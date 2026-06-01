AI 기반 채용이 스페인 최고의 축구팀 득점을 돕는 방법

축구를 좋아하지 않는다면 '골대를 맞다'나 '페널티박스 바깥에서 얻은 직접 프리킥'과 같은 문구가 낯설게 들릴 수 있습니다(미국인의 경우 soccer). 하지만 축구 스카우트에게 있어 이는 팀에 대한 선수의 가치를 평가하는 데 도움이 되는 중요한 언어를 나타내는 일상적인 어휘입니다. 그리고 이제 Scout Advisor가 사용하고 이해하는 언어이기도 합니다. Scout Advisor는 자연어 처리(NLP)를 사용하고 스페인의 세비야 축구 클럽을 위해 IBM watsonx 플랫폼을 기반으로 구축된 혁신적인 도구입니다.
스카우트는 매일 연습을 관찰하고, 어린 선수의 가족과 대화하고, 경기에 메모하고,많은 후속 서류를 기록하는 등 여러 가지 책임을 맡습니다. 사실 서류 작업은 생각보다 업무에서 훨씬 더 중요한 부분을 차지합니다.
세비야 FC 스포츠 디렉터 Victor Orta는 2023년 월드 풋볼 서밋 회의에서 이렇게 설명했습니다. "우리는 데이터만으로 선수를 영입하지는 않을 것이지만, 데이터 없이는 영입할 수 없습니다. 결국에는 훌륭한 선수가 항상 좋은 데이터를 갖게 되지만, 모든 것을 평가하고 결정해야 하는 사람은 항상 사람의 눈입니다."
IBM과 세비야 FC의 고득점 파트너십에 대해 자세히 보기
2021년, 스페인 안달루시아를 연고로 하는 1부 리그 팀인 세비야 FC는 눈덩이처럼 불어나는 서류 작업으로 골머리를 앓았습니다. 20~25명의 스카우트로 구성된 엘리트 스카우팅 팀을 통해 한 선수에 대한 스카우팅 보고서는 최대 40개까지 쌓일 수 있으며, 이를 검토하는 데 200~300시간이 소요됩니다. 전체적으로 세비야 FC는 총 20만 건 이상의 잠재적 선수에 대한 보고서를 정리해야 했는데, 이는 엄청난 시간이 소요되는 작업이었습니다.
전문가의 관찰과 데이터의 가치를 결합하는 것이 클럽에 있어 핵심적인 요소로 남아 있었습니다. 스카우트 보고서는 득점 시도, 정확한 패스 비율, 어시스트와 같은 경기 시간 세부 사항에 대한 정량적 데이터뿐만 아니라 선수의 태도 및 팀 철학에 대한 정렬과 같은 정성적 데이터를 살펴봅니다. 당시 세비야 FC는 정량적인 선수 데이터는 단 몇 초 만에 효율적으로 액세스하고 사용할 수 있었지만, 데이터베이스에서 정성적인 정보를 추출하는 프로세스는 그에 비해 훨씬 더 느렸습니다.
세비야 FC의 경우, 선수 영입에 빅데이터를 활용함으로써 핵심 비즈니스에 변화를 가져올 수 있었습니다. 스카우트가 직관과 편견만으로 선수를 선택하는 대신 통계를 활용하면 수백만 달러 규모의 투자(즉, 선수)에 대해 자신 있게 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 게다가 언제, 어디서, 어떻게 그 선수들을 활용할지에 대한 문제도 말할 것도 없습니다. 하지만 그 데이터를 활용하는 일은 결코 쉬운 일이 아니었습니다.
세비야 FC는 골을 넣는 것만큼이나 데이터를 중요하게 생각합니다. 2021년에 클럽은 경영진이 더 나은 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 특별히 데이터 전담 부서를 신설했습니다. 이제 유럽 축구계에서 가장 큰 데이터 부서로 성장하여 뉴스 보도를 통해 선수의 움직임을 추적하는 데 도움이 되는 자체 AI 도구와 내부 티켓팅 솔루션을 개발했습니다.
