속도와 보안을 기반으로 한 금융 혁신

레거시 시스템부터 현대적 클라우드까지 아우르는 안전하고 규정을 준수하는 인프라
수십 년간의 성장 이후 Atruvia의 기술 스택은 데이터센터, OpenShift 클러스터, 퍼블릭 클라우드 전반으로 인프라가 확장되면서 한계에 도달했으며, 각각 고유한 툴, 프로세스, 규정 준수 프레임워크를 갖추고 있었습니다. 분산된 자동화, 수동 프로비저닝, 일관되지 않은 거버넌스는 제공 속도와 혁신을 저해하기 시작했습니다. 한때 안정성과 확장성을 보장하던 요소가 이제는 복잡하게 얽힌 의존성 구조로 변모했습니다.
Atruvia에서 Infrastructure as Code 제품 오너를 맡고 있는 Martin Pelke는 “우리는 25만 대의 워크스테이션과 수천 대의 가상 머신을 운영하고 있었습니다.”라고 말했습니다. “여러 툴을 뒤섞어 구성한 복잡한 스택으로 운영하고 있었고, 여전히 제품 중심이 아닌 프로세스 중심으로 운영되고 있었습니다.”
Atruvia가 소수의 클러스터에서 최대 40개까지 OpenShift 환경을 확장해야 하는 시점에 이르면서 부담은 임계점에 도달했습니다. 티켓 기반 워크플로와 수동 인수인계로 인해 개발자는 새로운 리소스를 받기까지 몇 주를 기다려야 했고, 조직의 지식은 사일로에 갇혀 있었습니다. 근본적으로 다른 접근 방식이 필요했습니다.
Atruvia의 현대화 여정은 신뢰할 수 있는 보안 기반에서 시작되었습니다. 수년간 IBM® Vault는 온프레미스 애플리케이션을 위한 중앙 시크릿 관리자로서 자격 증명을 보호하고 액세스 키를 관리하며 핵심 금융 시스템 전반에 걸쳐 규정 준수를 적용해 왔습니다. 이러한 기반 위에서 Atruvia는 인프라 제공에도 동일한 일관성과 제어를 적용하고자 했습니다.
IBM® Terraform가 해답을 제시했습니다. 클라우드 인프라 배포를 위한 개념 검증으로 시작된 이 노력은 빠르게 전사 차원의 이니셔티브로 확장되어, 프로비저닝 표준화, 개발자 셀프서비스 지원, 모든 워크플로에 규정 준수를 내재화하는 방향으로 발전했습니다.
Atruvia는 새로운 플랫폼-애즈-어-프로덕트 모델의 핵심 기반으로 Terraform을 도입했습니다. 인프라를 코드로 정의(infrastructure as code, IaC)함으로써 팀은 수동 요청을 표준화된 재사용 가능한 모듈과 GitOps 워크플로로 대체했습니다. 규제가 엄격한 금융 환경에서 프로비저닝을 보호하기 위해 Terraform은 Vault 및 GitLab 파이프라인과 통합되었으며, 이를 통해 전체 감사 추적과 자동화된 정책 적용을 기반으로 시크릿을 CI/CD 워크플로에 직접 주입할 수 있게 되었습니다.
문화적 전환 또한 매우 중요했습니다. Atruvia는 지시가 아닌 모범을 통해 변화를 이끌었습니다. Atruvia의 수석 클라우드 플랫폼 엔지니어인 Lukas Essig는 “우리는 말로만 하지 않고 직접 보여주었습니다.”라고 말했습니다. “우리는 GitOps 온보딩 패턴을 만들었고, 그것이 효과적이었기 때문에 더 많은 팀이 이를 채택했습니다.” 전담 컨설턴트는 리포지토리 설정부터 Atruvia 방식으로 인프라를 배포하는 단계까지 개발 팀을 전반적으로 지원했습니다.
IBM Terraform과 Vault로의 전환은 Atruvia의 인프라 제공 속도와 조직 문화 모두를 변화시켰습니다. 과거에는 수개월이 걸리던 작업이 이제는 몇 분 만에 완료되며, 팀은 더 빠르고 높은 확신을 바탕으로 업무를 추진할 수 있게 되었습니다.
네트워크 팀이 두 번째 데이터센터 구간을 위해 복잡한 클라우드 네이티브 네트워크 구성을 복제해야 했을 때가 중요한 전환점이었습니다. 이 구성은 수년간의 실험을 통해 발전해 온 것이어서 재현하기가 매우 어렵고 시간이 많이 소요되는 작업이었습니다. Terraform을 활용해 이들은 전체 구성을 15분 만에 구축했으며, 이 작업은 이전에는 수주가 걸리던 일이었습니다.
과거에는 수동 감사 프로세스였던 규정 준수가 이제는 자동화된 스캔과 중앙 집중식 시크릿 관리를 통해 모든 워크플로에 내재화되었습니다. 보안 팀은 모든 인프라 변경 사항을 추적할 수 있으며, 개발자는 더 빠른 피드백 루프와 줄어든 병목의 이점을 누릴 수 있습니다.
인프라 배포와 시크릿 관리부터 네트워크 자동화와 엔지니어링 책임 문화에 이르기까지, Atruvia는 독일 현대 금융을 뒷받침하는 기술을 구축하고 보호하며 확장하는 방식을 근본적으로 변화시켰습니다.
Atruvia는 독일의 협동조합 은행과 민간 은행을 위한 IT 서비스 제공업체로, 전국 900개 이상의 기관에 코어 뱅킹 플랫폼, IT 인프라 및 안전한 디지털 서비스를 제공합니다. 약 5,500명의 직원과 함께 이 회사는 독일 금융 시스템의 핵심에서 운영되며, 매년 93억 건 이상의 거래를 처리하고 9,100만 개의 고객 계좌를 지원하며 전국 26,000대의 셀프서비스 기기를 운영합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 3월.
IBM, IBM 로고, Terraform 및 Vault는 전 세계 여러 국가에서 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.