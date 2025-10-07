이러한 과제에 대응하여 Catchpoint는 IBM과 협력하여 강력하고 유연한 DNS 솔루션인 IBM NS1 Connect를 구현했습니다. 이 협업은 플랫폼의 글로벌 DNS 성능과 대량의 트래픽을 안정적으로 처리하는 능력 등 여러 주요 요인을 통해 추진되었습니다.

Catchpoint는 운영 중단을 최소화하면서 실무적인 온보딩을 통해 NS1 Connect로 원활하고 효율적으로 전환할 수 있었습니다. 이 회사는 웹 애플리케이션 방화벽(WAF) 및 콘텐츠 배포 네트워크(CDN)를 사용할 때에도 중복성과 안정성을 보장하기 위해 솔루션의 호스팅 및 공유 서비스를 결합하는 듀얼 인스턴스 설정을 선택했습니다. 인프라 재고 추적을 위한 NS1 Connect API와의 통합으로 운영이 더욱 간소화되었습니다. 또한 이 서비스는 데이터 측정에 대한 Catchpoint의 모든 요구 사항을 충족했습니다.

Catchpoint는 또한 필터 체인과 전용 DNS 서비스를 통해 트래픽 스티어링을 성공적으로 구현했으며, 이는 IPM 플랫폼의 응답성과 복원력을 크게 향상시키는 매우 중요한 작업으로 입증되었습니다.

이 접근 방식은 복원력을 향상시켰을 뿐만 아니라 Catchpoint가 향후 지능형 트래픽 조정을 위해 자체 모니터링 데이터를 사용할 수 있도록 했습니다.