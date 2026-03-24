Assaí는 브라질 최대의 식품 소매업체로 대량 또는 개별 구매, 경쟁력 있는 가격 및 다양한 제품 구성을 필요로 하는 가정과 중소기업에 서비스를 제공합니다. 이와 같은 규모의 운영은 공급망, 가격 책정, 재고 보충 및 매장 운영을 지원하는 시스템에 큰 부담을 주며 회사의 빠른 확장으로 이러한 과제가 더욱 심화되어 확장 가능하고 효율적이며 회복탄력적인 기술 플랫폼의 필요성이 더욱 강조되었습니다.

Assaí가 마이크로서비스 아키텍처를 확장하고 새로운 클라우드 워크로드를 추가하며 여러 계정에 걸쳐 환경을 다양화함에 따라 기술 환경은 자연스럽게 더욱 복잡해졌습니다. 이는 브라질 소매 산업 전반에서 나타나는 과제를 반영하며 빠른 클라우드 도입으로 인해 사용 관리, 비용 요인 고려 및 예측 가능한 성능 확보의 필요성이 증가하고 있습니다.

디지털 환경이 확장됨에 따라 Assaí는 성능과 비용 예측 가능성을 유지하기 위해 클라우드 사용에 대한 보다 명확한 가시성이 필요했습니다.