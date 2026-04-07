물류 혁신: IBM과 함께한 Dahl의 자동화 도약

Dahl과 IBM
지속 가능한 건설 분야의 글로벌 리더인 Saint-Gobain은 자회사 Dahl을 통해 건설 시장 전반에 고성능 솔루션을 제공합니다. Dahl의 창고는 140%의 과부하 상태로 운영되고 있었으며 이로 인해 비효율, 지연, 비용 증가가 발생했습니다. “이 상황은 지속 가능하지 않았습니다.”라고 개발 및 운영 전문가 Roger Sundberg는 말합니다. 경영진은 고객 만족도와 확장성에 대한 우려로 즉각적인 대응이 필요하다고 판단했습니다.
성장을 지원하기 위해 Dahl은 창고 확장, 물류 간소화, 핵심 IT 인프라 재구축을 포함한 현대화 이니셔티브를 시작했습니다. 또한 물리적 및 디지털 채널 전반에서 민첩성, 확장성, 고객 경험을 향상시키기 위해 새로운 이커머스 사이트를 도입하여 장기적인 성공과 시장 리더십을 확보했습니다.
Dahl은 IBM과 협력하여 창고 및 물류 운영을 현대화하고 확장성과 효율성을 고려한 고도로 자동화된 시설을 구축했습니다. 모니터링을 위한 IBM® Instana Observability, 리소스 최적화를 위한 IBM® Turbonomic, 그리고 컨테이너 오케스트레이션을 위한 Red Hat OpenShift가 핵심 역할을 수행했습니다. 이 이니셔티브에는 전체 디지털 인프라 개편과 모든 채널에서 원활한 고객 경험을 제공하기 위한 새로운 이커머스 사이트 구축도 포함되었습니다.
이 혁신을 통해 여러 브랜드를 Dahl로 통합하고 신규 창고에 자동화 테스트를 도입했습니다. “이 시설은 주문 라인 기준 85~90% 자동화를 달성하도록 설계되었습니다.”라고 Sundberg는 말합니다. “초기 테스트 결과 수작업 감소와 처리량 증가 등 긍정적인 결과가 나타났으며 실제 환경에서 성능을 검증하고 있습니다.” Turbonomic은 정확한 리소스 권장 사항을 통해 OpenShift에서 파드를 확장하도록 지원하여 일관된 성능을 보장했습니다.
Instana Smart Alerts와 AI 기반 대시보드는 모든 애플리케이션을 단일 색상 구분 화면에서 선제적으로 모니터링할 수 있도록 지원했습니다. “이제 모든 것을 더 명확하게 시각화할 수 있습니다.”라고 Sundberg는 말합니다. Dahl은 Instana Smart Alerts 기능을 활용해 API 게이트웨이를 포함한 전체 애플리케이션 체인을 모니터링합니다. Smart Alerts는 10분 간격으로 오류 패턴을 분석하여 이상이 발생하면 조기 경고를 제공함으로써 문제가 확대되기 전에 대응할 수 있도록 합니다. 개별 리소스에 집중하고 복잡한 설정이 필요한 기존 모니터링과 달리 Instana는 서비스 전반의 데이터를 자동으로 연관 분석하여 의미 있는 이벤트를 생성합니다. 오픈소스 시각화 툴과 텔레메트리와 결합된 이 접근 방식은 Dahl에 풀스택 관측 가능성과 핵심 워크플로에 대한 선제적 제어를 제공합니다. “이제 실시간 데이터 흐름과 함께 전체 애플리케이션 포트폴리오를 확인할 수 있습니다. 어떤 요소가 빨간색이나 노란색으로 표시되면 고객 응답 시간에 영향을 주기 전에 즉시 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다.” 이를 통해 Dahl의 DevOps 역량이 강화되어 서비스 출시 전 애플리케이션 성능과 코드 품질을 보장할 수 있게 되었습니다.
Dahl의 새로운 이커머스 사이트 출시는 회사 혁신의 중요한 전환점이었습니다. ERP 시스템과의 백엔드 통합 문제로 두 차례 출시가 실패한 이후 팀은 IBM Instana를 활용해 풀스택 관측 가능성을 확보하고 실시간으로 근본 원인을 파악했습니다. “Instana 도입 전에는 로그를 분석하면서 올바른 위치를 찾기를 바랄 수밖에 없었습니다.”라고 Sundberg는 말합니다. Instana Smart Alerts와 실시간 텔레메트리를 통해 세 번째 출시는 원활하게 진행되었으며 문제 발생 시 즉시 해결할 수 있었습니다. 이 사이트는 예정보다 4개월 앞서 출시되었으며 Instana 투자 대비 수익을 단 몇 개월 만에 100% 달성했습니다. 성능도 크게 향상되어 응답 시간이 최대 5초에서 2밀리초 미만으로 단축되었으며 고객 만족도와 구매 증가를 동시에 이끌었습니다.
이 혁신 이후 Dahl은 중앙 집중형 물류 전략과 스웨덴 전역의 24시간 무인 매장을 기반으로 주문 처리 및 배송 속도를 향상시켰습니다. IBM 툴은 문제를 선제적으로 해결할 수 있도록 지원했으며 모니터링 시스템을 10개에서 4개로 통합하여 관측 가능성과 안정성을 향상시켰습니다.
Instana의 장애 대응 기능은 Dahl의 새로운 이커머스 사이트 출시를 4개월 앞당겼으며 몇 주 만에 100% 투자 수익을 달성했습니다. 응답 시간은 5초에서 2밀리초 미만으로 단축되어 고객 만족도와 구매를 증가시켰습니다. 주문 처리 자동화 비율은 60%에서 80~90%로 증가했으며 12개 테스트 중 10개에서 최대 주문량의 120% 수준으로 창고 자동화를 성공적으로 운영했습니다.
“Instana와 Turbonomic을 함께 사용함으로써 엔드투엔드 모니터링과 최적화를 구현할 수 있었고 리소스를 더욱 효과적으로 관리할 수 있게 되었습니다.”라고 Sundberg는 말합니다. “이를 통해 모니터링 환경을 10개 솔루션에서 4개로 통합할 수 있었으며 관측 가능성을 높이고 잠재적인 문제를 더 빠르게 식별할 수 있게 되었습니다.”
“Instana와 Turbonomic은 물류 흐름을 방해하던 성능 문제를 정확히 식별하고 제거했습니다.”라고 Sundberg는 설명합니다. “12개 테스트 중 10개를 수행한 결과 최대 주문량의 120% 수준에서도 창고 자동화를 성공적으로 운영하여 시스템의 가능성을 입증했습니다. 이 테스트는 전체 배포 전에 일관된 성능을 보장하기 위한 지속적인 검증 과정의 일환입니다.”
이러한 성과는 운영 효율성과 고객 만족도를 향상시켰을 뿐만 아니라 스웨덴의 빠르게 변화하는 물류 시장에서 Dahl의 경쟁력을 강화하여 혁신과 대응력의 기준으로 자리매김하게 했습니다.
Dahl은 스웨덴 전역에 HVAC, 배관 및 건축 자재를 공급하는 건설 및 개발 중심 기업입니다. 스톡홀름에 본사를 둔 Dahl은 여러 자회사를 보유한 Saint-Gobain Distribution Sweden의 자회사입니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 3월.
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