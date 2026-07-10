금융 서비스에서 책임 있는 AI 확장

생성형 AI가 전 세계 금융 산업을 재편하는 가운데, E.SUN Bank는 중요한 과제에 직면했습니다. 규제가 엄격한 엔터프라이즈 환경에서 AI를 어떻게 책임 있게 확장할 것인가 하는 문제였습니다. 대만의 엄격한 금융 규제 환경에서 운영되는 E.SUN Bank는 이미 AI 이니셔티브를 추진하고 있었지만, AI 거버넌스는 여전히 분산되어 있었습니다. 통제는 부서 간 반복적인 협업, 서로 다른 해석 및 수작업 검토 프로세스에 의존하고 있었으며, 이를 일관되게 실행할 수 있는 통합 프레임워크는 마련되어 있지 않았습니다.

표준화된 거버넌스 체계가 부재한 상황에서 AI를 확장하는 것은 규제, 운영 및 평판 측면의 위험을 초래할 수 있었습니다. EU AI 법 및 ISO/IEC 42001과 같은 글로벌 표준이 등장함에 따라, 구조화된 전사적 거버넌스 프레임워크의 필요성이 더욱 시급해졌습니다. E.SUN Bank는 실험 단계에서 벗어나 일관되고 감사 가능하며 확장 가능한 AI 거버넌스 모델로 전환해야 했습니다.