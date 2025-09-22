etiCloud는 IBM Cloud 기술을 사용하여 Agile Digital Workplace 플랫폼을 지원합니다
etiCloud는 관리형 IT 서비스 부문에서 고객 만족도를 향상한다는 사명을 지니고 2015년에 설립되었습니다.
대형 매니지드 서비스 제공업체(MSP)와 협력한 광범위한 경험을 바탕으로, 창립 멤버들은 etiCloud를 경쟁사와 차별화하고 고객 관계를 구축할 수 있는 기회를 포착했습니다. 판매 퍼널의 최상위에서 지속적으로 신규 고객을 확보하는 데 집중하기보다는 고객 기반 내에서 충성도와 지지도를 쌓는 데 중점을 두는 회사 철학을 생각해냈습니다.
EtiCloud는 개별 고객의 요구에 맞는 광범위한 제품 및 서비스 제품군을 제공하고 높은 수준의 고객 서비스를 사전에 제공함으로써 이러한 철학을 실천에 옮겼습니다. 이러한 접근 방식은 이탈을 줄이고 장기적인 관계를 장려하여 다년 계약 및 만족스러운 고객의 추가 구매로 이어졌습니다.
etiCloud가 고객에게 제공하는 핵심 인프라의 가용성은 회사 전략의 핵심이었으며, 비즈니스 크리티컬 소프트웨어를 실행하는 데 도움이 되었습니다.
etiCloud의 창립자이자 영업 및 마케팅 이사인 Jonathan Ashley는 인프라 가용성 부족 문제를 처리할 때 고객과 잠재 고객이 직면하는 어려움을 다음과 같이 설명합니다. "고객들은 일주일에 한 번은 서버가 한두 시간 중단되고, 한 달에 한 번은 하루 종일 중단된다는 사실을 받아들였습니다. 이는 우리가 사는 세상에서는 절대 용납할 수 없는 일입니다. 솔직히 말해, 우리나 IBM이 사는 세상은 그런 곳이 아닙니다. 따라서 우리의 관점에서 볼 때 이러한 사항은 우리가 제공하는 서비스의 핵심 중 하나입니다."
etiCloud는 이러한 이상을 염두에 두고 IBM과 협력하여 고객 서비스에 대한 접근 방식을 더욱 발전시킬 기회를 포착했습니다.
그러한 고객 중에는 Wilson McKendrick이 있습니다. 글래스고에 본사를 둔 이 로펌은 유연성이 점점 더 떨어져가는 매니지드 서비스 제공업체로 인해 어려움을 겪었습니다. Wilson McKendrick의 창립자인 Mark Wilson은 etiCloud로 전환한 이유를 다음과 같이 설명했습니다. "우리 같은 중소기업인 etiCloud는 처음부터 매우 유연하다는 인상을 받았습니다."
고객 경험을 지속적으로 개선하기 위해 etiCloud는 IBM Cloud 기술을 사용하여 혁신적인 Agile Digital Workplace 플랫폼을 구축했습니다. 이 기술은 맞춤형으로 쉽게 배포할 수 있는 가상 환경을 원하는 기업을 위해 특별히 설계되었습니다.
IBM Cloud Bare Metal Servers, IBM® Cloud for VMware Solutions, IBM® Cloud Object Storage로 구성된 솔루션을 활용하여 etiCloud는 서버를 신속하게 프로비저닝함으로써 다운타임을 최소화하고 시장 요구에 더 빠르게 대응할 수 있었습니다.
etiCloud는 Bare Metal Servers를 선택함으로써 다양한 시장, 특히 복잡한 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 사용하는 법률 부문에 서비스를 제공할 수 있는 유연성을 갖추게 되었습니다.
또한 회사의 운영 효율성도 크게 향상되었습니다.
EtiCloud는 코로나19 팬데믹 기간 동안 유연하고 사용 가능한 인프라의 가치를 목격했습니다. 다른 회사들은 서버 부족으로 직원을 원격 근무로 옮기는 데 어려움을 겪었지만, EtiCloud의 고객들은 빠르고 간편하게 전환할 수 있습니다.
Ashley는 이 전례 없는 시기 동안의 etiCloud의 경험을 이렇게 설명합니다. "IBM과의 관계 덕분입니다. IBM은 이미 모든 서버를 현장에 보유하고 있었기 때문에 우리는 주문 패널을 통해 서버를 요청하기만 하면 되었습니다. 우리는 2시간 이내에 새로운 서버를 가동할 수 있었습니다. 또한 이는 영국의 여러 데이터 센터 중 하나일 뿐이며, 전 세계 어디에나 있습니다."
또한 etiCloud는 IBM의 도움을 통해 성과와 전반적인 고객 만족도를 크게 높였습니다. 구체적인 이점은 다음과 같습니다.
Wilson McKendrick은 etiCloud와의 협업을 통해 다음과 같은 이점을 확인했습니다.
etiCloud에서 구현한 인프라 덕분에 Wilson McKendrick은 IT 문제가 해결되기를 기다리는 데 귀중한 시간을 소비하지 않게 되었습니다. Mark Wilson은 "결국 신뢰와 관계가 거래를 만듭니다. etiCloud의 모든 사람들에게 받는 전반적인 경험과 서비스는 매우 훌륭합니다."라고 결론지었습니다.
오늘날 etiCloud는 혁신을 주도하고 고객에게 탁월한 서비스를 제공하기 위한 첨단 기술 역량을 활용하여 IBM과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다.
2015년에 설립되어 영국에 위치한 etiCloud는 고객을 모든 프로세스와 운영의 중심에 두고 비즈니스를 구축해 왔습니다. etiCloud의 Agile Digital Workplace 플랫폼은 직원이 언제 어디서나 안전하게 일할 수 있도록 지원함으로써 고객이 디지털 민첩성을 향상시킬 수 있도록 합니다.
