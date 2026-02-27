불가리아의 국가 결제 운영사인 BORICA AD는 발급 및 매입 기관 전반에서 대량의 카드 및 디지털 거래를 처리합니다. 사기 공격이 더 빠르고 자동화되며 채널을 넘나들게 되면서 기존의 규칙 기반 통제는 이를 따라잡기 어려워졌습니다.

정상 거래를 방해하지 않으면서 정교한 사기를 밀리초 단위로 어떻게 차단할 수 있을까요?

BORICA는 증가하는 사기 압력과 높아진 고객 기대, 그리고 10ms 미만의 의사결정으로 국가 결제 인프라를 보호해야 하는 과제에 직면했습니다. 오탐은 고객 불편을 초래할 위험이 있었고, 사기를 놓치면 재무적 및 평판상의 손실로 이어질 수 있었습니다. 지속적인 회복 탄력성을 확보하기 위해 BORICA는 성능 저하 없이 진화하는 공격 패턴에 적응할 수 있는 확장 가능한 실시간 사기 방지 플랫폼이 필요했습니다.