WannaCry：広範囲に及ぶランサムウェアがサイバーセキュリティーをどう変えたか

WannaCryをライブでカバーしていて、何年も経った今でも、私は興味をそそられ、疑問でいっぱいでした。過去3年間、攻撃が話題になるたびに、WannaCryは圧倒的であり、サイバーセキュリティーへのアプローチと企業に対するリスクの見方という方法を変えたという同じテーマが繰り返されています。

私にとって、その感情は、この規模のイベントに対しては範囲が広すぎると考えていました。具体的な質問がありました。2017年5月12日、セキュリティーの専門家であるとはどのような状況でしたか。世界中の企業や官公庁・自治体に対する影響の合計はどれくらいですか？その日学んだことは、現在のビジネス、テクノロジー、サイバーセキュリティーのランドスケープをどのように形成したのでしょうか。

また、ソーシャル・メディアやデジタル・ニュース・サイトを通じて、全世界がこのイベントを視聴することで、反応や全体的な影響の両方がどのように変化したかについても疑問に思っています。ビジネスのリーダーや一般市民はニュース報道を見ていましたが、何が起こっているのかを正確に知る人は誰もいませんでした。ほぼ全員が、それが不吉なものに見えることに同意していました。また、これが世間の混乱に拍車をかけたのか、それとも問題の早期解決につながるのか、知りたいと思いました。

「それでも大きいでしょう。それは、組織が準備できていなかったものとして重要です。これは、多くの企業にとって本当に良い目覚めだったのです」と、IBM X-Force Incident Command ProgramマネージャーのTracey Nashは述べています。Nashは、2017年5月12日を、組織がサイバーセキュリティー・リスクのビジネス面を考慮する必要があると学んだ瞬間と考えています。

何が起こったのかを正確に知るため、そしてさらに重要なのは、WannaCry社がランドスケープにクレーターを残した理由を知るため、私は攻撃に対応した主要なプレイヤーと話をしました。私が何時間もかけて話したのは、IBM X-Force Threat Intelligence担当バイス・プレジデントのWendi Whitmoreでした。また、IBMのセキュリティー・イノベーションおよび修復担当ディレクター（CISOオフィス）であるChristopher Scottと会話し、その日の出来事とWannaCry攻撃後の回復についての見解を得ることができました。

このストーリーでは、3年前、混沌とした日々に実際に何が起こったか、そして今日にWannaCryの影響とレガシーがどのようにつながっているかを知るまでの過程を記録しています。

