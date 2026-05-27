식품 제조를 위한 더 스마트한 사이버 복원력

IBM을 통해 데이터 보호 환경을 현대화함으로써 Citadelle은 운영 시스템을 빠르고 안전하게 복구하는 역량을 강화했습니다. IBM FlashSystem Safeguarded Copy는 안전하고 변경 불가능한 스냅샷을 제공하여, 복구 위험을 줄이고 보다 깨끗한 복원을 지원합니다. Citadelle은 이전에는 유효성이 검사된 복구 시점이 전혀 없었지만, Safeguarded Copy를 통해 하루에 두 개의 깨끗하고 변경 불가능한 스냅샷을 생성할 수 있게 되어 사이버 이벤트 발생 시에도 신뢰할 수 있고 유효성이 검사된 복원 지점을 항상 사용할 수 있게 되었습니다. 또한, Safeguarded Copy를 통해 60초 이내에 정상 작동이 확인된 스냅샷을 복원할 수 있으므로 복구 준비 시간을 대폭 단축하고 가장 중요한 순간에 빠르고 예측 가능한 복원을 제공할 수 있습니다. IBM Storage Defender — Data Protect는 무결성 검사를 자동화하여 Citadelle이 수동 백업 작업을 80% 줄일 수 있도록 지원합니다. 이를 클린룸 검증 환경과 함께 결합하여, Citadelle은 중대한 사이버 인시던트가 발생하더라도 시스템 중단을 거의 제로에 가깝게 유지하여 생산 라인을 계속 가동하고 공급망을 보호할 수 있습니다.