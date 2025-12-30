Dollarito는 신용 기록이 없거나 신용 점수가 낮은 개인이 투명하고 책임감 있으며 합리적인 가격의 대출을 이용할 수 있도록 지원하여 신용을 쌓고 재정적 미래를 개선할 수 있도록 지원하는 데 중점을 둔 디지털 대출 플랫폼입니다.

미국에서는 신용 점수가 낮거나 없는 수백만 명의 사람들이 신용을 개선할 수 있는 바로 그 금융 기회에서 배제되고 있습니다. Dollarito는 기존 신용 점수 모델의 한계를 해결하여 고객이 이러한 역설을 피할 수 있도록 돕고자 했습니다. 회사는 은행 거래, 행동 데이터 및 경제적 요인을 기반으로 개인의 능력을 보다 정확하게 평가할 수 있기를 원했습니다. 하지만 Dollarito는 확장 가능하고 안전하며 규정을 준수하는 기술 기반이 부족했는데, 이는 목표 달성에 필수적인 요소였습니다.

IBM Cloud 플랫폼을 도입하세요.