Atruvia는 IBM® Turbonomic을 통해 효율성, 복원력 및 지속 가능성을 높여 뱅킹 IT를 강화합니다
독일 협동조합 은행의 중앙 IT 서비스 제공 업체인 Atruvia AG는 전통적인 데이터 센터 운영 업체에서 종합적인 디지털화 파트너로 변모하기 위한 여정을 진행 중입니다. 빠르게 진화하는 금융 환경에서 은행이 성공할 수 있도록 혁신적인 IT 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
기존 데이터 센터 운영에 뿌리를 둔 Atruvia는 뱅킹 서비스의 가용성, 유연성 및 속도에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 IT 인프라를 발전시켜야 하는 과제에 직면했습니다.
기존에는 최적화가 수동적이고 사후 대응적이며 개별 인프라 계층에 국한되어 있었습니다. 이러한 단편적인 접근 방식은 IT 에코시스템의 전반적인 맥락과 상호 연결성을 인식하지 못했습니다.
미래의 뱅킹 요구 사항을 지원하기 위해 Atruvia는 현대적이고 자동화된 하이브리드 클라우드 플랫폼을 만들고자 했습니다. 목표는 IT 인프라를 하나의 목적으로만 보는 차원을 넘어 안전하고 지속 가능하며 민첩한 뱅킹 서비스를 가능하게 하는 것이었습니다.
이 목표를 달성하려면 복원력을 향상하면서 안정성, 성능 및 비용 효율성을 보장할 수 있는 통합되고 자동화된 리소스 관리 접근 방식이 필요했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Atruvia는 IT 인프라에 대한 대대적인 혁신에 착수했습니다.
Atruvia는 수동적이고 사후 대응적인 리소스 관리를 동적이고 지능적인 최적화로 대체하기 위해 AI 기반 자동화 솔루션인 IBM® Turbonomic을 도입하여 대대적인 IT 점검을 통해 혁신을 시작했습니다.
이 자동화 소프트웨어는 컨테이너에서 물리적 서버에 이르기까지 전체 IT 에코시스템에 대한 실시간 가시성을 Atruvia에 제공하여 최고의 애플리케이션 성능을 보장하는 데 도움이 되는 선제적 의사 결정을 가능하게 했습니다. 지휘자가 오케스트라를 조화롭게 이끄는 것처럼 Turbonomic은 리소스를 원활하게 조정하여 효율성과 복원력을 높입니다.
"이제 리소스 관리가 동적이고 지능적으로 실행됩니다. 이를 통해 안정성뿐만 아니라 새로운 요구 사항을 구현할 때도 속도를 높일 수 있습니다."라고 Atruvia AG의 IT 플랫폼 제품 소유자인 토비아스 안네가른(Tobias Annegarn)은 설명합니다.
Atruvia는 Turbonomic을 구현한 후 큰 성과를 거두었습니다. 이 변화는 눈에 띄는 전략적인 성과를 가져왔습니다. 이 회사는 18개월 만에 1,000대 이상의 물리적 서버를 폐기하여 안정성이나 가용성에 영향을 주지 않고 하드웨어 설치 공간을 20% 줄였습니다. 이러한 통합을 통해 운영 비용을 절감하고 에너지 소비를 줄이며 CO₂ 배출량을 줄임으로써 Atruvia의 지속가능성 목표를 달성할 수 있었습니다.
비용과 효율성 향상을 넘어 복원력도 크게 향상되었습니다. AI 기반 리소스 최적화를 통해 병목 현상을 없애고 최대 부하 시에도 비즈니스 연속성을 보장할 수 있었습니다. 이제 애플리케이션 및 플랫폼 팀은 공유 데이터 인사이트를 통해 협업하여 자동화 및 의사 결정을 가속화합니다.
Atruvia는 현대적이고 자동화된 하이브리드 클라우드 플랫폼을 통해 은행이 성과 및 지속가능성을 바탕으로 새로운 서비스를 더 빠르게 출시할 수 있도록 지원하여 독일 협동조합 은행 네트워크의 전략적 디지털화 파트너로서의 역할을 강화합니다.
Atruvia AG는 독일 협동조합 은행의 중앙 IT 서비스 제공 업체입니다. 이 회사의 포트폴리오는 데이터 센터 운영부터 뱅킹 절차 및 앱 개발에 이르기까지 은행에 특화된 IT 솔루션 및 서비스에 중점을 두고 있습니다. 17억 유로의 매출과 5,500명의 직원을 보유한 Atruvia는 독일 최대 IT 서비스 제공 업체 중 하나로, 9,100만 개의 은행 계좌, 155,000개의 은행 업무 공간에 서비스를 제공하고 1,200억 건의 메인프레임 거래를 처리합니다.
하이브리드 및 멀티클라우드 복잡성에 맞게 구축된 IBM® Turbonomic은 IT 팀이 안심하고 운영할 수 있도록 신뢰와 제어력을 제공합니다.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, IBM 로고, IBM® Turbonomic 및 Turbonomic은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.