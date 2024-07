Coop Group소개

Coop Group(ibm.com 외부 링크)은 스위스와 유럽의 선도적인 생산자, 소매업체 및 도매업체로 2,300개 이상의 매장과 아울렛을 보유하고 있습니다. 바젤에 본사를 둔 Coop Group은 95,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며 연간 319억 스위스 프랑(미화 325억 달러)의 수익을 창출합니다. 이 그룹은 지속 가능성 전략을 지원하고 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 현지 및 지역 생산과 고급 물류에 중점을 둡니다.