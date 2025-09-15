Banco BV가 Google Cloud Platform(GCP), Microsoft Azure 및 Amazon Web Services(AWS) 전반에 걸쳐 클라우드 플랫폼을 확장함에 따라 비용 관리가 점점 더 복잡해졌습니다. 은행은 팀, 예산 및 시스템별로 지출을 세분화하는 동시에 환경 전반에 걸쳐 가시성과 제어를 유지할 수 있는 방법이 필요했습니다.

중앙 집중식 관점이 없이는 클라우드 비용 예측이 어려웠으며, 이는 예산 관리 개선의 필요성을 부각시켰습니다. 문제는 단순히 기술적인 차원에 국한되지 않았습니다. 조직의 모든 층위에 재무적 규율을 내재화하면서 클라우드 사용을 어떻게 확장할 것인가 하는 전략적 과제이기도 했습니다.

멀티클라우드 운영의 복잡성으로 인해 클라우드 비용에 대한 명확성과 가시성이 필수적이라는 것이 분명해졌습니다. 예산 관리를 개선하기 위해 Banco BV는 지속적인 최적화와 실시간 이상 징후 감지를 위한 메커니즘이 필요했으며, 작은 문제가 비용이 많이 드는 문제로 발전하기 전에 사전 조치를 취할 수 있었습니다.