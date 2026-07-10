금융 서비스에서 책임 있는 AI 확장

IBM Consulting과 E.SUN Bank, 신뢰할 수 있고 확장 가능한 AI를 위한 엔터프라이즈 프레임워크 구축
생성형 AI가 전 세계 금융 산업을 재편하는 가운데, E.SUN Bank는 중요한 과제에 직면했습니다. 규제가 엄격한 엔터프라이즈 환경에서 AI를 어떻게 책임 있게 확장할 것인가 하는 문제였습니다. 대만의 엄격한 금융 규제 환경에서 운영되는 E.SUN Bank는 이미 AI 이니셔티브를 추진하고 있었지만, AI 거버넌스는 여전히 분산되어 있었습니다. 통제는 부서 간 반복적인 협업, 서로 다른 해석 및 수작업 검토 프로세스에 의존하고 있었으며, 이를 일관되게 실행할 수 있는 통합 프레임워크는 마련되어 있지 않았습니다.
표준화된 거버넌스 체계가 부재한 상황에서 AI를 확장하는 것은 규제, 운영 및 평판 측면의 위험을 초래할 수 있었습니다. EU AI 법 및 ISO/IEC 42001과 같은 글로벌 표준이 등장함에 따라, 구조화된 전사적 거버넌스 프레임워크의 필요성이 더욱 시급해졌습니다. E.SUN Bank는 실험 단계에서 벗어나 일관되고 감사 가능하며 확장 가능한 AI 거버넌스 모델로 전환해야 했습니다.
IBM Consulting은 E.SUN Bank와 협력하여 대만 금융 서비스 업계 최초의 전사적이고 실행 가능한 AI 거버넌스 프레임워크를 공동으로 구축했습니다. IBM은 EU AI 법 및 ISO/IEC 42001을 비롯한 글로벌 표준을 바탕으로, 규제 요구사항과 실제 비즈니스 환경을 모두 반영한 위험 기반의 라이프사이클 거버넌스 모델을 제시했습니다.
핵심 산출물인 AI 거버넌스 백서(플레이북)는 규제 요구사항을 체계적인 단계별 의사결정 방법론으로 구체화했습니다. 이제 모든 AI 이니셔티브는 일관된 논리에 따라 위험을 평가하고 적절한 통제 조합을 결정합니다. 이 프레임워크는 FSC 기준에 부합하는 132개의 통제 조치와 96개의 기술적 방법을 모델 개발, 검증, 배포 및 모니터링 전반에 걸쳐 통합했습니다. 이를 통해 거버넌스는 분산된 수작업 중심의 조정 방식에서 벗어나 표준화되고 감사 가능하며 반복 가능한 전사적 프로세스로 전환되었으며, 대만 금융 기관들이 참고할 수 있는 실질적인 거버넌스 모델도 마련되었습니다.
새로운 프레임워크를 구축한 이후 E.SUN Bank는 분산된 AI 거버넌스 관행에서 벗어나 조직 전반에 걸친 통합 거버넌스 모델로 전환했습니다. 핵심 리더 13명을 포함한 50명 이상의 초기 핵심 구성원이 공통의 거버넌스 체계를 적용할 수 있도록 교육을 받았으며, 이를 통해 AI 이니셔티브 전반에서 일관된 통제 방식을 적용할 수 있게 되었습니다. 이제 동일한 사용 사례를 평가할 경우 각 팀은 독립적으로 동일한 거버넌스 결정을 내릴 수 있게 되었으며, 해석상의 차이를 줄이고 규제기관의 신뢰를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.
FSC 기준에 부합하는 132개의 통제 조치와 96개의 기술적 방법은 측정 가능하고 감사 가능한 거버넌스 운영을 지원합니다. AI 거버넌스는 이제 AI 라이프사이클 전반에 내재화되어, E.SUN Bank가 규제 요구사항에 부합하는 동시에 책임 있는 방식으로 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 이 플레이북은 대만 금융기관들이 자체 AI 거버넌스 역량을 구축하고 고도화하는 과정에서 활용할 수 있는 실질적인 참조 프레임워크 역할도 수행합니다.
AI 거버넌스를 반복 가능한 운영 역량으로 전환함으로써 E.SUN Bank는 투명성, 책임성 및 통제력을 유지하는 동시에 향후 AI 혁신을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.
E.SUN Bank는 1992년에 설립되어 대만 타이베이에 본사를 둔 대만의 대표적인 상업은행 가운데 하나입니다. 개인 및 기업 고객을 대상으로 소매금융, 기업금융 및 자산관리 서비스를 제공하고 있으며, 디지털 혁신과 지속가능 금융에 중점을 두고 있습니다.
E.SUN Bank의 이름은 대만에서 가장 높은 산인 위산(玉山, Jade Mountain)에서 유래했습니다. 위산의 웅장함과 아름다움에서 영감을 받아, E.SUN Bank는 세계적 수준의 은행을 구축하고 고객에게 가장 신뢰받는 은행이 되기 위해 노력하고 있습니다.
E.SUN Bank는 성실성과 전문성을 바탕으로 고객이 맡긴 자산을 안전하게 보호하는 한편, 지속적으로 가치를 창출하고 의미 있는 고객 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
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