물류 혁신: IBM과 함께한 Dahl의 자동화 도약

Dahl은 IBM과 협력하여 창고 및 물류 운영을 현대화하고 확장성과 효율성을 고려한 고도로 자동화된 시설을 구축했습니다. 모니터링을 위한 IBM® Instana Observability, 리소스 최적화를 위한 IBM® Turbonomic, 그리고 컨테이너 오케스트레이션을 위한 Red Hat OpenShift가 핵심 역할을 수행했습니다. 이 이니셔티브에는 전체 디지털 인프라 개편과 모든 채널에서 원활한 고객 경험을 제공하기 위한 새로운 이커머스 사이트 구축도 포함되었습니다.

이 혁신을 통해 여러 브랜드를 Dahl로 통합하고 신규 창고에 자동화 테스트를 도입했습니다. “이 시설은 주문 라인 기준 85~90% 자동화를 달성하도록 설계되었습니다.”라고 Sundberg는 말합니다. “초기 테스트 결과 수작업 감소와 처리량 증가 등 긍정적인 결과가 나타났으며 실제 환경에서 성능을 검증하고 있습니다.” Turbonomic은 정확한 리소스 권장 사항을 통해 OpenShift에서 파드를 확장하도록 지원하여 일관된 성능을 보장했습니다.

Instana Smart Alerts와 AI 기반 대시보드는 모든 애플리케이션을 단일 색상 구분 화면에서 선제적으로 모니터링할 수 있도록 지원했습니다. “이제 모든 것을 더 명확하게 시각화할 수 있습니다.”라고 Sundberg는 말합니다. Dahl은 Instana Smart Alerts 기능을 활용해 API 게이트웨이를 포함한 전체 애플리케이션 체인을 모니터링합니다. Smart Alerts는 10분 간격으로 오류 패턴을 분석하여 이상이 발생하면 조기 경고를 제공함으로써 문제가 확대되기 전에 대응할 수 있도록 합니다. 개별 리소스에 집중하고 복잡한 설정이 필요한 기존 모니터링과 달리 Instana는 서비스 전반의 데이터를 자동으로 연관 분석하여 의미 있는 이벤트를 생성합니다. 오픈소스 시각화 툴과 텔레메트리와 결합된 이 접근 방식은 Dahl에 풀스택 관측 가능성과 핵심 워크플로에 대한 선제적 제어를 제공합니다. “이제 실시간 데이터 흐름과 함께 전체 애플리케이션 포트폴리오를 확인할 수 있습니다. 어떤 요소가 빨간색이나 노란색으로 표시되면 고객 응답 시간에 영향을 주기 전에 즉시 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다.” 이를 통해 Dahl의 DevOps 역량이 강화되어 서비스 출시 전 애플리케이션 성능과 코드 품질을 보장할 수 있게 되었습니다.

Dahl의 새로운 이커머스 사이트 출시는 회사 혁신의 중요한 전환점이었습니다. ERP 시스템과의 백엔드 통합 문제로 두 차례 출시가 실패한 이후 팀은 IBM Instana를 활용해 풀스택 관측 가능성을 확보하고 실시간으로 근본 원인을 파악했습니다. “Instana 도입 전에는 로그를 분석하면서 올바른 위치를 찾기를 바랄 수밖에 없었습니다.”라고 Sundberg는 말합니다. Instana Smart Alerts와 실시간 텔레메트리를 통해 세 번째 출시는 원활하게 진행되었으며 문제 발생 시 즉시 해결할 수 있었습니다. 이 사이트는 예정보다 4개월 앞서 출시되었으며 Instana 투자 대비 수익을 단 몇 개월 만에 100% 달성했습니다. 성능도 크게 향상되어 응답 시간이 최대 5초에서 2밀리초 미만으로 단축되었으며 고객 만족도와 구매 증가를 동시에 이끌었습니다.