규제 의무를 충족하기 위한 지원을 찾고 있던 anb는 신뢰할 수 있는 파트너인 ejada Systems를 선택했습니다.

"ejada는 오랫동안 우리의 훌륭한 기술 파트너였습니다"라고 Inayat는 말합니다. "밤 언제든지 전화로 연락하면 바로 도움을 받을 수 있습니다. 그래서 시간에 민감한 이 프로젝트에 관해서는 믿고 맡길 수 있었습니다."

SAMA 사기 방지 프레임워크에 대한 폭넓은 지식과 이해, 고객의 규정 준수를 지원한 수십 년의 경험을 바탕으로 ejada는 IBM Safer Payments 솔루션의 데모를 진행했습니다. AI로 강화된 금융 사기 방지 솔루션인 Safer Payments는 카드 처리, 모바일 뱅킹 및 대체 결제 수단을 포함한 모든 결제 채널에서 사기를 모니터링할 수 있는 단일 제어판을 제공합니다.

이 은행은 Safer Payments 솔루션의 사용자 친화적인 특성과 비즈니스 사용자가 데이터 및 IT 팀에 의존하지 않고도 새로운 의사 결정 모델을 구축할 수 있도록 지원하는 방법에 깊은 인상을 받았습니다. Safer Payments를 선택하게 된 또 다른 중요한 요소는 이 플랫폼의 기술적으로 유연한 특성이었습니다.

"IBM Safer Payments는 우리가 미래 지향적인 태도를 갖는 데 도움이 됩니다"라고 Inayat은 말했습니다. "우리가 발전하고 시장에 새로운 기술이 등장함에 따라, 이를 솔루션과 원활하게 통합할 수 있을 것으로 기대합니다."

anb는 ejada와 IBM과 협력하여 90일 이내에 Safer Payments를 성공적으로 배포하고 구성했습니다. Inayat는 다음과 같이 말합니다. "솔루션을 도입하기 위해 비즈니스의 모든 부서가 힘을 합쳐야 했기 때문에 쉽지 않은 여정이었습니다. 하지만 ejada와 IBM의 지원으로 전례 없는 시간 내에 이를 실현할 수 있었습니다."

ejada는 복잡한 뱅킹 아키텍처 및 통합 프로젝트 관리에 대한 심층적인 경험을 바탕으로 여러 디지털 채널에 걸쳐 통합을 신속하게 제공하여 anb가 고객 행동에 대한 통합된 시각을 얻을 수 있도록 지원했습니다. ejada는 또한 규정 준수 보고서를 SAMA에 다시 전달하도록 플랫폼을 구성하여 anb가 Safer Payments의 가치를 극대화하도록 도왔습니다.