Banco BV와 IBM, 완전한 클라우드 비용 가시성 확보 및 재무 통제력 확보
Banco BV가 Google Cloud Platform(GCP), Microsoft Azure 및 Amazon Web Services(AWS) 전반에 걸쳐 클라우드 플랫폼을 확장함에 따라 비용 관리가 점점 더 복잡해졌습니다. 은행은 팀, 예산 및 시스템별로 지출을 세분화하는 동시에 환경 전반에 걸쳐 가시성과 제어를 유지할 수 있는 방법이 필요했습니다.
중앙 집중식 관점이 없이는 클라우드 비용 예측이 어려웠으며, 이는 예산 관리 개선의 필요성을 부각시켰습니다. 문제는 단순히 기술적인 차원에 국한되지 않았습니다. 조직의 모든 층위에 재무적 규율을 내재화하면서 클라우드 사용을 어떻게 확장할 것인가 하는 전략적 과제이기도 했습니다.
멀티클라우드 운영의 복잡성으로 인해 클라우드 비용에 대한 명확성과 가시성이 필수적이라는 것이 분명해졌습니다. 예산 관리를 개선하기 위해 Banco BV는 지속적인 최적화와 실시간 이상 징후 감지를 위한 메커니즘이 필요했으며, 작은 문제가 비용이 많이 드는 문제로 발전하기 전에 사전 조치를 취할 수 있었습니다.
Banco BV는 GCP, Azure 및 AWS에서 클라우드 운영을 관리하는 데 따른 복잡성을 해결하기 위해 클라우드 비용 최적화를 위한 시장 선도 솔루션인 IBM Cloudability를 채택했습니다. 이 솔루션의 고급 할당 기능을 통해 팀 및 예산 항목별 지출에 대한 세부적인 가시성을 확보하는 동시에 세 개의 클라우드 서비스 전체에서 보고, 이상 감지 및 비용 절감 권장 사항을 자동화할 수 있었습니다.
Banco BV와 IBM의 전략적 파트너십의 일환으로 Cloudability는 Banco BV의 멀티클라우드 환경에 원활하게 통합되었습니다. IBM은 맞춤형 API 자동화를 제공하여 플랫폼이 배포될 뿐만 아니라 일상 운영에 완벽하게 통합되도록 지원했습니다.
통합은 실습 워크샵, 실시간 교육, 체계적인 학습 경로 생성을 포함한 강력한 활성화 전략으로 뒷받침되었습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 직원들은 새로운 FinOps 모범 사례와 도구를 도입하여 조직 전체에 재무적 책임과 클라우드 비용에 대한 인식을 강화할 수 있었습니다.
그 결과 비용 투명성과 재무 규율이 이제 은행의 클라우드 전략에 포함되어 더 현명한 의사 결정과 장기적 효율성을 이끌어냅니다.
Banco BV는 Cloudability의 강력한 기능을 통해 클라우드 전략을 제어하고 FinOps 관행을 발전시키는 데 필요한 재무 가시성을 확보했습니다. 3년 동안 은행은 사전 예방적 최적화와 조기 이상 탐지를 통해 예상 클라우드 비용의 거의 30%를 절감했습니다. 이제 팀은 거의 실시간으로 클라우드 지출 데이터에 액세스하여 보다 현명한 의사 결정과 더 엄격한 예산 조정을 촉진합니다.
Forecasting의 정확도가 크게 향상되어 오차 범위가 최소화됨에 따라 은행은 위험을 예측하고 신속하게 대응할 수 있게 되었습니다. Banco BV는 IBM의 지속적인 지원을 통해 제품 개발 및 클라우드 운영의 모든 단계에 비용 효율성을 구현하고 있습니다.
Cloudability는 재무 가시성을 제공할 뿐만 아니라 지속적인 비용 최적화 노력을 적극적으로 지원하여 재무 규율을 조직 전체의 핵심 역량으로 만드는 데 중요한 역할을 했습니다.
Cloudability를 통해 Banco BV는 팀별로 직접 비용을 세분화하여 클라우드 지출에 대한 투명성과 통제력을 강화할 수 있었습니다. 이러한 세분성은 GCP, Azure 및 AWS의 집계된 비용 정보와 결합되어 계약 협상부터 클라우드 마이그레이션의 재무적 타당성 평가까지 전략적 의사 결정을 지원합니다.
1988년에 설립되어 상파울루에 본사를 둔 Banco BV는 브라질 최대의 민간 금융 기관 중 하나입니다. 원래 증권 유통에 중점을 두었던 이 은행은 차량 금융 및 디지털 뱅킹 분야에서 강력한 리더십을 갖춘 풀 서비스 제공업체로 발전했습니다. 오늘날 Banco BV는 기술 중심 전략, ESG 리더십 및 핀테크와의 혁신적인 파트너십으로 인정받고 있으며, 당사의 클라우드 우선 접근 방식과 재무 투명성에 대한 약속은 소매, 도매 및 지속가능성에 중점을 둔 서비스 전반에 걸친 변혁을 지속적으로 주도하고 있습니다.
