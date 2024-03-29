IBM과 함께 커리어를 정하세요

IBM에 입사하면 개방성, 협업과 신뢰의 문화에 함께할 수 있습니다. 질병 치료와 해양 청소를 돕고 선의의 기술을 실현하여 세상을 변화시키는 IBM 직원들의 팀에 합류하세요.
모든 고객의 성공을 위한 헌신. 회사뿐 아니라 세상에도 도움이 되는 혁신. 모든 관계에서 신뢰와 개인적 책임 다하기.
IBM의 차별성은 직원들에게서 기인합니다. 지식을 탐구하는 전 세계의 개인이라면 누구나 IBM의 이야기를 함께 만들어나갈 수 있습니다.
복잡한 문제를 해결하는 가장 재능 있는 엔지니어링 팀과 협업하세요.
선도적인 기술영업팀과 함께하며 전 세계 최고의 고객들과 소통하세요.
Red Hat과 IBM의 기술이 선사하는 유연성을 결합하여 비즈니스의 클라우드 여정 가속화를 지원하세요.
방대한 양의 데이터를 학습하고 이해하여 고객을 위한 실질적인 솔루션으로 전환하세요.
메인프레임부터 하이엔드 가상화에 이르기까지, 세계 최대의 기술 인프라를 활용해 보세요.
오픈 소스 기술을 활용하여 빠르고 믿을 수 있는 보안 클라우드를 확장하고 만드세요.
기업이 불확실성에 대처하는 데 도움이 되는 엔터프라이즈 사이버 보안 솔루션을 구축하고 운영하는 방법을 알아보세요.
HR, 재무부터 마케팅과 커뮤니케이션까지, 다양한 직무에서 IBM 직원들과 함께 IBM 직원들을 위해 일하세요.
향후 수십 년 동안 세상의 동력이 될 기술을 탐구하세요.
아이디어 구상, 설계 및 반복: 사용자 중심의 접근법을 바탕으로 아이디어를 결과로 실현하세요.
탁월성을 달성하기 위해 노력하는 동시에 복잡한 기술 프로젝트를 민첩하게 조정하세요.
세상에서 가장 흥미로운 AI 프로젝트에 참여하며 미래를 함께 만들어나가세요.
IBM은 채용 과정에서 온타리오 주 장애인접근성법(AODA)(ibm.com 외부 링크), 매니토바 주 접근성법(AMA)(ibm.com 외부 링크) 및 온타리오 주 인권 강령을 준수하기 위해 최선을 다합니다. 적정한 시설이 필요한 장애가 있는 개인이거나, 장애로 인해 IBM의 채용 도구 이용 또는 접근이 불가능하거나 이에 제약이 있다면 recrops@ca.ibm.com에 이메일을 보내 채용 과정에서 합당한 편의를 요청할 수 있습니다.