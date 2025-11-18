Citi는 IBM의 지원을 통해 AI, NLP 및 머신 러닝을 사용하여 내부 감사를 재정의합니다
세계 최대 규모의 금융 기관 중 하나인 Citi는 2,500명의 감사인이 진행하는 문서 검토와 위험 평가 방식을 혁신하고자 했습니다. 조직의 거대한 규모에도 불구하고 내부 감사 팀은 수동 작업에 의존해서 효율성을 높이거나 인사이트를 얻는 데 어려움을 겪고 있었습니다. 내부 감사 혁신 책임자는 AI, 자연어 처리(NLP), 분석을 사용하면 앞으로 감사를 발전시킬 기가 있음을 확인했습니다. 이들의 목표는 방대한 데이터를 통해 예측 인사이트를 얻고, 제어 테스트를 강화하고, 이상 탐지를 개선하는 동시에 엄격한 규제 요건에 대응하고 세계 각국의 이해관계자들에게 투명성을 유지하는 것이었습니다.
AI 도구로 감사관 강화
AI 기반 사용 사례 도입
Citi는 IBM과 협력하여 통합 AI 기반 감사 플랫폼을 설계, 구축 및 구현했습니다. IBM 전문가와 Citi 은행 직원들이 함께하는 디자인 사고 워크숍을 진행한 뒤, Citi는 IBM에서 IBM Watson Discovery, IBM Cloud Pak for Data, IBM OpenPages 솔루션을 선택했습니다. 수명 주기의 모든 단계에 고급 분석, AI, 머신 러닝, NLP를 도입하는 솔루션들이었습니다. IBM의 Data Science 팀과 AI Elite Lab 팀은 부가가치가 높은 사용 사례를 파악했고, IBM Expert Labs 팀은 솔루션들을 Citi의 IT 시스템에 간소하게 통합시켰습니다. 이들은 수동 프로세스를 제거하고 데이터 품질을 개선하며 감사를 지속적으로 혁신하기 위한 확장가능한 기반을 마련했습니다.
Citi는 IBM과의 협력을 통해 감사 프로세스를 크게 개선했습니다. 새로운 AI 플랫폼은 문서 분석을 자동화하고, 이상 징후를 표시하고, 감사관에게 데이터 기반 통찰력을 제공하여 수동 작업량을 줄이고 감사 품질을 향상시킵니다. AI 기반 제어 점수 산정과 NLP 기반 문서 분석을 비롯한 몇 몇 가지 사용 사례를 초반에 도입한 결과 수십만 시간을 절약하고 혁신을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있었습니다. Citi는 이제 자동화, 데이터 무결성 및 규정 준수 관리의 지속적인 발전을 촉진하기 위해 IBM과 협력하여 개발한 전용 AI 혁신 공간을 운영하고 있습니다. 이러한 변화를 통해 Citi의 내부 감사 기능은 지능형 위험 관리를 위한 선도적인 산업 모델로 자리매김했습니다.
Citi는 160개 이상의 국가 및 관할 구역에서 사업을 영위하면서 고객 계좌를 2억여 개 보유한 선도적인 은행으로 소비자, 기업, 정부 및 기관에 소비자 은행, 신용 및 투자 솔루션과 같은 광범위한 금융 상품과 서비스를 제공합니다.
