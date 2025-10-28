PharmEasy, Thyrocare 및 Retailio와 같은 선도적인 디지털 의료 서비스 브랜드의 모회사인 API Holdings Limited(API)는 인도 전역 수백만 명의 소비자와 기업에 의료 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 조직이 운영을 확장하고 오퍼링을 다양화함에 따라 동적 마이크로서비스 아키텍처를 기반으로 구축된 API의 애플리케이션 환경은 점점 더 복잡해졌습니다.

이러한 환경 전반에서 성능, 가용성 및 민첩성을 유지하려면 더 심층적인 가시성, 더 빠른 인시던트 대응 및 선제적 관리가 필요했습니다. 비즈니스 연속성을 지원하고 고객 경험을 제공하기 위해 API는 엔드투엔드 기술 스택을 실시간으로 모니터링하고 엔지니어링 팀이 신속하고 단호하게 대응할 수 있는 고급 관측 가능성 솔루션이 필요했습니다.