사용을 담당하는 스토리지 시스템 팀은 이러한 기술적 한계의 직접적인 영향을 받았습니다. 상황은 매우 중대했습니다. 이러한 요소를 효과적으로 관리하지 못하면서 운영과 의사결정 과정이 저해되었습니다. 이러한 과제는 재정적 부담과 잠재적인 데이터 무결성 문제로 이어져 회사의 평판과 운영 효율성을 위협할 수 있었습니다.
Evernorth의 CIO 조직은 더 확장 가능하고 유연하며 비용 효율적인 모니터링 솔루션이 시급히 필요하다는 점을 인식했습니다. 회사는 모든 소스의 데이터세트를 모니터링하고, 스케줄링 오버헤드를 제거하며, 데이터를 신속하게 필터링할 수 있는 시스템을 특히 필요로 했습니다.
4백만 DASD, 3천만 DFHSM, 260만 테이프 데이터세트 환경 대상
사용자가 세부 필터링과 레이아웃 설계 옵션을 통해 사용자 지정 뷰를 생성하고 저장할 수 있도록 지원
IT 환경에 기본 내장
Evernorth는 메인프레임 스토리지 분야의 깊은 전문성을 활용하기 위해 IBM과 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너인 Rocket Software를 신뢰할 수 있는 파트너로 선택했습니다. 이 의료 서비스 제공자는 IBM OMEGAMON for Storage on z/OS 솔루션이 더 높은 확장성, 유연성, 준실시간 데이터 접근성을 제공함으로써 비용 절감과 성능 향상을 실현할 것이라고 확신했습니다.
IBM은 Rocket Software와 함께 Evernorth의 요구 사항에 맞춘 새로운 기능과 역량을 갖춘 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 더 빠른 데이터 처리와 준실시간 인사이트 제공을 통해 의료 서비스 제공자의 대응력과 문제 예방 전략을 크게 향상시켰습니다.
구현 과정은 9개월이라는 촉박한 일정 내에서 계획, 테스트, 설계, 개발, 배포를 모두 포함했습니다. 이 솔루션은 Evernorth의 기존 RMM(리무버블 미디어 관리자) 및 HSM(계층형 스토리지 관리자) 데이터와 원활하게 통합되어 데이터세트 서비스(DSS) 기능을 강화하고 보고 역량을 향상시켰습니다.
Evernorth의 IT 스토리지 팀, 개발자, 경영진은 이제 향상된 효율성과 준실시간 데이터 접근의 이점을 누리고 있습니다. 이 솔루션은 Evernorth CIO 조직의 즉각적인 재무적 우려를 해소하고, 성장 추세에 기반한 신규 스토리지 CAPEX 투자 예측과 용량 계획 보고서를 가능하게 함으로써 회사의 장기적 성공 기반을 마련했습니다.
새로운 시스템은 Evernorth의 요구 사항을 충족해 모든 소스의 데이터세트를 효율적으로 관리하고 데이터 수집을 자동화합니다. 이 시스템은 OMEGAMON Situations를 통한 자동 보고를 제공하며, 실시간 데이터세트 메트릭(RDM) 뷰어를 통해 비기술 직원도 데이터에 빠르게 접근할 수 있도록 합니다. 또한 이 시스템은 데이터를 신속하게 필터링하여 운영 효율성과 의사결정 프로세스를 향상시킵니다.
Evernorth Health Services의 메인프레임 스토리지 리더인 James Cotter는 이번 전환의 효과를 강조하며 다음과 같이 말했습니다. “[IBM] OMEGAMON 제품은 하드웨어 교체나 하드웨어 리프레시에 매우 유용한 툴이기 때문에 사용하고 있습니다. 이를 통해 기존 하드웨어에서 새로운 하드웨어로 전환하기 전후의 성능을 추적하고 다양한 통계를 수집할 수 있습니다.”
이 솔루션의 준실시간 데이터 처리 역량은 이전 시스템의 정기 수집 방식과는 대조적으로, Evernorth 팀이 잠재적인 문제에 신속하게 대응할 수 있도록 하여 문제를 사전에 방지하고 데이터 무결성을 보장합니다. DFSMSrmm과 IBM® Resource Access Control Facility(RACF) 보안 솔루션과 같은 기존 시스템과 OMEGAMON을 통합함으로써, 스토리지 데이터에 대한 통합된 뷰를 제공하며 그 가치를 더욱 강화합니다.
앞으로 Evernorth는 IBM® OMEGAMON의 향상된 기능을 활용해 용량 계획을 고도화하고 CAPEX 투자 예측을 강화하며, 보다 데이터 중심적인 문화를 조성할 계획입니다. 신속한 개발 대응으로 특징지어지는 IBM과의 파트너십은 Evernorth의 스토리지 관리 전략에서 계속해서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
Evernorth, IBM, Rocket Software 간의 협업은 Evernorth의 비즈니스 요구를 장기적으로 충족하는 강력하고 확장 가능하며 비용 효율적인 스토리지 모니터링 솔루션을 만들어냈습니다.
미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 Evernorth Health Services는 약국, 케어, 복지 솔루션 분야의 선도적인 기업입니다. 건강을 개선하고 삶의 활력을 높이겠다는 사명으로 설립된 Evernorth는 질병과 질환의 예측, 예방, 치료에 대한 접근성을 높여 수백만 명을 지원하고 있습니다. 회사의 역량은 Express Scripts, Accredo, eviCore, MDLIVE를 포함한 의료 자회사와 Evernorth의 통합 플랫폼 및 솔루션을 통해 더욱 강화되고 있습니다. Evernorth는 헬스케어 산업에서 강력한 입지를 보유한 글로벌 헬스 서비스 기업인 Cigna Corporation의 자회사입니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 1월.
