IBM과 EY, AI 거버넌스를 통해 기관의 신뢰성 강화
라틴 아메리카에서 가장 오래된 은행인 브라질은행은 오랫동안 이 지역의 금융 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 혁신의 전통과 공익에 대한 헌신을 바탕으로, 이 은행은 금융 자동화, 디지털 서비스, 인공지능 분야의 선구적 발전으로 인정받고 있습니다.
혁신의 전통을 이어온 브라질은행은 AI의 성장을 먼 미래의 기회가 아니라 당면한 과제로 받아들였습니다. 규제 의무와 공공의 사명을 가진 공공 금융 기관으로서 은행은 책임감 있고 투명하며 대규모로 AI를 사용하기 위한 명확한 전략이 필요했습니다.
핵심 은행 업무 전반에 걸쳐 인공지능(AI)이 급속히 도입되면서, 신뢰성, 책임성 및 규제 준수 관련 과제가 점차 커져가고 있습니다.
브라질은행은 점차 늘어나는 과제들에 대응하기 위해 신뢰할 수 있는 파트너인 EY 및 IBM과 협력하여 거버넌스 모델의 진화를 공동 개발했습니다. 이러한 변화의 중요성을 인식한 브라질은행은 강력한 AI 거버넌스 전략에 전념함으로써 과감한 조치를 취했습니다. EY는 은행의 제도적 맥락에 맞는 포괄적인 프레임워크의 구현을 설계하고 지원하기 위해 투입되었습니다. 그리고 IBM은 IBM watsonx.governance® 툴킷을 통해 기술적 기반을 제공했고, 이는 AI 여정 전반에 걸쳐 자동화, 투명성 및 지속적인 감독을 제공합니다.
EY와 IBM은 브라질은행의 AI 거버넌스 진화에 상호 보완적인 역할을 해왔습니다. EY가 생성형 AI 라이프사이클 및 지속적인 AI 모니터링 프레임워크의 개발을 주도한 반면, IBM은 watsonx.governance를 통해 이 전략을 운영했습니다. 이러한 프레임워크는 모델 설계부터 중요한 환경에서의 배포에 이르기까지 AI 수명 주기 전반에 걸쳐 명확한 역할과 책임을 정의하고 벤치마킹 및 취약성 평가와 같은 기본 모델에 대한 엄격한 평가 프로세스를 도입합니다.
IBM은 기존 AI 시스템 전반에 걸쳐 지속적인 감독, 설명 가능성 및 규정 준수를 제공하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 플랫폼은 실시간 모니터링, 사전 경고 및 맞춤형 지표를 지원하여 통합 제어 및 신뢰 시스템을 통합합니다.
IBM 툴과 EY 프레임워크의 통합은 현재 규정 준수, 성능 및 위험 관리 요구 사항을 준수하기 위해 생성형 AI(gen AI) 사용 사례에서 테스트되고 있습니다.
전략적 설계와 첨단 기술 간의 이러한 시너지 효과를 통해 브라질은행은 보안이 풍부한 환경에서 윤리적으로, 그리고 제도적 신뢰를 가지고 확장할 수 있었습니다.
EY와 IBM의 전략적 지원을 통해 브라질은행은 이제 통합 AI 거버넌스 모델을 운영합니다. 이 은행은 정밀성, 투명성 및 통제력을 통해 AI 이니셔티브를 관리하는 능력을 크게 강화했으며, 배포된 모든 모델이 윤리, 보안 및 성능에 대한 엄격한 표준을 충족하는지 검증했습니다.
이제 은행은 광범위한 AI 라이프사이클 거버넌스 커버리지를 통해 광범위한 고객 기반에 서비스를 제공하고 있으며 감독, 민첩성 및 신뢰에서 측정 가능한 성과를 거두고 있습니다.
주요 결과는 다음과 같습니다.
이 여정은 브라질은행을 기술 선도형 기관으로 자리매김하도록 돕고 있으며, 혁신을 신뢰할 수 있고 목적 지향적인 해결책으로 전환하면서 미래에 대한 분명한 의지를 보여주고 있습니다.
브라질은행은 브라질에서 가장 오래되고 두 번째로 큰 은행이자, 라틴 아메리카에서도 두 번째로 큰 은행입니다. 2000년 이후 브라질에서 가장 수익성이 높은 4대 은행 중 하나로 자리매김했으며, 소매 금융 분야에서 강력한 선두 자리를 지키고 있습니다.
EY (Ernst & Young)는 세계 최대의 전문 서비스 회사 중 하나이며 Big Four에 속합니다. 런던에 본사를 두고 있으며 150개 국가 이상에서 사업을 운영하며 보증, 컨설팅, 전략, 세금 및 거래 서비스를 제공합니다. 다양한 팀과 전문성으로 인정받는 EY는 조직이 복잡한 시장에서 혁신하고 위험을 관리하며 성장할 수 있도록 지원하는 데 있어 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
자동화된 거버넌스, 실시간 규정 준수 및 전사적 통합을 통해 윤리적인 AI 채택을 촉진하세요.
