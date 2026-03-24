Assaí는 현대 소매 환경의 속도와 규모를 지원하기 위해 실제 클라우드 가시성과 제어 역량을 확보합니다.
Assaí는 브라질 최대의 식품 소매업체로 대량 또는 개별 구매, 경쟁력 있는 가격 및 다양한 제품 구성을 필요로 하는 가정과 중소기업에 서비스를 제공합니다. 이와 같은 규모의 운영은 공급망, 가격 책정, 재고 보충 및 매장 운영을 지원하는 시스템에 큰 부담을 주며 회사의 빠른 확장으로 이러한 과제가 더욱 심화되어 확장 가능하고 효율적이며 회복탄력적인 기술 플랫폼의 필요성이 더욱 강조되었습니다.
Assaí가 마이크로서비스 아키텍처를 확장하고 새로운 클라우드 워크로드를 추가하며 여러 계정에 걸쳐 환경을 다양화함에 따라 기술 환경은 자연스럽게 더욱 복잡해졌습니다. 이는 브라질 소매 산업 전반에서 나타나는 과제를 반영하며 빠른 클라우드 도입으로 인해 사용 관리, 비용 요인 고려 및 예측 가능한 성능 확보의 필요성이 증가하고 있습니다.
디지털 환경이 확장됨에 따라 Assaí는 성능과 비용 예측 가능성을 유지하기 위해 클라우드 사용에 대한 보다 명확한 가시성이 필요했습니다.
Assaí는 IBM 및 Nava와 협력하여 단계적 FinOps 여정을 통해 클라우드 거버넌스를 현대화했습니다. 첫 번째 단계는 6개월간의 운영 환경 규모 개념 검증을 통해 클라우드와 온프레미스 워크로드 전반에 대한 높은 가시성을 입증한 IBM® Turbonomic 도입으로 시작되었으며 이는 90개 이상의 시스템과 수천 개의 마이크로서비스를 운영하는 하이브리드 소매업체에 매우 중요한 요소였습니다.
Turbonomic은 애플리케이션 수요를 지속적으로 분석하여 과도하게 할당된 데이터베이스, 사용되지 않는 클러스터, 비효율적인 마이크로서비스뿐만 아니라 단순 비용 절감이 아닌 추가 투자가 필요한 저성능 워크로드까지 식별했습니다. ServiceNow와 통합하여 Assaí는 리소스 적정화와 확장과 같은 신뢰도 높은 작업을 자동화했습니다. 최적화는 수작업 분석에서 지속적인 정책 기반 자동화로 전환되었습니다.
다음 단계에서는 IBM® Cloudability를 통해 여러 클라우드 계정 전반의 비용 가시성을 통합했습니다. Assaí는 비용 센터, 워크로드 태깅, 예측 및 예산 워크플로를 구축하고 계절성, 예약 계획 및 이상 소비에 대한 인사이트를 확보했습니다. Cloudability는 경영진, 엔지니어링 팀 및 재무 팀을 위한 중앙 기준 지점이 되었습니다.
IBM, Nava, Turbonomic 및 Cloudability는 함께 Assaí가 분산된 클라우드 관리에서 벗어나 체계적이고 성숙한 FinOps 운영으로 전환하도록 지원했습니다.
Nava와의 협력을 통해 IBM Turbonomic과 IBM Cloudability를 도입하여 Assaí는 확장 가능하고 자동화된 FinOps 운영 모델을 구축했습니다. Turbonomic은 약 30%의 클라우드 비용 절감을 달성하고 손익분기점을 7개월 미만으로 단축했으며 리소스 적정화와 투자 필요성을 조기에 식별하여 성능 관련 문제 해결 작업을 줄였습니다. ServiceNow를 통한 변경 작업 자동화로 수작업 인프라 작업이 15~20% 감소했습니다.
Cloudability는 재무 거버넌스를 추가하여 정확한 비용 할당, 계절성 기반 최적화, 예약 계획, 예산 관리 및 이상 감지 알림을 가능하게 했습니다. 이제 경영진과 개발 팀은 클라우드 사용량과 비용 요인에 대한 통합된 가시성을 공유합니다.
Assaí의 FinOps 성숙도는 2년 이내에 0에서 5단계(10점 만점 기준)로 향상되었으며 FinOps Foundation의 방법론과 IBM 및 Nava와의 지속적인 협력을 바탕으로 2026년에는 8단계 이상 달성을 목표로 하고 있습니다.
1974년에 설립되어 상파울루에 본사를 둔 Assaí는 브라질 최대의 식품 소매업체로 전국에 300개 이상의 매장을 운영하며 가정과 중소기업 모두를 대상으로 매월 4천만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다.
Nava는 클라우드, 데이터, 관측 가능성 및 사이버보안에 중점을 둔 브라질 기반 기술 서비스 기업입니다. IBM Partner Plus 회원으로서 Nava는 다양한 산업의 기업 고객을 대상으로 자동화, FinOps 및 현대화 프로그램을 지원합니다.
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제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.