1928년에 설립된 Banco do Estado do Rio Grande do Sul(Banrisul)(ibm.com 외부 링크)은 히우그란지두술주에서 가장 큰 은행이자 브라질에서 7번째로 큰 은행입니다. Banrisul은 2017년에 약 30억 달러의 연간 수익을 창출했으며 433개 도시에 걸쳐 11,000명의 직원, 400만 명 이상의 고객, 500곳 이상의 지점을 보유하고 있습니다.