미국을 비롯한 전 세계가 코로나19 확산, 인종 차별과의 전쟁 등 이 시대의 최대 난제들로 어려움을 겪고 있는 상황에서 다양한 브랜드는 소비자에게 다가가고 소통하는 방식을 전환해야 했습니다.

이를 염두에 두고 미국광고협의회(Ad Council)(ibm.com 외부 링크)는 인종 차별, 편견, 평등을 중심으로 한 'Love Has No Labels(사랑에는 꼬리표가 없다)' 캠페인의 'Fight for Freedom(자유를 위한 투쟁)' 을 널리 알리고 인식을 높이기 위해 IBM Watson Advertising을 이용하기로 했습니다.