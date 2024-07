20 Microns Ltd.

IBM 비즈니스 파트너인 Silver Touch(ibm.com 외부 링크)는 시스템 통합, 소프트웨어 개발, e-거버넌스, IT 컨설팅, 모빌리티 및 사이버네틱스를 전문으로 하는 IT 솔루션 공급업체입니다. 1992년에 설립된 이 회사는 현재 1,400명 이상의 IT 전문가를 고용하고 있으며 인도, 미국, 영국 및 프랑스에 지사를 두고 있습니다.