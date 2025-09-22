etiCloud는 관리형 IT 서비스 부문에서 고객 만족도를 향상한다는 사명을 지니고 2015년에 설립되었습니다.

대형 매니지드 서비스 제공업체(MSP)와 협력한 광범위한 경험을 바탕으로, 창립 멤버들은 etiCloud를 경쟁사와 차별화하고 고객 관계를 구축할 수 있는 기회를 포착했습니다. 판매 퍼널의 최상위에서 지속적으로 신규 고객을 확보하는 데 집중하기보다는 고객 기반 내에서 충성도와 지지도를 쌓는 데 중점을 두는 회사 철학을 생각해냈습니다.

EtiCloud는 개별 고객의 요구에 맞는 광범위한 제품 및 서비스 제품군을 제공하고 높은 수준의 고객 서비스를 사전에 제공함으로써 이러한 철학을 실천에 옮겼습니다. 이러한 접근 방식은 이탈을 줄이고 장기적인 관계를 장려하여 다년 계약 및 만족스러운 고객의 추가 구매로 이어졌습니다.

etiCloud가 고객에게 제공하는 핵심 인프라의 가용성은 회사 전략의 핵심이었으며, 비즈니스 크리티컬 소프트웨어를 실행하는 데 도움이 되었습니다.

etiCloud의 창립자이자 영업 및 마케팅 이사인 Jonathan Ashley는 인프라 가용성 부족 문제를 처리할 때 고객과 잠재 고객이 직면하는 어려움을 다음과 같이 설명합니다. "고객들은 일주일에 한 번은 서버가 한두 시간 중단되고, 한 달에 한 번은 하루 종일 중단된다는 사실을 받아들였습니다. 이는 우리가 사는 세상에서는 절대 용납할 수 없는 일입니다. 솔직히 말해, 우리나 IBM이 사는 세상은 그런 곳이 아닙니다. 따라서 우리의 관점에서 볼 때 이러한 사항은 우리가 제공하는 서비스의 핵심 중 하나입니다."

etiCloud는 이러한 이상을 염두에 두고 IBM과 협력하여 고객 서비스에 대한 접근 방식을 더욱 발전시킬 기회를 포착했습니다.

그러한 고객 중에는 Wilson McKendrick이 있습니다. 글래스고에 본사를 둔 이 로펌은 유연성이 점점 더 떨어져가는 매니지드 서비스 제공업체로 인해 어려움을 겪었습니다. Wilson McKendrick의 창립자인 Mark Wilson은 etiCloud로 전환한 이유를 다음과 같이 설명했습니다. "우리 같은 중소기업인 etiCloud는 처음부터 매우 유연하다는 인상을 받았습니다."