AI 준비 규모를 위한 메인프레임 복원력 현대화

Broadridge Financial Solutions는 글로벌 자본 시장의 중심에 위치한 기업으로, 미션 크리티컬 워크로드는 보안, 거버넌스 및 지속적인 가용성에 대한 엄격한 기준을 충족해야 합니다. 고객들은 이제 실시간 경험, 더욱 강력한 사이버 위험 복원력 및 실질적인 AI 성과를 기대하고 있습니다. 이러한 기대에 부응하기 위해 Broadridge는 시장 핵심 프로세스를 중단하지 않으면서 IBM® Z 중심의 현대화 전략을 확장하기 위해 IBM과 협력했습니다.

목표는 명확했습니다. 고성능 메인프레임 핵심 시스템 발전. 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 거버넌스 기반 액세스 제공. 확장 가능한 하이브리드 AI 준비. IBM은 현대화를 과거 투자를 보호하면서 인프라, 운영 체제, 미들웨어, 보안, 자동화 및 AI 서비스 전반에 걸쳐 새로운 기능을 지원하는 지속적이고 플랫폼 수준의 프로그램으로 정의합니다. 이러한 방향은 변화가 가속화되는 상황에서도 신뢰성과 규정 준수를 유지할 수 있도록 합니다.