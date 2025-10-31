IBM Verify를 통해 액세스 관리를 간소화하고 보안을 강화하며 헬프 데스크 비용을 절감하는 Askari Bank
파키스탄의 선도적인 금융 기관 중 하나인 Askari Bank는 증가하는 IT 비용과 운영 비효율성을 해결하고자 했습니다. 대량의 비밀번호 재설정 요청으로 인해 소중한 헬프 데스크의 인력 소모가 컸고 수동 온보딩 및 오프보딩 프로세스로 인해 생산성이 저하되었습니다. 일반 텍스트 암호 통신과 같은 보안 공백으로 인해 파키스탄 중앙은행(SBP)의 엄격한 규제를 받는 환경에서 허용할 수 없는 취약점이 발생했습니다. 은행은 보안을 강화하고, 규정 준수를 보장하고, 비용을 최적화하기 위해 현대적인 ID 관리 솔루션이 필요했습니다.
암호 관련 문제에 대한 헬프 데스크 시간 단축
온보딩/오프보딩 주기 1일로 단축
직원의 셀프 서비스 ID 플랫폼 채택
민감한 작업에 대해 MFA 적용
Askari Bank는 IBM Business Partner인 Software Productivity Strategists, Inc.(SPS)와 협력하여 운영 및 규정 준수 목표를 모두 충족하는 최신 ID 및 액세스 관리 솔루션을 배포했습니다.
SPS는 온보딩 및 오프보딩 워크플로우를 자동화하여 수동 작업과 프로비저닝 시간을 획기적으로 줄이는 솔루션 프레임워크를 설계 및 배포했습니다. 또한 셀프 서비스 비밀번호 재설정 시스템을 구현하여 사용자가 자신의 자격 증명을 관리할 수 있도록 하고 헬프 데스크 업무량을 크게 줄였습니다.
Askari Bank는 일반 텍스트 비밀번호 교환을 없애고 IBM® Verify를 통해 다중 인증(MFA)을 도입하여 보안을 강화했습니다. 이 은행은 SPS가 지원하는 자동화 기능과 함께 IBM Verify를 사용하여 SBP 규정 준수 요구 사항을 충족하는 동시에 원활하고 안전한 사용자 경험을 촉진했습니다.
Askari Bank는 소프트웨어 생산성 전략가(SPS)와의 파트너십을 통해 최신 ID 및 액세스 관리(IAM) 플랫폼의 기반으로 IBM Verify를 구축했습니다. 주요 결과는 다음과 같습니다.
Askari Bank는 IBM Verify with SPS를 배포함으로써 IAM 효율성을 크게 개선하고 보안 태세를 강화하며 SBP 요구 사항을 준수하였습니다.
Askari Bank Limited는 1991년에 설립된 파키스탄에 본사를 둔 은행으로 광범위한 지점, ATM 및 전용 컨택 센터 네트워크를 통해 기존 및 이슬람 금융 서비스를 제공합니다. 그들은 개인 및 상업 고객 모두에게 서비스를 제공하며 기술 혁신과 샤리아 준수 금융 상품에 중점을 둔 것으로 잘 알려져 있습니다. 이 은행은 파키스탄 증권 거래소에 상장되어 있으며 Fauji 재단의 산하에서 운영됩니다.
Software Productivity Strategists, Inc.(SPS)는 메릴랜드주 록빌에 본사를 두고 파키스탄 이슬라마바드에 지사를 두고 있는 IBM Business Partner입니다. 이들은 AI와 클라우드를 활용하여 산업 솔루션을 구축합니다. SPS는 제품 설계, 개발, 배포 및 보안의 모든 단계에 대한 전문 지식을 갖춘 엔터프라이즈급 혁신가이자 솔루션 제작자로서 고객이 애플리케이션을 구축하고 보호할 수 있도록 지원하며, 개발, 품질, 사이버 보안, 교육, 운영, 모니터링 및 지원 팀이 협력하여 고성능의 안전하고 확장가능한 시스템을 만듭니다.
