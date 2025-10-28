PharmEasy, Thyrocare 및 Retailio를 뒷받침하는 API Holdings는 AI 기반 관측 가능성 기능을 통해 가동 시간을 늘리고 혁신을 가속화하며 개발자 효율성을 개선합니다
PharmEasy, Thyrocare 및 Retailio와 같은 선도적인 디지털 의료 서비스 브랜드의 모회사인 API Holdings Limited(API)는 인도 전역 수백만 명의 소비자와 기업에 의료 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 조직이 운영을 확장하고 오퍼링을 다양화함에 따라 동적 마이크로서비스 아키텍처를 기반으로 구축된 API의 애플리케이션 환경은 점점 더 복잡해졌습니다.
이러한 환경 전반에서 성능, 가용성 및 민첩성을 유지하려면 더 심층적인 가시성, 더 빠른 인시던트 대응 및 선제적 관리가 필요했습니다. 비즈니스 연속성을 지원하고 고객 경험을 제공하기 위해 API는 엔드투엔드 기술 스택을 실시간으로 모니터링하고 엔지니어링 팀이 신속하고 단호하게 대응할 수 있는 고급 관측 가능성 솔루션이 필요했습니다.
이러한 요구 사항을 해결하기 위해 API는 IBM과 협력하여 AI 기반 관측 가능성 플랫폼인 IBM Instana Observability를 구현했습니다. API는 핵심 비즈니스 전반에 IBM Instana를 배포하여 분산 시스템에 대한 실시간 풀 스택 가시성을 확보했습니다.
플랫폼의 사용하기 쉬운 인터페이스는 자동화된 경고 및 신속한 근본 원인 분석(RCA)과 결합되어 API의 엔지니어링 팀이 시스템 운영 및 인시던트를 관리하는 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 기존 협업 및 자동화 툴과 원활하게 통합된 Instana는 이제 조직의 중앙 인시던트 관리 지휘 본부로 기능하며 안정성과 민첩성을 모두 향상합니다.
이러한 변화 덕분에 팀은 혁신에 집중하는 동시에 고객에게 중단 없는 디지털 의료 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
Instana를 구현한 이후 API는 시스템 문제의 평균 해결 시간(MTTR)을 최대 30%까지 단축하여 애플리케이션 가동 시간 및 사용자 경험을 크게 향상했습니다. 개발팀은 이제 더 많은 대역폭을 확보하여 새로운 서비스를 더 빠르게 구축하고 출시하는 데 집중할 수 있게 되었고, 이는 API의 비즈니스 성장에 직접적으로 기여하고 있습니다.
이제 관측 가능성이 운영에 포함됨에 따라 API는 향후 확장 및 진화하는 디지털 전략을 지원할 수 있는 확장 가능한 기반을 갖추게 되었습니다. IBM과의 협업은 API의 운영 복원력을 강화했을 뿐만 아니라 빠르게 변화하는 디지털 의료 서비스 분야에서 자신 있게 혁신할 수 있는 역량을 더욱 공고히 했습니다.
API Holdings Limited는 2019년에 설립된 인도의 선도적인 디지털 의료 서비스 플랫폼으로, 다양한 의료 서비스 요구 사항을 충족하는 종합적인 에코시스템을 운영하고 있습니다. 회사 포트폴리오에는 PharmEasy, Docon, Thyrocare, Retailio, Aknamed 등 유명 브랜드가 포함되어 있습니다. 이러한 브랜드를 통해 API는 처방약 및 일반의약품의 택배 배송, 원격 상담, 진단 테스트 등 다양한 서비스를 제공합니다. 회사의 사명은 기술과 의료 서비스를 통합하여 인도 전역에서 양질의 의료 서비스를 저렴하게 이용할 수 있도록 하는 것입니다.
