사람들이 구매하는 식품의 성분에 더 많은 관심을 기울이면서 소비자의 습관이 변화하고 있습니다. ARYZTA는 슈퍼마켓과 레스토랑에 상세한 식자재 소싱 정보를 제공할 목적으로 프라이빗 클라우드에서 IBM® Power Systems™에 SAP HANA®를 구축하여 신속한 데이터 분석을 수행하고자 Freudenberg IT(FIT) 및 IBM과 협력했습니다.

비즈니스 과제 소비자는 식품의 성분에 대한 자세한 정보에 굶주려 있습니다. ARYZTA와 같은 생산업체는 어떻게 이러한 정보를 수집하고 공유하여 슈퍼마켓에서 고객이 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 도울 수 있을까요?

혁신적 변화 ARYZTA는 방대한 양의 제품 데이터를 효과적으로 관리하기 위해 Freudenberg IT(FIT)가 프라이빗 클라우드에서 호스팅하는 IBM Power Systems에서 실행되는 SAP Business Warehouse로 업그레이드했습니다.

결과 75% 경영진을 위한 드릴다운 보고 속도를 40초에서 10초로 단축 95% 상품 원가 계산을 위한 ETL 프로세스 개선 >30% 어플라이언스 모델 대신 IBM Power Systems를 선택하여 TCO 절감

비즈니스 도전 스토리 데이터에 대한 욕구 증가 건강과 영양에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 자신이 섭취하는 식품의 성분에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 사람들은 원료가 윤리적이고 지속 가능한 방식으로 공급되었는지 여부를 확인하고, 어떤 사람들은 특정 성분을 피하려 하기도 합니다. 그 결과, ARYZTA와 같은 식품 제조업체는 확장된 공급망에서부터 레스토랑과 소매 고객에게 제공하는 케이크, 페이스트리, 머핀에 이르기까지 제품에 대한 정보를 추적, 분석 및 공유해야 하는 압박이 가중되고 있습니다.

이뿐만이 아닙니다. 소매업체는 e-커머스를 통해 새로운 방식으로 고객 행동을 추적하고 분석할 수 있으며, IoT(사물 인터넷) 기술을 통해 생산 프로세스에 대한 전례 없는 인사이트를 확보할 수 있습니다.

이러한 변화는 몇 가지 중요한 트렌드를 보여줍니다. 바로 디지털화로의 전환, 그리고 ARYZTA가 수집, 분석 및 관리해야 하는 데이터의 양과 다양성의 증가입니다. 데이터 중심의 미래를 준비하는 과정에서 ARYZTA는 기존 데이터 웨어하우스가 이러한 변화를 비롯해 업계의 혁신을 발 빠르게 따라잡는 데 어려움을 겪고 있다는 사실을 알게 되었습니다.

ARYZTA의 IT 부문 부사장 아눕 모한은 다음과 같이 말합니다. "식품 제조 산업이 데이터 지향적으로 변화함에 따라 다양한 정보 소스에서 빠르고 효율적으로 인사이트를 도출할 수 있는 능력을 유지해야 합니다. 그런데 노후화된 IT 인프라에서 실행되는 기존 데이터 웨어하우스로는 더 이상 문의에 충분히 신속하게 응답할 수 없다는 사실을 알게 되었습니다. 하드웨어가 노후되어 수명이 거의 다 되어 가면서 늘어난 작업 부하를 감당할 수 없었던 겁니다."

"거의 매일 가동 중단이 발생하기 시작하면서 보고서의 적시성이 떨어졌습니다. 상황을 수습하기 위해 데이터를 시스템 외부로 옮기면서 추가적인 수동 작업 부하가 발생했고, 특히 향후 몇 년 동안 데이터 양이 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는 상황에서 장기적으로 좋은 해결책이 되지 못했습니다."



