신뢰할 수 있는 클라우드 기반으로 핵심 비즈니스 현대화

Ascendum Portugal은 산업 장비 및 기계 유통 시장이라는 경쟁이 치열한 환경에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 시장에서는 운영의 안정성이 여전히 필수적이지만, 그것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 사업이 확장되고 고객의 기대가 변화함에 따라, Ascendum Portugal은 더 높은 민첩성과 효율성을 바탕으로 성장을 뒷받침해야 할 필요성을 인식했습니다.

이러한 변화는 조직에 새로운 전환점을 가져왔습니다. 이제는 시스템의 안정성만이 아니라, 이미 잘 작동하고 있는 환경을 유지하면서도 Ascendum Portugal이 얼마나 민첩하게 대응할 수 있는지가 핵심 과제가 되었습니다. 안정성은 이미 확보되어 있었고, 이제는 적응력이 차별화 요소가 되었습니다.

따라서 경쟁력을 유지하기 위해서는 점진적인 개선만으로는 충분하지 않았습니다. Ascendum Portugal은 탄탄한 기술 기반에 더해, 더욱 간소화되고 미래를 대비할 수 있는 운영 모델을 구축해야 했습니다. 이를 위해 내부 프로세스를 분석하고 최적화하며 점진적으로 디지털화하는 한편, 기술 플랫폼은 안정성과 혁신을 모두 지원할 수 있어야 했습니다. 인프라를 발전시킬 명확한 전략이 없다면 운영 과정에서 마찰이 증가하고, 시장 변화에 대한 대응이 늦어지며, 향후 성장에도 제약이 생길 위험이 있었습니다.

이 과제는 문제를 해결하기 위한 것이 아니라 전략적 선택에 관한 것이었습니다. 즉, 안정성을 타협할 수 없는 전제로 유지하면서도 조직의 발전 역량을 강화할 수 있도록 어떻게 선별적으로 현대화를 추진할 것인가 하는 문제였습니다. 그때 IBM이 함께하게 되었습니다.