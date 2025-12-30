Dollarito, IBM Cloud에 구축된 솔루션을 통해 저점수 커뮤니티에 대한 크레딧 액세스 확대
Dollarito는 신용 기록이 없거나 신용 점수가 낮은 개인이 투명하고 책임감 있으며 합리적인 가격의 대출을 이용할 수 있도록 지원하여 신용을 쌓고 재정적 미래를 개선할 수 있도록 지원하는 데 중점을 둔 디지털 대출 플랫폼입니다.
미국에서는 신용 점수가 낮거나 없는 수백만 명의 사람들이 신용을 개선할 수 있는 바로 그 금융 기회에서 배제되고 있습니다. Dollarito는 기존 신용 점수 모델의 한계를 해결하여 고객이 이러한 역설을 피할 수 있도록 돕고자 했습니다. 회사는 은행 거래, 행동 데이터 및 경제적 요인을 기반으로 개인의 능력을 보다 정확하게 평가할 수 있기를 원했습니다. 하지만 Dollarito는 확장 가능하고 안전하며 규정을 준수하는 기술 기반이 부족했는데, 이는 목표 달성에 필수적인 요소였습니다.
IBM Cloud 플랫폼을 도입하세요.
Dollarito는 비즈니스 요구 사항과 기술 옵션을 평가한 후 IBM에 연락하여 안전하고 규정을 준수하며 확장 가능한 인프라를 갖춘 웹 솔루션을 만들었습니다. 이 솔루션은 신용 접근성이 제한된 지역사회에 서비스를 제공한다는 미션에 완벽하게 부합해야 했습니다.
IBM의 웹 솔루션은 IBM Cloud for Financial Services를 기반으로 인프라 최적화와 규제 준수를 결합하고, IBM watsonx 제품 포트폴리오의 고급 AI 기능을 함께 제공합니다. 이 조합은 생성형 AI와 파운데이션 모델을 통해 더 스마트한 전략과 운영을 가능하게 했습니다.
엄격한 감사 추적 및 액세스 제어를 특징으로 하는 완전히 컨테이너화된 운영과 데이터 메시 전략을 통해 Dollarito는 이 솔루션을 통해 신뢰와 투명성을 유지하면서 혁신에 집중할 수 있었습니다.
Dollarito는 새로운 AI 기반 신용 평가 모델을 통해 다음과 같은 성과를 달성했습니다.
Dollarito는 기존의 신용 점수를 뛰어넘어 고객이 긴급한 재정적 요구를 빠르고 안전하게 해결할 수 있도록 지원합니다. IBM과의 파트너십은 포용적 핀테크 혁신의 리더로서 Dollarito의 입지를 강화했습니다. 이들은 계속 성장함에 따라 IBM 팀과 계속 협력하여 새로운 사용 사례를 개발하고 기존 인프라를 기반으로 하는 고급 기술을 채택할 계획입니다.
