이 선도적인 자동차 배터리 제조 기업은 글로벌 입지가 확장됨에 따라 운영의 복잡성이 커지는 현상을 겪고 있습니다. 이에 따라 전 지역에 걸쳐 엄격한 품질 표준을 준수하면서 자산 활용도를 최적화할 수 있는 미래 지향적인 방법이 필요했습니다. 자산 운영 비용 증가, 생산 복잡성 급증, 시설 전반에 걸쳐 단편화된 데이터 및 프로세스라는 세 가지 시급한 과제가 부상했습니다.

이 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 분산된 시스템을 통합하고 데이터 사일로를 제거하며 유지보수 작업을 간소화하고 비용 관리를 개선할 수 있는 솔루션을 모색했습니다. 기존 관행은 수동 프로세스에 크게 의존하여 비효율성, 가시성 제한, 지역 간 일관되지 않은 표준 등의 문제가 있었습니다. 목표는 명확했습니다. 디지털 혁신을 활용하여 전 세계적으로 확장 가능한 지능형 통합 자산 관리 플랫폼을 구축하는 동시에 대응성, 생산성, 인재 개발을 개선하는 것이었습니다.