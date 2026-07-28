네덜란드 철도, IBM Maximo로 유지 관리 현대화

거버넌스 기반 플랫폼으로 계획, 운영 및 엔터프라이즈 시스템을 연결하는 동시에 총 운영 비용 절감
네덜란드 철도는 안전하고 청결하며 정시에 운행되는 철도 서비스를 제공하여, 매일 수백만 명의 승객이 네덜란드 전역을 이동할 수 있도록 지원합니다. 이러한 서비스의 기반에는 비즈니스 크리티컬 유지 관리 운영이 있습니다. 철도 차량은 정해진 일정에 따라 정비되고, 운행에 사용할 수 있어야 하며, 규제 요건을 충족해야 합니다.
운영 요구 사항이 변화하면서 네덜란드 철도는 이 업무를 지원하는 Maximo 환경을 현대화할 기회를 확인했습니다. 유지 관리 데이터는 계획, 실행, 청소 파트너, KPI 보고 및 엔터프라이즈 시스템 전반에서 더욱 효과적으로 연결되어야 했으며, 기본 인프라, 데이터베이스 기술 및 통합에는 더 큰 확장성, 복원력 및 거버넌스가 필요했습니다.
과제는 일상적인 철도 운영을 중단하지 않으면서 Maximo 7.6에서 IBM Maximo Application Suite 9.0으로 전환하고, 더 광범위한 IT 기반을 현대화하는 것이었습니다. 네덜란드 철도에는 운영 통제를 강화하고 열차의 운행 준비 상태 및 가용성에 관한 의사 결정을 개선할 수 있는 거버넌스 기반 플랫폼이 필요했습니다.
네덜란드 철도는 단순한 플랫폼 업그레이드를 넘어 IBM과 함께 체계적으로 관리된 4-in-1 혁신을 완료했습니다. 이 프로그램은 IBM Maximo 7.6에서 IBM Maximo Application Suite 9.0으로 업그레이드, 온프레미스 인프라에서 Microsoft Azure로 이전, Oracle에서 Azure SQL Managed Instance로 마이그레이션, API 우선 아키텍처 기반의 통합 재설계라는 4가지 주요 조치를 결합했습니다.
이러한 변화는 네덜란드 철도에 계획, 실행 및 데이터 공유를 위한 거버넌스 기반 플랫폼을 제공했습니다. 더욱 견고해진 IT 기반은 Maximo의 운영 역할을 강화하여, 신뢰할 수 있는 유지 관리 데이터를 계획, 실행, 청소, KPI 보고 및 엔터프라이즈 시스템 전반에 더욱 쉽게 연결할 수 있게 했습니다.
이를 통해 팀과 연결된 시스템은 열차의 운행 준비 상태, 가용성 및 비즈니스 크리티컬 유지 관리 업무에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 네덜란드 철도는 IBM, Microsoft 및 Red Hat과 격주로 조율하며 이 혁신을 내부적으로 관리했습니다.
네덜란드 철도는 IBM Maximo Application Suite를 핵심으로 도입하여 유지 관리 및 운영 의사 결정을 위한 전략적 허브로서 Maximo의 역할을 강화했습니다. 이 플랫폼은 철도 차량의 거버넌스 기반 유지 관리를 지원하여, 팀이 열차가 정시에 정비되고 규정을 준수하며 안전하고 청결하며 고품질의 서비스를 제공할 준비가 되었음을 입증할 수 있도록 합니다. Maximo를 Microsoft Azure로 이전함으로써 네덜란드 철도는 IT 기반의 확장성과 복원력을 개선하는 동시에 총 운영 비용을 50% 절감했습니다.
30개 이상의 API 기반 통합을 통해 Maximo는 계획, 유지 관리 실행, 청소 운영, KPI 보고 및 엔터프라이즈 시스템을 연결합니다. 열차 센서, 기관사 및 차장의 데이터는 서비스 요청으로 Maximo에 유입될 수 있으며, 계획 애플리케이션은 운행 시간표에 필요한 철도 차량의 가용성을 파악하기 위해 Maximo 데이터를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 네덜란드 철도는 운영 통제를 개선하고 거버넌스를 강화하며, 더욱 신뢰할 수 있는 데이터로 일상적인 철도 서비스를 지원할 수 있습니다.
네덜란드 철도는 네덜란드 최대 여객 철도 운영업체이자 국가 모빌리티 네트워크의 핵심 구성 요소입니다. 700대 이상의 열차와 하루 약 100만 명의 승객을 보유한 네덜란드 철도는 도시, 지역 및 국제 목적지를 연결하는 동시에 철도 여행을 안전하고, 신뢰할 수 있으며, 편안하고, 지속 가능하게 만들기 위해 노력하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 7월.
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