AI 준비 규모를 위한 메인프레임 복원력 현대화

안전한 온프레미스 AI를 지원하기 위해 사이버 복원력과 통합 API/데이터 계층으로 IBM Z 발전시키기
Broadridge Financial Solutions는 글로벌 자본 시장의 중심에 위치한 기업으로, 미션 크리티컬 워크로드는 보안, 거버넌스 및 지속적인 가용성에 대한 엄격한 기준을 충족해야 합니다. 고객들은 이제 실시간 경험, 더욱 강력한 사이버 위험 복원력 및 실질적인 AI 성과를 기대하고 있습니다. 이러한 기대에 부응하기 위해 Broadridge는 시장 핵심 프로세스를 중단하지 않으면서 IBM® Z 중심의 현대화 전략을 확장하기 위해 IBM과 협력했습니다.
목표는 명확했습니다. 고성능 메인프레임 핵심 시스템 발전. 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 거버넌스 기반 액세스 제공. 확장 가능한 하이브리드 AI 준비. IBM은 현대화를 과거 투자를 보호하면서 인프라, 운영 체제, 미들웨어, 보안, 자동화 및 AI 서비스 전반에 걸쳐 새로운 기능을 지원하는 지속적이고 플랫폼 수준의 프로그램으로 정의합니다. 이러한 방향은 변화가 가속화되는 상황에서도 신뢰성과 규정 준수를 유지할 수 있도록 합니다.
IBM Z에서 보호되는 미국 국채 거래 흐름
메인프레임에서 지원되는 미국 우편 발송량
Broadridge와 IBM은 규제가 적용되는 처리 환경을 위한 안전한 대규모 처리 기반으로 IBM Z를 유지하는 Z 우선 현대화를 추진했습니다. IBM® Z Cyber Vault가 추가되어 무결성이 검증된 격리 사본을 생성함으로써 통합 스택을 재구성하지 않고도 안전한 복구를 지원할 수 있게 되었습니다. 핵심 현대화 단계에서는 통합 데이터 및 API 계층을 도입하여 IBM Z의 기반 데이터에 대해 거버넌스가 적용된 높은 신뢰도의 액세스를 제공했습니다. 이를 통해 규제 대상 데이터는 IBM Z에서 보호된 상태로 유지하면서 AWS 기반 클라우드 서비스와 안전하게 통합할 수 있습니다.
이 하이브리드 아키텍처는 이제 시장 규모의 복원력 있는 인프라인 IBM Z의 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 사전 거래 탐색 및 사후 거래 운영을 위한 AI 기반 기능을 지원합니다. 이는 일회성 코드 작업이 아니라 지속적인 플랫폼 수준 프로그램으로 제공되는 현대화입니다.
이 작업 이후 Broadridge는 강화된 IBM Z 핵심 시스템에서 하루 10조~12조 달러 규모의 미국 국채 거래를 계속 처리하고 있으며, 시장 규모에 맞는 안전하고 항상 가동되는 운영 환경을 제공하고 있습니다. IBM Z의 높은 신뢰성은 미국 전체 우편 발송량의 약 1%를 지원하고 있으며, 이를 통해 규제가 적용되는 커뮤니케이션 환경에서 검증된 처리 성능을 입증하고 있습니다.
이 환경은 보안, 가용성 및 트랜잭션 무결성 측면에서 IBM Z의 강점을 확장하는 동시에 SLA 기반 복구를 위한 IBM Z Cyber Vault를 통해 사이버 복원력을 강화합니다.
이제 통합 데이터 및 API 계층을 통해 온프레미스 환경과 클라우드 연계 AI를 위한 거버넌스 기반 액세스를 제공하며, AWS 서비스와의 통합을 간소화하고 온보딩 과정의 복잡성을 줄입니다. 그 결과 IBM과 함께 신뢰성, 규정 준수 및 기존 투자를 보호하면서 새로운 서비스를 추가하는 지속적인 현대화를 실현할 수 있었습니다.
Broadridge Financial Solutions(NYSE: BR)은 신뢰할 수 있는 전문성과 혁신적인 기술을 바탕으로 고객과 금융 서비스 업계의 운영, 혁신 및 성장을 지원하는 글로벌 기술 선도 기업입니다. Broadridge는 고객의 투자, 거버넌스 및 커뮤니케이션을 지원하며 운영 복원력을 강화하고 비즈니스 성과를 향상시키며 투자자 경험을 혁신하고 있습니다.
Broadridge의 기술 및 운영 플랫폼은 매년 70억 건 이상의 커뮤니케이션을 처리 및 생성하며, 전 세계 토큰화 증권 및 전통적 증권 시장에서 하루 평균 15조 달러 이상의 거래를 지원합니다. Broadridge는 Great Place to Work 인증을 받은 기업으로 S&P 500 지수에 포함되어 있으며, 21개국에서 15,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 자세한 내용은 www.broadridge.com을 참조하세요.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 5월.
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