Cognition Foundry

2016년에 설립된 Cognition Foundry는 영국 에식스에 본사를 둔 서비스 제공업체로서 콜로라도주 볼더와 불가리아 소피아에 지사를 두고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 스타트업을 위해 엔터프라이즈급 IT 리소스에 대한 저렴한 액세스를 제공합니다. Cognition Foundry는 IBM 비즈니스 파트너이며, The Plastic Bank와의 협력 추진 성과에 대해 2017년 'Outstanding Open Innovation Solution on Linux'로 IBM Beacon Award를 수상했습니다.