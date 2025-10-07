Arab National Bank, ejada Systems 및 IBM
디지털 뱅킹과 전자상거래의 부상은 고객에게 큰 편의를 제공했을 뿐만 아니라 새로운 위협에 대한 문을 열었습니다. 사기꾼들은 이제 디지털 채널을 악용하려고 하며 금융 사기를 추적하는 것이 더욱 어려워졌습니다. 이러한 새로운 금융 범죄의 물결에 맞서기 위해 사우디아라비아의 중앙은행인 사우디아라비아 통화청(SAMA)은 사기 방지 프레임워크라는 일련의 지침을 발표했습니다. 이 프레임워크를 통해 사우디아라비아의 은행은 현금 및 현금 없는 거래에 대해 강력한 사기 탐지 및 예방 조치를 채택해야 합니다.
새로운 규정을 준수하기 위해 Arab National Bank(anb)는 사기 탐지 능력을 개선하기로 결정했습니다. 이 은행에는 이미 사기 방지 조치가 있었지만, 사기 탐지 능력을 완벽하게 갖추지 못해 규정 준수 팀의 생산성이 저하되었습니다.
anb의 포트폴리오 매니저인 Khurram Inayat은 다음과 같이 말합니다. "다양한 디지털 채널에서 고객 여정에 대한 종합적인 분석을 수행하는 데 한계가 있었습니다. 사기가 발생할 때마다 규정 준수 팀은 데이터를 마이닝하고 사기가 발생한 경위와 이유를 파악하는 데 많은 시간을 할애해야 했습니다."
anb는 모든 거래에 대한 통합된 개요와 제어를 제공하는 솔루션을 통해 금융 사기 방지에 대한 접근 방식을 혁신하기 시작했습니다.
규제 의무를 충족하기 위한 지원을 찾고 있던 anb는 신뢰할 수 있는 파트너인 ejada Systems를 선택했습니다.
"ejada는 오랫동안 우리의 훌륭한 기술 파트너였습니다"라고 Inayat는 말합니다. "밤 언제든지 전화로 연락하면 바로 도움을 받을 수 있습니다. 그래서 시간에 민감한 이 프로젝트에 관해서는 믿고 맡길 수 있었습니다."
SAMA 사기 방지 프레임워크에 대한 폭넓은 지식과 이해, 고객의 규정 준수를 지원한 수십 년의 경험을 바탕으로 ejada는 IBM Safer Payments 솔루션의 데모를 진행했습니다. AI로 강화된 금융 사기 방지 솔루션인 Safer Payments는 카드 처리, 모바일 뱅킹 및 대체 결제 수단을 포함한 모든 결제 채널에서 사기를 모니터링할 수 있는 단일 제어판을 제공합니다.
이 은행은 Safer Payments 솔루션의 사용자 친화적인 특성과 비즈니스 사용자가 데이터 및 IT 팀에 의존하지 않고도 새로운 의사 결정 모델을 구축할 수 있도록 지원하는 방법에 깊은 인상을 받았습니다. Safer Payments를 선택하게 된 또 다른 중요한 요소는 이 플랫폼의 기술적으로 유연한 특성이었습니다.
"IBM Safer Payments는 우리가 미래 지향적인 태도를 갖는 데 도움이 됩니다"라고 Inayat은 말했습니다. "우리가 발전하고 시장에 새로운 기술이 등장함에 따라, 이를 솔루션과 원활하게 통합할 수 있을 것으로 기대합니다."
anb는 ejada와 IBM과 협력하여 90일 이내에 Safer Payments를 성공적으로 배포하고 구성했습니다. Inayat는 다음과 같이 말합니다. "솔루션을 도입하기 위해 비즈니스의 모든 부서가 힘을 합쳐야 했기 때문에 쉽지 않은 여정이었습니다. 하지만 ejada와 IBM의 지원으로 전례 없는 시간 내에 이를 실현할 수 있었습니다."
ejada는 복잡한 뱅킹 아키텍처 및 통합 프로젝트 관리에 대한 심층적인 경험을 바탕으로 여러 디지털 채널에 걸쳐 통합을 신속하게 제공하여 anb가 고객 행동에 대한 통합된 시각을 얻을 수 있도록 지원했습니다. ejada는 또한 규정 준수 보고서를 SAMA에 다시 전달하도록 플랫폼을 구성하여 anb가 Safer Payments의 가치를 극대화하도록 도왔습니다.
anb는 사기 탐지 혁신을 지원하는 IBM Safer Payments와 ejada의 파트너십을 통해 규제 요건을 손쉽게 충족하고 고객 여정을 개선하며 수백만 명의 재정적 손실을 방지하고 있습니다.
anb의 의사결정 모델은 의심스러운 거래를 자동으로 일시 중지하여 사기 방지 사업부가 고객과 연결하고 거래가 합법적인지 다시 확인할 시간을 벌어줍니다. 새로운 솔루션을 구축한 이후, anb는 특히 전자상거래 관련 거래에서 사기 사고가 크게 감소했습니다.
"IBM Safer Payments는 10 밀리초 이내에 결정할 수 있는 탁월한 속도를 제공합니다"라고 Inayat는 말합니다. "이를 통해 문제를 효과적으로 해결하고 고객에게 최상의 지원을 제공할 수 있는 여지를 확보할 수 있습니다."
이와 동시에 은행은 사기가 발생하기 전에 이를 차단함으로써 사기 발생 시 사기 사례를 분석하는 데 소요되는 시간을 줄여 운영 효율성을 개선할 수 있었습니다.
"IBM Safer Payments는 anb의 진정한 핵심 애플리케이션이 되었습니다"라고 Inayat는 결론을 내립니다. "IBM 및 ejada와 함께 사기 방지 프로세스를 더욱 개선할 수 있기를 기대합니다."
1979년에 설립된 Arab National Bank(anb)는 중동에서 가장 큰 은행 중 하나입니다. 리야드에 본사를 둔 anb는 사우디아라비아 전역에 156개의 지사를 운영하고 있으며 영국 런던에 국제 지사를 두고 있습니다.
ejada는 거의 20년 동안 중동 및 북아프리카 지역 전역 정부 및 우량 기업의 신뢰할 수 있는 미션 크리티컬 기술 파트너였습니다. ejada는 디지털 혁신을 지원하는 최첨단 솔루션 포트폴리오를 통해 번창하는 다양한 비즈니스 부문에 걸쳐 광범위한 서비스를 제공합니다. 수십 년에 걸쳐 구축된 광범위한 전문성을 갖춘 ejada는 경험이 풍부한 경영진과 3,500명 이상의 직원으로 구성되어 있습니다.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM 및 IBM 로고는 IBM Corp.의 상표이며, 전 세계 여러 관할 구역에 등록되어 있습니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.
그 어떤 IT 시스템이나 제품도 완전히 안전한 것으로 간주되어서는 안 되며 그 어떤 단일 제품이나 서비스, 보안 조치도 부적절한 사용이나 액세스를 완전히 방지할 수 없습니다. IBM은 시스템, 제품 또는 서비스가 임의 사용자의 악의적이거나 불법적인 행위로부터 영향을 받지 않는다는 것을 보증하지 않으며, 귀사가 이러한 행위로부터 영향을 받지 않음을 보증하지 않습니다.
고객은 적용되는 모든 법률과 규정을 모두 준수할 책임이 있습니다. IBM은 법률 자문을 제공하지 않으며, 고객이 자사의 서비스 또는 제품을 통해 법률이나 규정을 준수할 수 있음을 표현하거나 보증하지 않습니다.