하지만 스카우터들이 수집하는 방대한 양의 데이터를 처리하기 위해서는 신뢰할 수 있는 파트너가 필요하다는 것을 알고 있었습니다. 처음에는 세비야 대학의 데이터 과학자들과 상의하여 모든 데이터를 정리하는 모델을 개발했습니다. 그러나 곧 클럽은 더 발전된 기술이 필요하다는 것을 깨달았습니다. IBM 담당자의 콜드 콜은 우연한 기회였습니다.
"저희와 저희의 데이터 프로젝트에 대해 더 자세히 알고 싶다는 [IBM Client Engineering 매니저] Arturo Guerrero의 연락을 받았습니다."라고 세비야 FC의 최고 데이터 책임자인 Elias Zamora는 말했습니다. "우리는 협력할 수 있는 방법이 있다는 것을 금방 깨달았습니다. 세비야 FC는 프로 축구에서 가장 큰 스카우팅 데이터베이스를 보유하고 있으며, 이를 생성형 AI 기술의 프레임워크에 활용할 준비가 되어 있습니다. IBM은 클라우드 기반의 상용 생성형 AI 및 과학 데이터 플랫폼인 watsonx를 막 출시했습니다. 따라서 AI를 활용해 스카우팅 리포트에서 최대한의 가치를 추출하기 위한 파트너십은 올바른 시도였습니다."
세비야 FC는 IBM Client Engineering 팀과 연결하여 문제를 논의하고 계획을 수립했습니다.
세비야 FC는 도전 과제와 목표를 명확하게 설명할 수 있었고 IBM은 올바른 질문을 던졌기 때문에 곧바로 기술을 도입할 수 있었습니다. 이 파트너십은 파운데이션 모델과 생성형 AI를 사용하여 프롬프트를 자연어로 처리하기 위해 IBM watsonx.ai가 방대한 플레이어 데이터베이스를 빠르고 쉽게 선별할 수 있는 최적의 솔루션이라고 판단했습니다. 예를 들어 "재능 있는 윙어"를 검색하면 "재능 있는 윙어는 드리블로 수비수를 제치고 공간을 만들어 상대 수비를 뚫을 수 있다"로 번역되는 등 검색에 시맨틱 언어를 사용하면 더 풍부한 결과를 얻을 수 있습니다.
Scout Advisor라는 이름의 이 솔루션은 검색 기준에 맞는 선수의 선별된 목록을 잘 설계된 사용자 친화적인 인터페이스에 제공합니다. 이 기술은 스카우트의 무형적 인상부터 특정 데이터 자산에 이르기까지 세비야 FC 데이터베이스의 모든 잠재력을 끌어내는 데 도움이 됩니다.
Scout Advisor의 파일럿 프로그램은 2024년 1월에 제작에 들어갔으며 현재 200,000개의 기존 보고서로 훈련 중입니다. 구단은 2024년 여름 채용 시즌에 이 도구를 사용해 9월에 결과를 확인할 계획입니다. 지금까지의 평가는 긍정적이었습니다.
"Scout Advisor는 우리가 선수 채용에 접근하는 방식을 혁신할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다."라고 Zamora는 말합니다. "스카우트 보고서에 포함된 축구 전문가의 의견을 바탕으로 선수를 식별하고 자연어로 표현할 수 있습니다. 즉, 우리는 기술을 활용하여 스카우트 부서의 가치와 지식을 최대한으로 끌어냅니다."
그리고 절약된 시간을 통해 스카우트 직원은 이제 신병과 연결하고, 경기를 시청하고, 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리는 등 인적 업무에 집중할 수 있습니다.
Scout Advisor의 NLP 기술의 높은 기능성을 고려할 때 동일한 기술을 다른 스포츠 채용 및 기타 기능에 어떻게 적용할 수 있는지 생각하는 것은 당연한 일입니다. 하지만 한 가지 확실한 것은 축구 선수를 누가, 언제, 왜 해야 하는지에 대한 더 나은 결정을 내린 것이 세비야 FC의 채용 방식을 변화시켰다는 것입니다.
Zamora는 "이것은 제가 축구에서 본 것 중 가장 혁신적인 기술입니다."라고 말합니다.
watsonx 기술이 어떻게 팀의 목표를 달성할 수 있는지 알고 싶으신가요?