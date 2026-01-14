Cacpe Loja는 IBM® FlashSystem 5300으로 스토리지 인프라를 현대화했습니다.
에콰도르 금융 부문의 주요 신용 및 저축 협동조합인 Cacpe Loja는 기존 기술 플랫폼의 고가용성이 부족해지면서 심각한 어려움에 직면했습니다. 이러한 불안정성은 데이터 손실과 운영 중단의 중대한 위험을 초래해 협동조합에 치명적인 영향을 미칠 수 있었습니다. 또한 마이그레이션 과정에서 두 개의 운영 환경을 동시에 유지해야 한다는 요구 사항이 과제를 더욱 복잡하게 만들었습니다.
향후 데이터 손실을 방지하고 고객에게 중단 없는 서비스를 제공하기 위해 Cacpe Loja는 두 환경에서의 고가용성과 원활한 공존을 보장할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.
고가용성과 원활한 마이그레이션 요구를 충족하기 위해 Cacpe Loja는 IBM 및 IBM 비즈니스 파트너인 Advance Networks와 협력해 기술 플랫폼을 업데이트했습니다. 주요 과제는 마이그레이션 과정에서 두 운영 환경이 공존하면서도 99%의 가용성을 유지하는 것이었습니다.
구현은 IBM FlashCore 모듈이 장착된 IBM FlashSystem 5300 유닛 3대를 배포하는 것으로 시작되었습니다. 이 솔루션은 뛰어난 성능, 비용 효율성, 그리고 Cacpe Loja의 요구 사항과의 부합성을 이유로 선택되었습니다. 또한 완전한 이중화 스토리지 환경을 구현해 고가용성을 보장하는 데 기여했습니다.
또한 새로운 인프라로의 전환에는 IBM® Power 서버, 스토리지 영역 네트워크(SAN) 스위치, IBM® Storage Insights Pro가 포함되었습니다. 이러한 구성 요소의 통합은 이중화와 99% 가용성을 달성하기 위해 세심하게 관리되었습니다. SAN 스위치 구현은 고가용성의 핵심 기반을 형성하고 전체 솔루션의 원활한 배포를 가능하게 한 중요한 이정표였습니다.
IBM® Expert Labs 팀은 IBM의 정책 기반 고가용성(PBHA) 방법론을 활용해 스토리지 컨트롤러의 고가용성 기능 구현도 지원했습니다. 이 접근 방식은 Cacpe Loja의 기대를 충족했을 뿐만 아니라 이를 넘어, 강력한 재해 복구 솔루션을 제공하고 다운타임 위험을 최소화했습니다.
Advance Networks와 IBM 간의 협업은 프로젝트 성공에 결정적인 역할을 했습니다. 금융 부문에서 풍부한 경험을 보유한 Advance Networks는 고객의 환경과 운영에 대한 매우 중요한 인사이트를 제공했습니다. 한편 IBM은 기술 전문성과 지원을 제공하며 적절한 구성, 솔루션, 가격을 정의했습니다.
Cacpe Loja는 IBM과의 협업을 통해 기술 역량에서 획기적인 변화를 경험했습니다. IBM® FlashCore 모듈이 장착된 IBM FlashSystem 5300의 도입으로 프로세스 실행 응답이 60% 개선되고, 트랜잭션 데이터베이스 환경의 용량이 99% 증가했으며, 백업 성능이 60% 향상되었습니다.
또한 이 협동조합은 현재 99%의 고가용성을 확보해 고객에게 중단 없는 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 일일, 월간, 연간 마감 프로세스에 소요되는 시간은 4시간에서 2시간으로 단축되었으며, 이는 새로운 스토리지 인프라로 인한 효율성 향상을 보여줍니다.
앞으로 Cacpe Loja는 데이터베이스 보안 전략 수립에 집중할 계획입니다. 이 협동조합은 IBM 기반의 새로운 스토리지 인프라가 장기적인 IT 및 비즈니스 전략을 지속적으로 지원하며 고객에게 중단 없는 서비스를 보장할 것이라고 확신하고 있습니다. IBM FlashSystem 5300의 성공적인 구현은 Cacpe Loja에 새로운 기준을 제시하며, 디지털 전환을 추진하는 데 있어 전략적 파트너십의 힘을 입증했습니다.
Cacpe Loja는 에콰도르 로하에 기반을 둔 주요 신용 및 저축 협동조합입니다. 이 협동조합은 다양한 고객층을 대상으로 서비스를 제공하는 에콰도르 내 가장 중요한 금융 기관 중 하나입니다. 이 협동조합은 저축 계좌, 대출, 투자 등 다양한 서비스를 제공하며, 안전하고 수익성 있는 금융 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
