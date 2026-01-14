고가용성과 원활한 마이그레이션 요구를 충족하기 위해 Cacpe Loja는 IBM 및 IBM 비즈니스 파트너인 Advance Networks와 협력해 기술 플랫폼을 업데이트했습니다. 주요 과제는 마이그레이션 과정에서 두 운영 환경이 공존하면서도 99%의 가용성을 유지하는 것이었습니다.

구현은 IBM FlashCore 모듈이 장착된 IBM FlashSystem 5300 유닛 3대를 배포하는 것으로 시작되었습니다. 이 솔루션은 뛰어난 성능, 비용 효율성, 그리고 Cacpe Loja의 요구 사항과의 부합성을 이유로 선택되었습니다. 또한 완전한 이중화 스토리지 환경을 구현해 고가용성을 보장하는 데 기여했습니다.

또한 새로운 인프라로의 전환에는 IBM® Power 서버, 스토리지 영역 네트워크(SAN) 스위치, IBM® Storage Insights Pro가 포함되었습니다. 이러한 구성 요소의 통합은 이중화와 99% 가용성을 달성하기 위해 세심하게 관리되었습니다. SAN 스위치 구현은 고가용성의 핵심 기반을 형성하고 전체 솔루션의 원활한 배포를 가능하게 한 중요한 이정표였습니다.

IBM® Expert Labs 팀은 IBM의 정책 기반 고가용성(PBHA) 방법론을 활용해 스토리지 컨트롤러의 고가용성 기능 구현도 지원했습니다. 이 접근 방식은 Cacpe Loja의 기대를 충족했을 뿐만 아니라 이를 넘어, 강력한 재해 복구 솔루션을 제공하고 다운타임 위험을 최소화했습니다.

Advance Networks와 IBM 간의 협업은 프로젝트 성공에 결정적인 역할을 했습니다. 금융 부문에서 풍부한 경험을 보유한 Advance Networks는 고객의 환경과 운영에 대한 매우 중요한 인사이트를 제공했습니다. 한편 IBM은 기술 전문성과 지원을 제공하며 적절한 구성, 솔루션, 가격을 정의했습니다.