식품 제조를 위한 더 스마트한 사이버 복원력

더 빠르고 깨끗한 복구를 위해 IBM® FlashSystem 및 Storage Defender로 사이버 복원력을 강화하는 Citadelle
캐나다의 식품 제조 분야에서 선도 기업인 Citadelle은 사이버 위험이 점점 더 빠른 속도로 진화함에 따라 데이터와 생산 시스템을 보호하는 방법을 발전시켜야 했습니다. 기존 백업 및 스토리지 프로세스는 수동 감독에 의존했으며 데이터가 깨끗한지, 손상되지 않았는지, 빠른 복구가 가능한지를 확인할 방법이 제한적이었습니다. 이로 인해 운영 전반에 걸쳐 복구 준비 상태를 확인하기가 어려웠고 필수 생산 시스템을 복원할 때 불확실성이 발생했습니다. 백업 무결성을 테스트할 수 있는 격리 환경이 없었기 때문에, 팀은 복구가 발생하기 전에 손상되었거나 불완전한 데이터를 안정적으로 식별할 수 없었습니다. 제조 현장 전반에 걸쳐 디지털 수요가 계속 가속화됨에 따라 Citadelle은 데이터를 보호하고 안전한 복제를 지원하며 비즈니스 연속성에 대한 확신을 유지하기 위해 보다 통합적이고 미래에 대비한 접근 방식이 필요했습니다.
Citadelle은 IBM과 파트너십을 맺고 식품 제조 운영을 위한 더 스마트하고 복원력이 뛰어난 데이터 보호 기반을 구축했습니다. IBM FlashSystem은 안전한 복제를 제공하며 변경 불가능한 Safeguarded Copy 스냅샷을 통해, 인시던트 발생 시 즉각적인 복구 지점을 제공하여 중요한 프로덕션 데이터를 보호할 수 있도록 지원합니다. 이 협동조합은 FlashCore Module(FCM)을 사용하여 1분 이내에 비정상적인 I/O 동작을 식별하는 AI 기반 인어레이 랜섬웨어 탐지 기능을 확보하여, 팀에서 공격을 더 빨리 차단하고 전반적인 데이터 복원력을 강화할 수 있습니다. IBM Storage Defender – Data Protect는 중앙 집중식 가시성, 자동화된 복구 워크플로, 지능형 이상 징후 탐지 기능을 추가하여 수동 작업에 대한 의존도를 줄였습니다. 또한, IBM Technology Expert Labs는 복구 전 유효성 검사를 위해 격리된 클린룸 환경을 구현했습니다. Citadelle은 이러한 기능을 모두 활용하여 단편화된 프로세스를 검증 가능한 통합 복구 모델로 대체함으로써, 생산 시스템 전반에서 느리고 수동적인 백업 검사에서 벗어나 더 빠르고 깔끔하며 신뢰할 수 있는 복구로 전환할 수 있었습니다.
IBM을 통해 데이터 보호 환경을 현대화함으로써 Citadelle은 운영 시스템을 빠르고 안전하게 복구하는 역량을 강화했습니다. IBM FlashSystem Safeguarded Copy는 안전하고 변경 불가능한 스냅샷을 제공하여, 복구 위험을 줄이고 보다 깨끗한 복원을 지원합니다. Citadelle은 이전에는 유효성이 검사된 복구 시점이 전혀 없었지만, Safeguarded Copy를 통해 하루에 두 개의 깨끗하고 변경 불가능한 스냅샷을 생성할 수 있게 되어 사이버 이벤트 발생 시에도 신뢰할 수 있고 유효성이 검사된 복원 지점을 항상 사용할 수 있게 되었습니다. 또한, Safeguarded Copy를 통해 60초 이내에 정상 작동이 확인된 스냅샷을 복원할 수 있으므로 복구 준비 시간을 대폭 단축하고 가장 중요한 순간에 빠르고 예측 가능한 복원을 제공할 수 있습니다. IBM Storage Defender — Data Protect는 무결성 검사를 자동화하여 Citadelle이 수동 백업 작업을 80% 줄일 수 있도록 지원합니다. 이를 클린룸 검증 환경과 함께 결합하여, Citadelle은 중대한 사이버 인시던트가 발생하더라도 시스템 중단을 거의 제로에 가깝게 유지하여 생산 라인을 계속 가동하고 공급망을 보호할 수 있습니다.
Citadelle은 1925년에 설립된 캐나다의 메이플 시럽 협동조합입니다. 퀘벡에 본사를 두고 있으며, 약 1,500개의 생산자 가족을 통합하여, 전 세계 시장에 순수 메이플 제품 및 기타 천연 재료를 생산하는 식품 제조 분야의 글로벌 리더로 활동하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 4월.
IBM 및 IBM 로고, IBM FlashSystem, IBM Storage Defender Data Protect 및 IBM Technology Expert Labs는 IBM Corp.의 상표이며, 전 세계 여러 관할 구역에 등록되어 있습니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.