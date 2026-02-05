Evernorth의 IT 스토리지 팀, 개발자, 경영진은 이제 향상된 효율성과 준실시간 데이터 접근의 이점을 누리고 있습니다. 이 솔루션은 Evernorth CIO 조직의 즉각적인 재무적 우려를 해소하고, 성장 추세에 기반한 신규 스토리지 CAPEX 투자 예측과 용량 계획 보고서를 가능하게 함으로써 회사의 장기적 성공 기반을 마련했습니다.

새로운 시스템은 Evernorth의 요구 사항을 충족해 모든 소스의 데이터세트를 효율적으로 관리하고 데이터 수집을 자동화합니다. 이 시스템은 OMEGAMON Situations를 통한 자동 보고를 제공하며, 실시간 데이터세트 메트릭(RDM) 뷰어를 통해 비기술 직원도 데이터에 빠르게 접근할 수 있도록 합니다. 또한 이 시스템은 데이터를 신속하게 필터링하여 운영 효율성과 의사결정 프로세스를 향상시킵니다.

Evernorth Health Services의 메인프레임 스토리지 리더인 James Cotter는 이번 전환의 효과를 강조하며 다음과 같이 말했습니다. “[IBM] OMEGAMON 제품은 하드웨어 교체나 하드웨어 리프레시에 매우 유용한 툴이기 때문에 사용하고 있습니다. 이를 통해 기존 하드웨어에서 새로운 하드웨어로 전환하기 전후의 성능을 추적하고 다양한 통계를 수집할 수 있습니다.”

이 솔루션의 준실시간 데이터 처리 역량은 이전 시스템의 정기 수집 방식과는 대조적으로, Evernorth 팀이 잠재적인 문제에 신속하게 대응할 수 있도록 하여 문제를 사전에 방지하고 데이터 무결성을 보장합니다. DFSMSrmm과 IBM® Resource Access Control Facility(RACF) 보안 솔루션과 같은 기존 시스템과 OMEGAMON을 통합함으로써, 스토리지 데이터에 대한 통합된 뷰를 제공하며 그 가치를 더욱 강화합니다.

앞으로 Evernorth는 IBM® OMEGAMON의 향상된 기능을 활용해 용량 계획을 고도화하고 CAPEX 투자 예측을 강화하며, 보다 데이터 중심적인 문화를 조성할 계획입니다. 신속한 개발 대응으로 특징지어지는 IBM과의 파트너십은 Evernorth의 스토리지 관리 전략에서 계속해서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

Evernorth, IBM, Rocket Software 간의 협업은 Evernorth의 비즈니스 요구를 장기적으로 충족하는 강력하고 확장 가능하며 비용 효율적인 스토리지 모니터링 솔루션을 만들어냈습니다.