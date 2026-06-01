AI 기반 채용이 스페인 최고의 축구팀 득점을 돕는 방법

축구를 좋아하지 않는다면 '골대를 맞다'나 '페널티박스 바깥에서 얻은 직접 프리킥'과 같은 문구가 낯설게 들릴 수 있습니다(미국인의 경우 soccer). 하지만 축구 스카우트에게 있어 이는 팀에 대한 선수의 가치를 평가하는 데 도움이 되는 중요한 언어를 나타내는 일상적인 어휘입니다. 그리고 이제 Scout Advisor가 사용하고 이해하는 언어이기도 합니다. Scout Advisor는 자연어 처리(NLP)를 사용하고 스페인의 세비야 축구 클럽을 위해 IBM watsonx 플랫폼을 기반으로 구축된 혁신적인 도구입니다.

스카우트는 매일 연습을 관찰하고, 어린 선수의 가족과 대화하고, 경기에 메모하고,많은 후속 서류를 기록하는 등 여러 가지 책임을 맡습니다. 사실 서류 작업은 생각보다 업무에서 훨씬 더 중요한 부분을 차지합니다.

세비야 FC 스포츠 디렉터 Victor Orta는 2023년 월드 풋볼 서밋 회의에서 이렇게 설명했습니다. "우리는 데이터만으로 선수를 영입하지는 않을 것이지만, 데이터 없이는 영입할 수 없습니다. 결국에는 훌륭한 선수가 항상 좋은 데이터를 갖게 되지만, 모든 것을 평가하고 결정해야 하는 사람은 항상 사람의 눈입니다."

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