이 프로젝트를 통해 변경된 점은 일상적인 운영을 지원하는 IT 인프라에 집중되어 있지만, 재고 수준부터 제품 유통기한에 이르는 비즈니스 프로세스에도 상당한 영향을 미쳤습니다. Anoop Mohan Division Vice President of IT ARYZTA

혁신 스토리 새로운 접근 방식 수년간 SAP 솔루션을 사용해 온 경험이 있는 ARYZTA는 최신 버전인 SAP HANA 기반의 SAP® Business Warehouse로 업그레이드하기를 원했습니다. 그러나 사용 가능한 SAP HANA 어플라이언스가 필요에 비해 너무 규모가 커서 총 소유 비용(TCO)이 높아지고 불필요한 용량에 대한 비용을 지불해야 한다는 사실을 알게 되었습니다. ARYZTA는 IBM 비즈니스 파트너이자 글로벌 매니지드 IT 서비스 제공 업체인 Freudenberg IT(FIT)와 협력하게 되었고, FIT는 프라이빗 클라우드에서 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications(ibm.com 외부 링크) 운영 체제를 실행하는 IBM Power Systems에서 SAP HANA 애플리케이션 기반의 SAP® Business Warehouse를 구축할 것을 권했습니다. FIT는 기존 데이터 웨어하우스 규모를 12TB로 평가하고, 추가 라이센스 비용 없이 16TB로 확장할 수 있는 솔루션을 설계했습니다. FIT는 인프라의 모든 측면을 책임지며, 이 인프라는 ARYZTA에 서비스 형태로 제공되고 SAP HANA 애플리케이션에 대한 매니지드 서비스를 포함합니다.

FIT의 인프라 환경은 IBM Power System E880, IBM Power System E850C 및 IBM Power System S824L 서버로 구성됩니다.서버는 IBM PowerVM® 기술을 사용하여 가상화되므로, ARYZTA는 단일 서버 내에서 여러 가상 머신을 실행할 수 있습니다. 가상 머신은 프로세서, 메모리, 네트워크 및 스토리지 리소스를 제공하여 가장 비용 효율적인 방식으로 시스템 응답을 극대화하는 동시에 SAP HANA 라이센싱을 최적화하도록 구성됩니다. 이 솔루션은 또한 서비스 중단 없이 가상 머신을 한 시스템에서 다른 시스템으로 이동할 수 있는 라이브 파티션 모빌리티를 제공합니다. 따라서 FIT는 인프라 유지 보수 기간 중에도 ARYZTA에 지속적인 가동 시간을 제공할 수 있습니다.

ARYZTA는 분석 기능을 더욱 강화하기 위해 IBM Power Systems에서 호스팅되는 SAP 비즈니스 계획 및 통합을 구현하는 것을 고려하고 있습니다. SAP HANA 데이터베이스 설계에서는 데이터 InfoCube를 사전 구성할 필요 없이 표준 쿼리와 임시 쿼리에 매우 빠르게 응답할 수 있어 기술 워크로드를 크게 줄이고 보고 기능을 가속화할 수 있습니다.

아눕 모한은 이렇게 말합니다. "6년 이상 FIT와 함께 일해 온 결과, 우리 비즈니스를 자세히 이해하고 분석 요구 사항에 맞는 데이터 웨어하우스를 구축하는 데 도움을 줄 수 있는 전문 지식과 경험을 모두 갖추고 있다는 확신이 들었습니다. FIT를 통해 서비스형 매니지드 인프라 솔루션을 선택함으로써 총 소유 비용을 낮게 유지하면서 확장성 향상과 보고 속도 향상이라는 이점도 얻을 수 있다는 것을 알았습니다."

"FIT 팀의 전문성과 기술력 덕분에 놀라울 정도로 순조롭게 SAP HANA 기반의 SAP Business Warehouse로 업그레이드할 수 있었습니다. 전체 프로젝트는 제 시간에 맞춰 진행되었으며, 제가 직접 맡았던 프로젝트 가운데 가장 순조롭게 구현된 프로젝트 중 하나였습니다. FIT는 심도 있는 기술 지식을 제공하는 전담 컨설턴트를 프로젝트에 배정했고, 다시 한 번 우리에게 매우 신뢰할 수 있는 파트너임을 입증했습니다. 또한 FIT가 모든 문제가 발생하는 즉시 신속하게 해결하도록 항시 지원을 제공하여 사후 지원 또한 훌륭했습니다."

