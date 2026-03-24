Department of Digital Ajman이 시민에게 더 빠르고 지속 가능한 디지털 서비스를 제공하면서 860만 디르함의 비용 절감을 달성한 방법
Ajman은 아랍에미리트(UAE)에서 가장 작은 동시에 가장 민첩한 토후국 중 하나입니다. Ajman은 2017년 도시의 효율성을 높이고 주민의 삶의 질을 개선하기 위해 Department of Digital Ajman을 설립하며 디지털 전환 여정을 시작했습니다. 이 노력의 중심에는 Ajman Service Bus(AJSB)가 있으며 이는 지방, 연방 및 민간 조직을 연결하여 매일 수만 건의 거래를 가능하게 하는 핵심 통합 플랫폼입니다.
이러한 중요성에도 불구하고 Department of Digital Ajman은 감사 및 7년간의 기록 보관을 위해 필수적인 장기간 대량 데이터 처리의 어려움 등 주요 과제에 직면했습니다. 또한 이러한 데이터 처리는 많은 수작업을 요구했습니다.
디지털 서비스 도입이 증가함에 따라 Department of Digital Ajman은 점점 더 커지는 운영 및 데이터 관련 과제에 직면했습니다. 감사 및 장기 규정 준수를 위해 필요한 대량의 거래 데이터를 관리하고 보관하는 작업은 복잡하고 많은 리소스를 요구하게 되었으며 많은 프로세스가 여전히 수작업으로 처리되어 확장이 어려웠습니다.
호스팅된 서비스에 대한 제한된 가시성으로 인해 성능을 모니터링하고 운영을 최적화하며 종이 없는 정부와 같은 이니셔티브의 효과를 측정하는 능력이 더욱 제한되었습니다. 시민들은 반복적인 문서 요청으로 불편을 겪었으며 리더들은 서비스 성과, 환경 영향, 그리고 효율성과 지속 가능성 목표 달성 현황을 추적할 수 있는 중앙 집중식 실시간 인사이트가 부족했습니다.
높아지는 기대를 충족하고 완전한 디지털 사회라는 비전을 실현하기 위해 해당 부서는 더 높은 수준의 자동화, 중앙 집중식 데이터 관리 및 실시간 인사이트를 통해 의사결정을 지원하고 전환을 가속화해야 할 필요성을 인식했습니다.
IBM은 전략적 파트너로 참여하여 전문 역량을 바탕으로 Department of Digital Ajman의 기존 역량을 보완하고 토후국의 디지털 에코시스템을 강화했습니다. 양측은 운영 복잡성 간소화, 실시간 가시성 향상 및 완전한 디지털 사회라는 Ajman의 비전을 지원할 확장 가능한 기반 구축에 집중했습니다.
이를 위해 IBM과 해당 부서는 연결된 실시간 디지털 플랫폼을 구축했습니다. Red Hat OpenShift는 애플리케이션과 워크로드를 호스팅할 수 있는 확장 가능하고 회복탄력적인 클라우드 네이티브 환경을 제공하여 Ajman의 디지털 서비스 성장을 지원했습니다. IBM Cloud Pak for Integration은 정부 기관 전반의 시스템, 애플리케이션 및 데이터를 통합하여 분산된 워크플로를 대체했습니다. IBM Event Automation은 실시간 이벤트 배포 및 처리를 위한 기술적 기반을 제공했습니다. 스트리밍 기반은 대량 데이터를 효율적으로 처리하고 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환했습니다.
이러한 역량을 바탕으로 플랫폼은 중앙 집중식 대시보드와 같은 내부 이니셔티브를 지원하여 이해관계자가 서비스 성과와 운영 지표를 종합적으로 확인할 수 있도록 했습니다. 이벤트 자동화 및 이벤트 처리에서 얻은 인사이트를 통해 팀은 효과를 모니터링하고 운영을 전략 목표에 맞게 조정하며 시민에게 더 빠르고 접근성이 높으며 맞춤화된 서비스를 제공할 수 있었습니다.
그러나 이 전환은 기술을 넘어서는 변화였습니다. IBM 팀은 통합 플랫폼이 운영 및 전략 목표에 자연스럽게 부합하도록 해당 부서와 긴밀히 협력했습니다. 이러한 정렬을 통해 지방 정부 기관은 통합 서비스 패키지를 출시할 수 있게 되었으며 팀은 가장 중요한 시민 서비스 제공과 매끄럽고 우수한 디지털 경험 제공에 집중할 수 있게 되었습니다.
IBM과 함께 연결된 실시간 디지털 플랫폼을 구축함으로써 Department of Digital Ajman은 수작업 중심의 분산된 운영에서 보다 자동화되고 투명한 서비스 제공 모델로 전환했습니다. 정부 기관은 Ajman Service Bus를 통해 흐르는 서비스 데이터를 확인하고 이해하며 활용할 수 있게 되어 서비스 관리 및 제공 방식이 변화했습니다.
Digital Ajman이 내부적으로 개발하고 이벤트 처리로 지원된 중앙 집중식 대시보드는 이해관계자에게 서비스 성과와 운영 지표에 대한 종합적인 가시성을 제공했습니다. 가시성이 향상되면서 팀은 보고를 자동화하고 수작업을 줄이며 운영을 간소화하여 작업 시간을 5분 미만으로 단축하고 하루 50,000건 이상의 거래를 원활하게 처리할 수 있게 되었습니다.
이러한 운영상의 개선은 곧바로 시민 경험 향상으로 이어졌습니다. 통합 서비스는 부서 간 중복 업무를 줄여 동일한 문서를 반복 요청하는 문제를 해소했습니다.
디지털 전환은 지속가능성 측면에서도 큰 이점을 제공했습니다. 종이 사용을 줄임으로써 해당 부서는 2025년 한 해에만 200만 장의 종이를 절감했습니다. “우리는 860만 디르함을 절감하고 514그루의 나무를 보호했습니다.”라고 시스템 및 애플리케이션 지속가능성 부문 관리자인 Hind Al Shamsi는 말했습니다. “우리는 단순히 운영을 개선하는 것이 아니라 더 지속 가능하고 시민 중심적인 미래를 구축하고 있습니다.”
Department of Digital Ajman은 아랍에미리트에서 가장 작은 Ajman 시민에게 스마트 정부 서비스를 제공하기 위한 디지털 채널을 구축하기 위해 2017년에 설립되었습니다. 언제 어디서나 대중에게 고품질, 반응성, 통합성, 혁신적인 정부 서비스를 제공하기 위해 노력합니다.0 Digital Ajman은 아즈만시에 본사를 두고 있습니다.
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