Askari Bank는 IBM Business Partner인 Software Productivity Strategists, Inc.(SPS)와 협력하여 운영 및 규정 준수 목표를 모두 충족하는 최신 ID 및 액세스 관리 솔루션을 배포했습니다.

SPS는 온보딩 및 오프보딩 워크플로우를 자동화하여 수동 작업과 프로비저닝 시간을 획기적으로 줄이는 솔루션 프레임워크를 설계 및 배포했습니다. 또한 셀프 서비스 비밀번호 재설정 시스템을 구현하여 사용자가 자신의 자격 증명을 관리할 수 있도록 하고 헬프 데스크 업무량을 크게 줄였습니다.

Askari Bank는 일반 텍스트 비밀번호 교환을 없애고 IBM® Verify를 통해 다중 인증(MFA)을 도입하여 보안을 강화했습니다. 이 은행은 SPS가 지원하는 자동화 기능과 함께 IBM Verify를 사용하여 SBP 규정 준수 요구 사항을 충족하는 동시에 원활하고 안전한 사용자 경험을 촉진했습니다.