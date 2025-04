인지 기능 향상을 위한 과학적 근거가 있는 새로운 습관 발견하기 신경과학 분야의 발전에 전념하는 선도적인 연구 기관인 Center for BrainHealth는 비전을 확장하고 달성하는 데 있어 운영상의 장애물에 직면했습니다. 그들의 주력 이니셔티브인 BrainHealth Project®에는 10만 명 이상의 참가자를 목표로 10년 간의 종단 연구를 관리가 필요했습니다. 원래의 접수 프로세스에는 3시간의 긴 세션, 수동 프로세스, 하이터치 환경이 필요했으며, 이는 물류적으로 까다로운 접근 방식으로 인해 확장 능력이 제한되었습니다. 또한 센터에는 과학적 엄격성을 손상시키지 않으면서 운영을 효율적으로 확장할 수 있는 혁신적인 기술 개입이 시급히 필요했습니다. 포괄적인 분석 능력을 보장하기 위해서는 참가자들을 유지하는 것이 핵심이었습니다. 이러한 과제로 인해 원격 참여를 촉진하고 데이터 관리를 간소화하도록 설계된 정교하면서도 접근 가능한 도구가 필요했습니다.

90% 워크로드 감소

우리 팀은 뇌의 최고 수명을 연장하는 데 중점을 두고 차세대 건강 혁명을 시작한다는 대담한 목표를 세웠습니다. Sandra Bond Chapman, PhD 수석 이사, School of Behavioral and Brain Sciences Dee Wyly 석좌 교수 The BrainHealth Project의 공동 리더

포괄적인 뇌 건강 분석을 위한 원활하게 통합되는 디지털 경험 만들기 Center for BrainHealth는 회사의 연구 역량을 확장하는 데 도움이 되는 핵심 제품 및 기술 개발 파트너로 IBM 계열사 Dialexa®에 접근했습니다. 확장성 외에도 연구 기간 동안 기존 참가자의 참여를 유지하는 것이 가장 중요했습니다. Dialexa 디지털 제품 엔지니어링 및 컨설팅 팀은 고객과 긴밀히 협력하여 기본 비전을 개발하는 데 도움이 되는 심층적인 정성적 및 정량적 연구와 인터뷰를 수행했습니다. 그런 다음 팀은 디자인 싱킹 프로세스와 워크숍을 사용하여 AWS Cloud 플랫폼에서 호스팅되는 고객 여정을 구축했습니다. 두 회사는 함께 협력하여 개인화된 BrainHealth Project® 데이터 플랫폼 및 포털을 위한 풍부한 대화형 사용자 경험을 설계하고 구축했습니다. 이 솔루션을 통해 참가자는 연구 프로그램에 등록하여 평가를 받고, 디지털 제품을 소비하고, 개인화된 권장 사항 및 보고서를 받을 수 있었습니다. 엔지니어, UX 전문가 및 머신 러닝 전문가로 구성된 학제 간 팀을 사용하여 최신 인터페이스를 갖춘 기본 데이터 플랫폼을 만들어 오늘날의 과제에 직면하여 완전히 더 기능적으로 만들었습니다. 이후 이 플랫폼은 정보를 주고받고, 진행 상황을 추적하고, 뇌 건강을 추적하고 참가자의 참여도를 유지하는 데 도움이 되는 다양한 메트릭을 배포하는 개인화된 사용자 여정을 제공하는 참가자 친화적인 포털로 발전했습니다. Dialexa 팀은 Center for BrainHealth의 통계학자들과 긴밀히 협력하여 초기 평가를 위한 머신 러닝 기반 알고리즘을 만들고 새로운 참가자를 온보딩하는 데 필요한 시간과 노력을 줄였습니다. 이 프로젝트의 초점은 뇌의 무한한 잠재력을 탐구하는 것이기 때문에 인지 신경 과학 연구는 평생 동안 적응하고 개선할 수 있는 능력을 활용하는 방법에 대한 더 나은 이해를 제공했습니다. 수집된 데이터를 바탕으로 팀은 뇌의 건강과 성능에 대한 독점적인 총체적 측정값인 BrainHealth Index를 포함하여 일련의 과학 기반 뇌 훈련 전술과 기법을 개발하고 테스트했습니다.

확장가능한 솔루션을 통해 인지 과학의 새로운 지평 열기 새로운 디지털 데이터 플랫폼을 통해 이전의 대면 연구 프로세스가 댈러스/포트워스 지역을 넘어 성장하고 확장될 수 있었습니다. Dialexa는 Center for BrainHealth 통계학자와 긴밀히 협력하여 맞춤형 알고리즘을 활용하여 초기 평가를 수행하고 새로운 참가자를 온보딩하는 데 필요한 시간과 노력을 줄일 수 있었습니다. 결과에는 다음이 포함되었습니다. 90% 워크로드 감소: 워크플로를 디지털화하고 자동화함으로써 효율성과 생산성이 엄청나게 향상되었습니다.





첫 번째 Brainhealth Index: 개인의 현재 뇌 건강과 성능 수준을 측정하고 정량화하고, 시간 경과에 따른 개선 사항을 추적하는 최초의 알고리즘을 개발했습니다.





지금까지 35,000명 이상의 참가자: 이 프로그램에는 새로운 디지털 플랫폼이 출시된 이후 65개 국가에서 수천 명의 참가자가 합류했습니다.





확장된 범위 및 상용화: 플랫폼, 데이터 및 알고리즘은 기업 웰니스 프로그램, 연구 시설 및 새로운 상업적 벤처에 사용할 수 있습니다. BrainHealth Project에 대한 Dialexa의 작업은 상상할 수 없는 방식으로 인정받았습니다. Center for BrainHealth에서 높은 평가를 받았을 뿐만 아니라 Fast Company의 2021년 디자인 혁신상(Innovation by Design) 최종 후보로 선정되기도 했습니다.