CIO 조직은 IBM의 하이브리드 클라우드 환경을 혁신하고 TBM(기술 비즈니스 관리) 모델을 배포하기 위해 Apptio를 선택했습니다. 이 여정은 2021년 개념 증명(POC)으로 시작되었습니다. 범위에는 미국에서의 ApptioOne(ibm.com 외부 링크) 구현이 포함되었으며, CIO 하이브리드 클라우드 플랫폼 조직에 주로 중점을 두었습니다. 초기 범위에는 15억 달러의 IT 비용이 포함되었습니다. POC 결과는 C IO IT 비용에 대한 글로벌 뷰를 제공하기 위해 범위를 확장하고 나머지 10억 달러의 IT 비용을 포함하는 것에 대한 타당성을 제공했습니다.

IBM은 2023년 8월 Apptio를 인수했습니다. 이를 통해 CIO는 2021년에 시작된 Apptio 이니셔티브를 확장하고, Apptio 통합 제품군을 채택하고, Client Zero가 되어 엔터프라이즈 환경에 미치는 영향을 보여줄 수 있는 특별한 기회를 얻었습니다. Apptio 통합 제품군에는 Apptio Targetprocess(ibm.com 외부 링크) 및 Apptio IT Planning(ibm.com 외부 링크)이 포함되어 있으며, 이 기능은 기존 ApptioOne 모델에서 사용할 수 있습니다.

증강된 Apptio 이니셔티브는 애플리케이션의 실제 비용과 실시간 비즈니스 인사이트를 기반으로 데이터 기반 의사 결정을 지원함으로써 비용 투명성을 높이고 CIO 조직이 애플리케이션 TCO2 가시성을 확보할 수 있도록 했습니다.