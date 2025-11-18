세계 최대 규모의 금융 기관 중 하나인 Citi는 2,500명의 감사인이 진행하는 문서 검토와 위험 평가 방식을 혁신하고자 했습니다. 조직의 거대한 규모에도 불구하고 내부 감사 팀은 수동 작업에 의존해서 효율성을 높이거나 인사이트를 얻는 데 어려움을 겪고 있었습니다. 내부 감사 혁신 책임자는 AI, 자연어 처리(NLP), 분석을 사용하면 앞으로 감사를 발전시킬 기가 있음을 확인했습니다. 이들의 목표는 방대한 데이터를 통해 예측 인사이트를 얻고, 제어 테스트를 강화하고, 이상 탐지를 개선하는 동시에 엄격한 규제 요건에 대응하고 세계 각국의 이해관계자들에게 투명성을 유지하는 것이었습니다.