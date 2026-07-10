신뢰할 수 있는 클라우드 기반으로 핵심 비즈니스 현대화

Ascendum Portugal이 IBM Power Virtual Server를 통해 IBM 및 Blue Chip과 협력하여 민첩성을 확보한 방법
Ascendum Portugal은 산업 장비 및 기계 유통 시장이라는 경쟁이 치열한 환경에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 시장에서는 운영의 안정성이 여전히 필수적이지만, 그것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 사업이 확장되고 고객의 기대가 변화함에 따라, Ascendum Portugal은 더 높은 민첩성과 효율성을 바탕으로 성장을 뒷받침해야 할 필요성을 인식했습니다.
이러한 변화는 조직에 새로운 전환점을 가져왔습니다. 이제는 시스템의 안정성만이 아니라, 이미 잘 작동하고 있는 환경을 유지하면서도 Ascendum Portugal이 얼마나 민첩하게 대응할 수 있는지가 핵심 과제가 되었습니다. 안정성은 이미 확보되어 있었고, 이제는 적응력이 차별화 요소가 되었습니다.
따라서 경쟁력을 유지하기 위해서는 점진적인 개선만으로는 충분하지 않았습니다. Ascendum Portugal은 탄탄한 기술 기반에 더해, 더욱 간소화되고 미래를 대비할 수 있는 운영 모델을 구축해야 했습니다. 이를 위해 내부 프로세스를 분석하고 최적화하며 점진적으로 디지털화하는 한편, 기술 플랫폼은 안정성과 혁신을 모두 지원할 수 있어야 했습니다. 인프라를 발전시킬 명확한 전략이 없다면 운영 과정에서 마찰이 증가하고, 시장 변화에 대한 대응이 늦어지며, 향후 성장에도 제약이 생길 위험이 있었습니다.
이 과제는 문제를 해결하기 위한 것이 아니라 전략적 선택에 관한 것이었습니다. 즉, 안정성을 타협할 수 없는 전제로 유지하면서도 조직의 발전 역량을 강화할 수 있도록 어떻게 선별적으로 현대화를 추진할 것인가 하는 문제였습니다. 그때 IBM이 함께하게 되었습니다.
IBM Power는 20년이 넘는 기간 동안 조직의 핵심 비즈니스를 뒷받침해 왔습니다. 처음에는 뛰어난 안정성을 이유로 선택되었지만, 변화하는 비즈니스 요구에 맞춰 지속적으로 발전할 수 있는 역량 덕분에 지금까지도 핵심 플랫폼으로 자리하고 있습니다.
이처럼 오랜 협력 관계는 회사의 혁신 접근 방식에도 영향을 미쳤습니다. 신뢰할 수 있는 기반에서 벗어나는 대신, 팀은 그 기반 위에 구축하는 방식을 선택했습니다. 즉, 핵심 운영 전반의 연속성을 유지하면서 새로운 요구사항을 지원할 수 있도록 이미 잘 작동하던 환경을 확장한 것입니다.
이 전략의 일환으로 새롭고 전략적으로 중요한 사업 부문을 IBM Cloud로 이전하고, 기존 IBM Power 환경을 IBM Power Virtual Server로 확장했습니다. Ascendum Portugal의 최고정보책임자(CIO)인 페드루 메네제스(Pedro Menezes)는 다음과 같이 설명합니다. “IBM은 20년이 넘는 기간 동안 우리 기술 기반의 일부였습니다. IBM Power Virtual Server를 통해 핵심 시스템의 안정성을 유지하는 동시에 미래의 비즈니스 요구에 맞춰 지속적으로 발전할 수 있게 되었습니다.
이번 구축은 IBM 골드 파트너인 Blue Chip Portugal과 긴밀히 협력하여 진행되었습니다. 양사는 협업을 통해 인프라 관리를 간소화하고 유지보수 프로세스를 최적화했으며 운영 복잡성을 줄여, 더욱 통합되고 관리하기 쉬운 하이브리드 환경을 구축할 수 있었습니다.
IBM Power Virtual Server의 안정성과 IBM Cloud의 확장성 및 고급 기능을 결합함으로써, Ascendum Portugal은 더욱 유연하게 대응할 수 있는 기술 기반을 구축했습니다.이러한 변화는 운영 관리 방식은 물론, Ascendum Portugal이 미래를 준비하는 방식까지 바꾸어 놓았습니다.
이번 혁신은 재무적인 측면을 넘어 일상적인 운영 방식에도 변화를 가져왔습니다. Blue Chip Portugal과의 협력을 통해 인프라 유지보수를 더욱 쉽게 관리할 수 있게 되었고, 시스템 안정성이 향상되었으며, 조직은 IT 환경 전반에 대한 가시성과 통제력을 한층 높일 수 있었습니다. Blue Chip Portugal의 영업 전문가인 클라우디아 비에이라(Cláudia Vieira)는 다음과 같이 말합니다. "Ascendum Portugal과의 협업에서 우리의 목표는 강력한 거버넌스와 복원력, 그리고 관리 편의성을 확보하는 동시에 기술 환경을 간소화하는 것이었습니다. 이 프로젝트는 긴밀한 협업과 IBM 기술이 어떻게 장기적인 비즈니스 가치를 제공할 수 있는지를 보여줍니다."
오늘날 Ascendum Portugal은 자사의 기술 환경에 대해 더 큰 신뢰를 갖게 되었습니다. 조직은 확장에 더욱 효과적으로 대응하고, 시장 요구에 더 신속하게 대응하며, 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있는 기반을 갖추게 되었고, 이를 통해 점점 더 까다로워지는 시장 환경에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.
Ascendum Portugal은 산업 장비 및 기계 분야의 유통과 서비스를 제공하는 글로벌 그룹의 일원입니다. 다양한 산업 분야의 고객과 장기적인 파트너십을 구축해 왔으며, 운영 역량, 기술 전문성 및 운영 규율을 인정받고 있습니다.
Blue Chip Portugal은 핵심 IT 환경을 운영하는 조직에 인프라, 클라우드 및 보안 서비스를 제공하는 IBM 골드 파트너입니다. 고객 맞춤형 지원에 중점을 두고 기업이 기술 운영을 간소화하고, IT를 더욱 효과적으로 관리하며, 디지털 자산을 보호할 수 있도록 지원하는 동시에, 기술 솔루션을 비즈니스 목표와 예산 요구사항에 맞게 연계합니다.
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