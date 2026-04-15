속도와 보안을 기반으로 한 금융 혁신

수십 년간의 성장 이후 Atruvia의 기술 스택은 데이터센터, OpenShift 클러스터, 퍼블릭 클라우드 전반으로 인프라가 확장되면서 한계에 도달했으며, 각각 고유한 툴, 프로세스, 규정 준수 프레임워크를 갖추고 있었습니다. 분산된 자동화, 수동 프로비저닝, 일관되지 않은 거버넌스는 제공 속도와 혁신을 저해하기 시작했습니다. 한때 안정성과 확장성을 보장하던 요소가 이제는 복잡하게 얽힌 의존성 구조로 변모했습니다.

Atruvia에서 Infrastructure as Code 제품 오너를 맡고 있는 Martin Pelke는 “우리는 25만 대의 워크스테이션과 수천 대의 가상 머신을 운영하고 있었습니다.”라고 말했습니다. “여러 툴을 뒤섞어 구성한 복잡한 스택으로 운영하고 있었고, 여전히 제품 중심이 아닌 프로세스 중심으로 운영되고 있었습니다.”

Atruvia가 소수의 클러스터에서 최대 40개까지 OpenShift 환경을 확장해야 하는 시점에 이르면서 부담은 임계점에 도달했습니다. 티켓 기반 워크플로와 수동 인수인계로 인해 개발자는 새로운 리소스를 받기까지 몇 주를 기다려야 했고, 조직의 지식은 사일로에 갇혀 있었습니다. 근본적으로 다른 접근 방식이 필요했습니다.