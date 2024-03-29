IBM과 함께 커리어를 정하세요

IBM은 깊은 호기심을 지니고 있습니다. 그래서 IBM은 여러분이 각자의 페이스에 맞춰 새로운 진로를 탐색하며 지속적으로 학습할 수 있도록 합니다. 무한한 가능성을 발견하세요.
사무실에서 일하는 여성
IBM은 선한 기술을 실현하고 전 세계 사람들을 돕는 것을 단순한 구호로 삼는 것을 넘어 실제로 실천합니다. IBM 직원들이 어떻게 변화를 실현하는지 알아보세요.
IBM 직원들을 만나보세요. IBM 직원들은 혁신적인 사고를 통해 더 나은 세상을 만드는 데 핵심적인 역할을 합니다. IBM과 함께 무엇을 만드시겠어요?
일터에서 자신의 온전한 모습을 보이는 것의 의미
IBM 직원인 Tim과 Melissa가 더욱 공평하고 포용적인 환경을 조성하기 위해 일터에서 자신의 진정한 모습을 보이는 것에 대해 이야기합니다.

IBM은 어떤 회사인가요?

앞의 벽면에 사진이 걸린 책상에 앉아 일하는 두 명의 IBM 직원
IBM 사무실에서 소파에 앉아 미소 짓는 직원
Kayla - 소프트웨어 엔지니어 IBM은 어떤 회사인가요? 170개 이상의 국가에서 사업을 운영하는 IBM은 색다른 기술 회사입니다. IBM은 획기적인 변화를 선도하며 비즈니스, 사회와 인류를 위한 조건을 개선합니다. 이 모든 것은 저희 직원들에게서 시작됩니다. IBM은 IBM 직원들이 호기심을 발휘하도록 격려하여 새로운 시각으로 세상과 새로운 기술의 가능성을 내다볼 수 있습니다.
IBM 사무실에서 소파에 앉아 미소 짓는 직원
IBM에서 일하는 것의 의미

IBM에 입사하면 개방성, 협업과 신뢰의 문화에 함께할 수 있습니다. 질병 치료와 해양 청소를 돕고 선의의 기술을 실현하여 세상을 변화시키는 IBM 직원들의 팀에 합류하세요.

 
IBM의 가치

모든 고객의 성공을 위한 헌신. 회사뿐 아니라 세상에도 도움이 되는 혁신. 모든 관계에서 신뢰와 개인적 책임 다하기.
IBM의 차별성

IBM의 차별성은 직원들에게서 기인합니다. 지식을 탐구하는 전 세계의 개인이라면 누구나 IBM의 이야기를 함께 만들어나갈 수 있습니다.
반은 앉아 있고 나머지 반은 선 채 사무실에서 논의 중인 여러 명의 IBM 직원들
IBM 팀 여러분의 고유한 기술을 활용할 수 있는 업무 분야를 탐색하세요. 소프트웨어 엔지니어링

복잡한 문제를 해결하는 가장 재능 있는 엔지니어링 팀과 협업하세요.

 팀 소개 채용 공고 영업

선도적인 기술영업팀과 함께하며 전 세계 최고의 고객들과 소통하세요.

 팀 소개 채용 공고 컨설팅

Red Hat과 IBM의 기술이 선사하는 유연성을 결합하여 비즈니스의 클라우드 여정 가속화를 지원하세요.

 팀 소개 채용 공고 데이터 및 분석

방대한 양의 데이터를 학습하고 이해하여 고객을 위한 실질적인 솔루션으로 전환하세요.

 팀 소개 채용 공고 인프라 및 기술

메인프레임부터 하이엔드 가상화에 이르기까지, 세계 최대의 기술 인프라를 활용해 보세요.

 팀 소개 채용 공고 클라우드

오픈 소스 기술을 활용하여 빠르고 믿을 수 있는 보안 클라우드를 확장하고 만드세요.

 팀 소개 채용 공고 보안

기업이 불확실성에 대처하는 데 도움이 되는 엔터프라이즈 사이버 보안 솔루션을 구축하고 운영하는 방법을 알아보세요.

 팀 소개 채용 공고 기업 운영

HR, 재무부터 마케팅과 커뮤니케이션까지, 다양한 직무에서 IBM 직원들과 함께 IBM 직원들을 위해 일하세요.

 팀 소개 채용 공고 리서치

향후 수십 년 동안 세상의 동력이 될 기술을 탐구하세요.

 팀 소개 채용 공고 디자인 및 UX

아이디어 구상, 설계 및 반복: 사용자 중심의 접근법을 바탕으로 아이디어를 결과로 실현하세요.

 팀 소개 채용 공고 프로젝트 관리

탁월성을 달성하기 위해 노력하는 동시에 복잡한 기술 프로젝트를 민첩하게 조정하세요.

 팀 소개 채용 공고 AI 및 watsonx

세상에서 가장 흥미로운 AI 프로젝트에 참여하며 미래를 함께 만들어나가세요.

 팀 소개 채용 공고
서버실에서 작업 중인 IBM 사무실의 직원
FlashSystem A9000R 코드 업데이트 실행
다채로운 색상으로 가득한 자연에 둘러싸인 행복해 보이는 IBM 직원
"괴짜에서 시크한 기업으로."
IBM의 출입구
IBM의 기술 영업 커리어를 통해 세상을 성장시키고, 만들어나가고 변화시키세요.
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