네덜란드 철도, IBM Maximo로 유지 관리 현대화

네덜란드 철도는 안전하고 청결하며 정시에 운행되는 철도 서비스를 제공하여, 매일 수백만 명의 승객이 네덜란드 전역을 이동할 수 있도록 지원합니다. 이러한 서비스의 기반에는 비즈니스 크리티컬 유지 관리 운영이 있습니다. 철도 차량은 정해진 일정에 따라 정비되고, 운행에 사용할 수 있어야 하며, 규제 요건을 충족해야 합니다.

운영 요구 사항이 변화하면서 네덜란드 철도는 이 업무를 지원하는 Maximo 환경을 현대화할 기회를 확인했습니다. 유지 관리 데이터는 계획, 실행, 청소 파트너, KPI 보고 및 엔터프라이즈 시스템 전반에서 더욱 효과적으로 연결되어야 했으며, 기본 인프라, 데이터베이스 기술 및 통합에는 더 큰 확장성, 복원력 및 거버넌스가 필요했습니다.

과제는 일상적인 철도 운영을 중단하지 않으면서 Maximo 7.6에서 IBM Maximo Application Suite 9.0으로 전환하고, 더 광범위한 IT 기반을 현대화하는 것이었습니다. 네덜란드 철도에는 운영 통제를 강화하고 열차의 운행 준비 상태 및 가용성에 관한 의사 결정을 개선할 수 있는 거버넌스 기반 플랫폼이 필요했습니다.

