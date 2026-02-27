IBM® Safer Payments로 불가리아 결제 에코시스템을 보호하는 BORICA의 방식
불가리아의 국가 결제 운영사인 BORICA AD는 발급 및 매입 기관 전반에서 대량의 카드 및 디지털 거래를 처리합니다. 사기 공격이 더 빠르고 자동화되며 채널을 넘나들게 되면서 기존의 규칙 기반 통제는 이를 따라잡기 어려워졌습니다.
정상 거래를 방해하지 않으면서 정교한 사기를 밀리초 단위로 어떻게 차단할 수 있을까요?
BORICA는 증가하는 사기 압력과 높아진 고객 기대, 그리고 10ms 미만의 의사결정으로 국가 결제 인프라를 보호해야 하는 과제에 직면했습니다. 오탐은 고객 불편을 초래할 위험이 있었고, 사기를 놓치면 재무적 및 평판상의 손실로 이어질 수 있었습니다. 지속적인 회복 탄력성을 확보하기 위해 BORICA는 성능 저하 없이 진화하는 공격 패턴에 적응할 수 있는 확장 가능한 실시간 사기 방지 플랫폼이 필요했습니다.
BORICA는 국가 사기 방지 아키텍처를 현대화하기 위해 IBM 및 구현 파트너 IBS와 협력했습니다. 이들은 기존의 배치 기반 시스템을 실시간 행동 기반 위험 점수화로 대체하는 중앙 집중형 멀티 테넌트 플랫폼으로 IBM Safer Payments를 도입했습니다.
IBM Safer Payments는 인메모리 처리, 머신러닝 기반 탐지 및 수평 확장성을 제공하여 대량 거래 모니터링을 지원합니다. IBS는 이 플랫폼을 BORICA의 결제 워크플로에 직접 통합하여 참여 은행 및 PSP 전반에서 실시간 의사결정을 가능하게 했습니다.
이 도입을 통해 기관별로 분산되어 있던 사기 모니터링은 공유형 국가 서비스 모델로 전환되었습니다. 수동 규칙 업데이트와 지연된 검토는 자동화된 실시간 점수화 및 중앙 집중형 위험 거버넌스로 대체되었습니다.
IBM Safer Payments를 통해 BORICA는 현재 국내 카드 거래의 70% 이상을 실시간으로 보호하며, 공유형 국가 플랫폼에서 16개 이상의 은행 및 PSP를 지원합니다. 이 시스템은 10밀리초 미만의 지연 시간으로 초당 4,000건 이상의 거래를 처리하며, 참여 기관 전반에 걸쳐 일관된 사기 및 AML 통제를 제공합니다. 과거 배치 기반으로 분산되어 있던 체계는 이제 중앙화되고 자동화되었으며, 행동 기반 위험 중심으로 운영됩니다. BORICA는 기관 전반으로 사기 방지를 확장하고, 즉시 결제 및 디지털 채널로 보호 범위를 확대하며, 새로운 위협에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. IBM과 IBS는 BORICA의 확장을 지속적으로 지원하며, 불가리아 국가 결제 시스템의 미래 회복 탄력성을 강화하고 있습니다.
BORICA AD는 35년 이상 전에 설립되어 소피아에 본사를 둔 불가리아의 국가 결제 스위치 운영사입니다. 19개 은행이 소유한 BORICA는 국가 결제 인프라를 운영하며, 카드 서비스, 즉시 결제, SWIFT 뷰로 서비스 및 Mastercard와 Visa를 위한 제3자 처리 서비스를 제공하고, 은행, 결제 기관 및 공공 부문에 서비스를 제공합니다.
IBM Safer Payments는 머신러닝과 행동 분석을 활용하여 결제 채널 전반에서 사기 거래를 식별하고 방지하는 고급 실시간 사기 탐지 플랫폼입니다. 대량 처리 환경에 맞춰 설계되어 밀리초 미만의 의사결정, 수평 확장성 및 멀티 테넌트 배포 기능을 제공합니다. 이 플랫폼은 금융 기관과 결제 처리업체가 사기 방지를 중앙화하고, 새로운 위협에 신속히 대응하며, 원활한 고객 경험을 유지하면서 오탐을 줄일 수 있도록 지원합니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 2월.
IBM 및 IBM 로고는 IBM Corp.의 상표이며, 전 세계 여러 관할 구역에 등록되어 있습니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.