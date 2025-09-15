브라질은행은 점차 늘어나는 과제들에 대응하기 위해 신뢰할 수 있는 파트너인 EY 및 IBM과 협력하여 거버넌스 모델의 진화를 공동 개발했습니다. 이러한 변화의 중요성을 인식한 브라질은행은 강력한 AI 거버넌스 전략에 전념함으로써 과감한 조치를 취했습니다. EY는 은행의 제도적 맥락에 맞는 포괄적인 프레임워크의 구현을 설계하고 지원하기 위해 투입되었습니다. 그리고 IBM은 IBM watsonx.governance® 툴킷을 통해 기술적 기반을 제공했고, 이는 AI 여정 전반에 걸쳐 자동화, 투명성 및 지속적인 감독을 제공합니다.

EY와 IBM은 브라질은행의 AI 거버넌스 진화에 상호 보완적인 역할을 해왔습니다. EY가 생성형 AI 라이프사이클 및 지속적인 AI 모니터링 프레임워크의 개발을 주도한 반면, IBM은 watsonx.governance를 통해 이 전략을 운영했습니다. 이러한 프레임워크는 모델 설계부터 중요한 환경에서의 배포에 이르기까지 AI 수명 주기 전반에 걸쳐 명확한 역할과 책임을 정의하고 벤치마킹 및 취약성 평가와 같은 기본 모델에 대한 엄격한 평가 프로세스를 도입합니다.

IBM은 기존 AI 시스템 전반에 걸쳐 지속적인 감독, 설명 가능성 및 규정 준수를 제공하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 플랫폼은 실시간 모니터링, 사전 경고 및 맞춤형 지표를 지원하여 통합 제어 및 신뢰 시스템을 통합합니다.

IBM 툴과 EY 프레임워크의 통합은 현재 규정 준수, 성능 및 위험 관리 요구 사항을 준수하기 위해 생성형 AI(gen AI) 사용 사례에서 테스트되고 있습니다.

전략적 설계와 첨단 기술 간의 이러한 시너지 효과를 통해 브라질은행은 보안이 풍부한 환경에서 윤리적으로, 그리고 제도적 신뢰를 가지고 확장할 수 있었습니다.