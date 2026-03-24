Ajman은 아랍에미리트(UAE)에서 가장 작은 동시에 가장 민첩한 토후국 중 하나입니다. Ajman은 2017년 도시의 효율성을 높이고 주민의 삶의 질을 개선하기 위해 Department of Digital Ajman을 설립하며 디지털 전환 여정을 시작했습니다. 이 노력의 중심에는 Ajman Service Bus(AJSB)가 있으며 이는 지방, 연방 및 민간 조직을 연결하여 매일 수만 건의 거래를 가능하게 하는 핵심 통합 플랫폼입니다.

이러한 중요성에도 불구하고 Department of Digital Ajman은 감사 및 7년간의 기록 보관을 위해 필수적인 장기간 대량 데이터 처리의 어려움 등 주요 과제에 직면했습니다. 또한 이러한 데이터 처리는 많은 수작업을 요구했습니다.

디지털 서비스 도입이 증가함에 따라 Department of Digital Ajman은 점점 더 커지는 운영 및 데이터 관련 과제에 직면했습니다. 감사 및 장기 규정 준수를 위해 필요한 대량의 거래 데이터를 관리하고 보관하는 작업은 복잡하고 많은 리소스를 요구하게 되었으며 많은 프로세스가 여전히 수작업으로 처리되어 확장이 어려웠습니다.

호스팅된 서비스에 대한 제한된 가시성으로 인해 성능을 모니터링하고 운영을 최적화하며 종이 없는 정부와 같은 이니셔티브의 효과를 측정하는 능력이 더욱 제한되었습니다. 시민들은 반복적인 문서 요청으로 불편을 겪었으며 리더들은 서비스 성과, 환경 영향, 그리고 효율성과 지속 가능성 목표 달성 현황을 추적할 수 있는 중앙 집중식 실시간 인사이트가 부족했습니다.

높아지는 기대를 충족하고 완전한 디지털 사회라는 비전을 실현하기 위해 해당 부서는 더 높은 수준의 자동화, 중앙 집중식 데이터 관리 및 실시간 인사이트를 통해 의사결정을 지원하고 전환을 가속화해야 할 필요성을 인식했습니다.