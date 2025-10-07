IBM NS1 Connect를 통해 DNS에 대한 접근 방식을 혁신한 Catchpoint
세계 최대 규모의 조직 중 일부는 인터넷 성능 모니터링(IPM)을 위해 Catchpoint를 사용하고 있습니다. 100개 이상의 국가에 수천 대의 디바이스를 보유한 최대 규모의 글로벌 에이전트 네트워크를 보유한 이 회사는 세계적인 영향력을 지원하기 위해 뛰어난 성능과 복원력의 도메인 이름 시스템(DNS) 서비스를 사용하여 글로벌 원격 분석이 제대로 수집되도록 하고 문제가 발생하면 고객에게 신속하게 알림을 제공합니다.
그러나 이전 DNS 제공업체는 심각한 분산 서비스 거부(DDoS) 공격과 여러 차례의 서비스 중단을 경험했으며, 이로 인해 Catchpoint는 안정적인 서비스를 제공하고 고객에게 인터넷 성능에 대해 신뢰할 수 있는 기관이 되기 위한 역량이 손상되었습니다. 이 사건은 Catchpoint에 중요한 전환점이 되었습니다. 결함이 있는 시스템으로 고객의 신뢰를 위험에 빠뜨릴 수는 없었습니다.
Catchpoint는 운영 마찰을 최소화하고, 기존 인프라와 원활하게 통합되며, DNS 조회 중 잠재적인 재시도로 인한 데이터 손실을 방지할 수 있는 DNS 솔루션이 필요했습니다. 속도와 안정성을 모두 보장하기 위해 DNS 전략을 재검토해야 할 때였습니다.
이러한 과제에 대응하여 Catchpoint는 IBM과 협력하여 강력하고 유연한 DNS 솔루션인 IBM NS1 Connect를 구현했습니다. 이 협업은 플랫폼의 글로벌 DNS 성능과 대량의 트래픽을 안정적으로 처리하는 능력 등 여러 주요 요인을 통해 추진되었습니다.
Catchpoint는 운영 중단을 최소화하면서 실무적인 온보딩을 통해 NS1 Connect로 원활하고 효율적으로 전환할 수 있었습니다. 이 회사는 웹 애플리케이션 방화벽(WAF) 및 콘텐츠 배포 네트워크(CDN)를 사용할 때에도 중복성과 안정성을 보장하기 위해 솔루션의 호스팅 및 공유 서비스를 결합하는 듀얼 인스턴스 설정을 선택했습니다. 인프라 재고 추적을 위한 NS1 Connect API와의 통합으로 운영이 더욱 간소화되었습니다. 또한 이 서비스는 데이터 측정에 대한 Catchpoint의 모든 요구 사항을 충족했습니다.
Catchpoint는 또한 필터 체인과 전용 DNS 서비스를 통해 트래픽 스티어링을 성공적으로 구현했으며, 이는 IPM 플랫폼의 응답성과 복원력을 크게 향상시키는 매우 중요한 작업으로 입증되었습니다.
이 접근 방식은 복원력을 향상시켰을 뿐만 아니라 Catchpoint가 향후 지능형 트래픽 조정을 위해 자체 모니터링 데이터를 사용할 수 있도록 했습니다.
Catchpoint는 NS1 Connect를 구현한 후 실시간 성능 데이터에 의존하는 비즈니스의 핵심 요소인 속도, 복원력, 유연성에서 상당한 이점을 얻었습니다. Catchpoint는 IBM과의 협업을 통해 디지털 인프라를 강화하여 일관된 최적의 성능과 안정성을 보장할 수 있었습니다.
그 결과, Catchpoint는 이제 비용 효율성과 운영 효율성을 유지하면서 고객에게 고품질의 서비스를 제공할 수 있는 유리한 입지를 확보하게 되었습니다. NS1 Connect는 다양한 인프라를 갖추고 있으며 티어 1 데이터 센터, 클라우드 환경 또는 기타 인스턴스 전반에 걸쳐 유연한 배포를 제공합니다. 또한 필터 체인에 내장된 상태 확인 기능이 DNS 응답이 실행 가능한 서비스를 가리키도록 보장하여 다운타임 위험을 줄이고 고객 경험을 개선하는 데도 도움이 됩니다.
또한 Catchpoint과 IBM의 파트너십은 변화하는 인터넷 성능 모니터링 환경에서 미래의 과제와 기회에 적응하는 데 필요한 민첩성과 확장성을 제공하여 지속적인 디지털 혁신 여정을 지원합니다.
글로벌 인프라에 맞춤화된 강력한 DNS 솔루션을 사용하려면 IBM NS1 Connect로 업그레이드하세요.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고 및 IBM NS1 Connect는 전 세계 여러 관할권에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.