이 선도적인 자동차 배터리 제조 기업은 글로벌 입지가 확장됨에 따라 운영의 복잡성이 커지는 현상을 겪고 있습니다. 이에 따라 전 지역에 걸쳐 엄격한 품질 표준을 준수하면서 자산 활용도를 최적화할 수 있는 미래 지향적인 방법이 필요했습니다. 자산 운영 비용 증가, 생산 복잡성 급증, 시설 전반에 걸쳐 단편화된 데이터 및 프로세스라는 세 가지 시급한 과제가 부상했습니다.
이 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 분산된 시스템을 통합하고 데이터 사일로를 제거하며 유지보수 작업을 간소화하고 비용 관리를 개선할 수 있는 솔루션을 모색했습니다. 기존 관행은 수동 프로세스에 크게 의존하여 비효율성, 가시성 제한, 지역 간 일관되지 않은 표준 등의 문제가 있었습니다. 목표는 명확했습니다. 디지털 혁신을 활용하여 전 세계적으로 확장 가능한 지능형 통합 자산 관리 플랫폼을 구축하는 동시에 대응성, 생산성, 인재 개발을 개선하는 것이었습니다.
배터리 제조 업체의 글로벌 과제를 해결하기 위해 IBM 골드 파트너인 Shuto Technology는 AI 기반 자산 라이프사이클 관리 플랫폼인 IBM® Maximo Application Suite를 배포했습니다. 엄격한 글로벌 평가를 거친 후 Shuto는 복잡한 산업 환경에 대한 적응성과 강력한 에코시스템을 갖춘 IBM Maximo Application Suite를 선택했습니다.
Shuto는 자본 회전율부터 예측 유지보수, 인재 역량 강화에 이르는 모든 운영 단계에 걸친 지능형 자산 플랫폼을 공동 설계하고 구현하기 위해 글로벌 팀을 구성했습니다. 결과적으로, 장비 관리, 사물인터넷(IoT) 모니터링 및 AI 기반 인사이트가 고객의 전략적 우선순위와 일치하도록 원활하게 통합되었습니다.
Shuto의 협력적 접근 방식은 다국어, 다중 통화 및 다중 위치 배포를 지원할 수 있는 시스템을 구축하여 단편화된 운영을 해결했습니다. 이 파트너는 IBM® Assist 및 원격 전문가 시스템을 활용하여 진단 속도를 높이는 한편, 디지털 인재 교육 인프라를 구축하여 지속 가능한 성장을 보장했습니다. 이러한 근본적인 혁신은 지능형 운영의 새로운 벤치마크를 설정하고 사후 대응 유지보수에서 예측 계획으로의 전환을 가능하게 했습니다.
신규 플랫폼 출시는 고객의 전통적인 자산 관리에서 디지털 자산 관리로의 포괄적인 전환에 있어 중요한 전환점이 됩니다. 이 이니셔티브는 5년 이내에 450%를 초과하는 투자 수익(ROI)을 제공할 것으로 예상되며, 이는 상당한 가치와 장기적인 영향을 강조합니다.
동시에 이 프로젝트는 다음과 같은 핵심 성능 지표(KPI)에 반영되는 다차원적인 이점을 가져올 것으로 예상됩니다.
이러한 정량적 성과를 넘어서, 이 고객사는 중대한 조직 문화의 변화를 맞이할 준비가 되어 있습니다. 데이터와 인사이트가 모든 수준에서 의사 결정을 주도하여 글로벌 팀 간의 협업을 촉진하고 맞춤형 교육 프로그램을 통해 사내 역량을 강화할 것입니다.
본사에서 작업 현장에 이르기까지 디지털 지능과 운영 회복력이 지속 가능한 성장을 위한 토대를 마련할 것입니다. 이 이니셔티브는 고객의 자산 관리 전략을 현대화할 뿐만 아니라 새로운 업계 표준을 설정하여 중국 기업이 AI 및 하이브리드 클라우드 솔루션을 핵심으로 삼아 어떻게 글로벌 운영을 확장할 수 있는지를 보여 줍니다.
Beijing Shuto Technology 주식회사는 중국 베이징에 본사를 둔 선도적인 기업 자산 관리(EAM) 솔루션 제공 업체입니다. 이 회사는 자동차, 제조 및 산업 부문을 비롯한 효율적이고 지능적인 유지보수 시스템을 필요로 하는 산업에 첨단 기술 솔루션을 전문적으로 제공합니다.
2006년에 설립된 Shuto Technology는 AI, 사물인터넷(IoT) 및 증강 현실(AR) 기술을 유지보수 워크플로에 통합하는 데 중점을 두면서 이 분야에서 저명한 기업으로 자리 잡았습니다. Shuto Technology는 다양한 고객에게 서비스를 제공하여 운영 효율성을 높이고 조직이 자산 관리를 최적화하도록 지원합니다. 100명 이상의 직원으로 구성된 팀을 보유한 Shuto Technology는 계속해서 혁신을 주도하고 전 세계 기업의 기존 유지보수 관행을 변화시키고 있습니다.
IBM Maximo는 조직이 AI 기반 역량을 통해 자산 관리 프로세스를 최적화하여 효율성을 높이고 다운타임을 줄이며 산업 전반에서 지속 가능한 성장을 보장할 수 있도록 지원합니다.