"IBM Power Systems의 SAP HANA용 프라이빗 클라우드 솔루션으로 전환함으로써 더 많은 기회를 확보할 수 있게 되었습니다. 다른 여러 SAP 솔루션을 단일 SAP HANA 인스턴스에 통합하여 핵심 애플리케이션을 개선하고 확장할 수 있습니다. SAP HANA는 IBM Power Systems 플랫폼에서 호스팅되기 때문에, 고정된 크기의 새 어플라이언스로 크게 전환하지 않고도 SAP 솔루션의 용량을 확장할 수 있습니다."



이제 IBM Power Systems에서 SAP HANA를 사용함으로써 이전에는 5시간이 걸리던 제품 원가 계산을 위한 추출, 변환 및 로드 프로세스를 단 15분 이내에 완료할 수 있으며, 이는 95% 개선된 속도입니다. Anoop Mohan Division Vice President of IT ARYZTA

결과 스토리 미래의 성공을 위한 요소 ARYZTA는 FIT가 IBM Power Systems 서버에서 호스팅하는 SAP HANA 기반의 새로운 SAP Business Warehouse를 통해 재료 추적을 대폭 가속화하고 IT 관리 및 라이센스 비용을 절감했습니다. 팀은 더 이상 플랫폼 안팎으로 데이터를 이동하지 않으며, 추가 용량이 필요한 경우 FIT 팀이 원하는 만큼 가상 머신에 추가 리소스를 할당해 줄 수 있습니다. ARYZTA는 IBM Power Systems에서 SAP HANA를 실행함으로써 새로운 SAP 애플리케이션을 추가할 수 있고, FIT는 인프라 구성을 담당하여 ARYZTA가 비즈니스 목표를 지속적으로 달성할 수 있도록 지원합니다.

아눕 모한은 계속해서 이렇게 말합니다. "SAP HANA로 구동되는 SAP Business Warehouse는 매우 안정적인 플랫폼입니다. 더 이상 매일 분석 시스템을 다시 시작하거나 서로 다른 시스템 간에 데이터를 이동하지 않습니다. 그 결과 많은 주요 보고 속도를 가속화하여 인사이트를 얻는 데 걸리는 시간을 단축했습니다. 덕분에 고객 문의에 신속하게 답변을 제공하게 되었습니다."

"예를 들어, 상품 원가 계산을 위한 추출, 변환 및 로드 프로세스를 이전에는 5시간이 걸렸지만, 이제는 IBM Power Systems의 SAP HANA를 사용하여 15분 이내에 완료할 수 있으며, 이는 95% 개선된 것입니다! 마찬가지로 경영진이 모든 제조 활동에 대한 최상위 지표를 심층적으로 분석할 수 있도록 하는 구성 요소가 이제 75% 더 빠르게 실행되어 매일 이 대시보드를 사용하는 직원에게 큰 이점을 제공합니다."

ARYZTA는 FIT와 협력하여 서비스형 인프라 접근 방식을 선택함으로써 총 소유 비용을 최대 30%까지 절감한 것으로 추산하고 있으며, 이와 동시에 24시간 연중 무휴 지원을 받을 수 있게 되었습니다. 어플라이언스 대신 IBM Power Systems를 선택함으로써 에너지 소비도 50% 이상 절감되었습니다.

"이 프로젝트를 통해 변경된 점은 일상적인 운영을 지원하는 IT 인프라에 집중되어 있지만, 재고 수준부터 제품 유통기한에 이르는 비즈니스 프로세스에도 상당한 영향을 미쳤습니다. IBM Power Systems에서 SAP HANA로 구동되는 SAP Business Warehouse를 통해 원자재 배송부터 신선한 농산물 재배에 이르는 핵심 비즈니스 프로세스와 관련하여 훨씬 더 심층적인 인사이트를 확보할 수 있게 되었습니다."

아눕 모한은 마지막으로 이렇게 말합니다. "가장 중요한 것은 SAP와 IBM의 기술이 요즘 소비자가 기대하는 매우 상세한 제품 정보를 제공하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다는 점입니다. ARYZTA는 IBM Power Systems에서 FIT가 호스팅하는 SAP HANA를 통해 소비자 행동에 대한 이해를 더욱 강화하고 있습니다. 프라이빗 클라우드 접근 방식으로 구현되는 간소화된 인프라는 미래의 디지털 요구를 충족하는 데 도움이 됩니다."