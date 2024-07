콜로라도의 수도이자 인기 있는 관광지인 덴버는 1858년에 설립되었으며 현재 인구는 700,000명이 넘습니다. 현재 도시와 카운티를 지원하기 위해 다양한 기능을 수행하는 50개 이상의 고유한 기관이 있습니다. IT 조직은 이러한 노력을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 현재 IT 팀은 허가 및 법 집행 솔루션에서 조달 소프트웨어, 급여 등에 이르기까지 다양한 소프트웨어 및 서비스를 지원합니다. 40개의 호스트에서 실행되는 1,500개의 VM이 포함된 가상화 환경을 관리하고 있으며, 일부 워크로드를 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션하는 작업을 진행 중입니다. 과거에는 IT 운영팀이 환경의 성능을 파악하고 리소스를 재할당해야 하는 시기와 위치를 결정하기 위해 서로 다른 모니터링 도구를 사용했습니다. 성능 문제가 발생하면 수동 개입에 의존하여 근본 원인을 진단하고 해결책을 찾았습니다. 또한 애플리케이션 소유자가 새로운 서비스를 위한 리소스를 할당하기 위해 이들에게 의뢰할 때, 필요한 리소스를 과대평가하는 경우가 많았습니다. 많은 조직과 마찬가지로 덴버의 IT 조직 내에서도 오버프로비저닝이 애플리케이션 성능을 보장할 수 있다는 오해가 있었습니다. 안타깝게도 IT 운영 팀에는 오버프로비저닝이 발생하는 위치를 파악하고 다운사이징이 애플리케이션 성능 개선에 도움이 되는지 평가할 수 있는 도구가 없었습니다. 이 시점에서 이들은 IBM® Turbonomic® 하이브리드 클라우드 비용 최적화 솔루션으로 눈을 돌리기 시작했습니다.

성과 관리 덴버는 IBM Turbonomic을 사용하여 1500개의 VM 성능을 보장합니다. 효율성 향상 Turbonomic의 도움으로 팀은 CPU 및 RAM 사용량을 33% 절감했습니다.

환경의 규모를 적절히 조정하는 데 필요한 사항에 대해, 조직의 모든 구성원이 신뢰할 수 있는 공통 언어를 찾고 있었기 때문에 덴버는 IBM Turbonomic을 선택했습니다. Nick Steensland Service Delivery Manager City and County of Denver, CO

AI 기반 하이브리드 클라우드 비용 최적화 구현 Turbonomic 하이브리드 클라우드 비용 최적화 솔루션을 설치한 후 IT 운영팀은 마침내 컴퓨팅 환경의 성능을 파악할 수 있는 단일 데이터 소스를 확보했습니다. 덴버 시 및 카운티의 서비스 제공 관리자 닉 스틴슬랜드(Nick Steensland)는 "환경의 규모를 적절하게 조정하는 데 필요한 정보를 얻기 위해 조직 내 모든 사람이 신뢰할 수 있는 공통 언어를 찾고 있었기 때문에 덴버는 IBM Turbonomic을 선택했습니다."라고 설명합니다. 또한 마침내 애플리케이션 소유자에게 VM이 과도하게 프로비저닝된 위치를 보여주는 구체적인 증거가 생겼습니다. "IBM Turbonomic은 오버프로비저닝이 성능을 보장하지 못할 뿐만 아니라 실제로 성능을 위험에 빠뜨릴 수 있다는 사실을 더 많은 팀원들에게 보여주기 위해 필요한 데이터를 제공했습니다."라고 스틴스랜드 씨는 말합니다. Turbonomic의 전체 스택 가시성 덕분에 팀은 데이터베이스 관리자에게 CPU 코어를 반납해도 시스템 성능이 저하되지 않는다는 것을 보여주는 데 필요한 데이터를 확보할 수 있었습니다. 이러한 수준의 보고는 팀 전체에 신뢰를 구축하는 데 도움이 되었으며 마침내 환경 전반에 걸쳐 포괄적인 크기 조정 작업을 시작할 수 있었습니다.

IBM Turbonomic은 오버프로비저닝이 성능을 보장하지 못할 뿐만 아니라 실제로 성능을 위험에 빠뜨릴 수 있다는 것을 더 광범위한 팀에 보여주는 데 필요한 데이터를 제공했습니다. Nick Steensland Service Delivery Manager City and County of Denver, CO

성능을 보장하면서도 효율성 향상 이러한 데이터 센터 통합 노력을 시작한 이후 IT 운영 팀은 성능을 보장하는 동시에 CPU 및 RAM 사용량을 33% 줄일 수 있었습니다. 그들은 또한 계획 프로세스를 개선하기도 했습니다. 이제 애플리케이션 소유자가 팀에 리소스 요청을 할 때, 실제로 할당할 리소스의 양을 결정하는 데 도움이 되는 과거 데이터를 확보할 수 있습니다. 또한 사용률을 면밀히 관찰하고 적절한 경우 크기를 조정할 수 있습니다. 이 기능은 팀이 새로운 서비스를 배포하기 위해 기존 인프라에 의존하려고 할 때 매우 유용한 것으로 입증되었습니다. 새 호스트는 미화 30,000달러 이상의 비용이 들 수 있습니다. 기존 인프라의 활용도를 개선함으로써 팀은 애플리케이션 성능을 보장하고 다른 옵션이 없을 때까지 새 서버에 대한 투자를 피할 수 있었습니다. 여정의 이 단계에서 팀은 가상화된 환경에 대한 Turbonomic의 AI 기반 리소스 권장 사항을 활용하고 있습니다. 이들의 목표는 향후 12개월 이내에 이 환경과 퍼블릭 클라우드 환경 전반에 걸쳐 자동화된 작업을 구현하는 것입니다. 이 전환기를 헤쳐나가는 동안에도 직원과 거주자를 위해 일관되게 우수한 최종 사용자 경험을 유지하면서 지출을 최소화하기 위해 헌장을 계속 준수할 것입니다.