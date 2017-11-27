「Cracken」の実戦：パスワード解読アドベンチャー

私たちは2017年2月にパスワード解読用ハードウェアを注文しました。私たちが注文を確定するまでに GTX Ti カードがリリースされていたら、そのカードを選んでいたでしょう。なぜなら、そのカードはプレーンな GTX 1080 に比べてハッシュ レートが大幅に向上するからです。次のリグは、おそらくそれらを使用する可能性が高いと思います。

この解読リグのコストは、月額コストだけで簡単に正当化できます。しかし、ハッシュ解読率を分析することには価値があります。

クラウド・プロバイダー 8x Nvidia Tesla K80 SHA1とHashcat：14.8 GH/s BcryptとHashcat：15.2 kH/s NTLMとHashcat：66.493 GH/s



X-Force RedのCracken 8x Nvidia GTX 1080 Founders Edition SHA1とHashcat：66.1 GH/s BcryptとHashcat：118.6 kH/s NTLMとHashcat：334 GH/s



独自のハードウェアを構築することで、はるかに多くの処理能力が得られます。これらの数値は 1 つのノードからのものだけであることに注意してください。Cracken を構築したとき、2 つのノードを構築しました。つまり、解読ジョブを実行できる GPU が合計 16 個あることになります。これらの数値に基づくと、GTX 1080 カードは、わずかなコストでハッシュを解読する速度が大幅に向上します。

数年前、別の解読クラスターで、ATI 390X の熱伝導グリースを一括交換したところ、実際にカードの温度が下がりました。その前は、実行中に、サーマルシャットダウンの上限に頻繁に達していました。1 枚のカードが故障するだけで、PCI バスとサーバー全体が停止してしまいます。システムを再起動するには、物理的な電源オフが必要でした。そこで、ATI カードに新しいサーマルグリースを塗布したところ、カードの最高温度が少なくとも 4 ℃ 低下し、サーマルシャットダウン ポイントに達することがなくなりました。

私は、Nvidia GTX 1080 FE カードを取り付ける前に、カードの 1 つに使用されているサーマルグリースを交換するという素晴らしいアイデアを思いつきました。私はカードを分解して、工場出荷時の熱伝導グリスを取り除いて、独自の超高級グリスを塗布しました。私は反逆者なので、16 枚のカードのうち 1 枚の保証を無効にしました。これはお役に立ちましたか。でも、かかる時間を正当化するには十分ではありません。GTX 1080 カードには良質のサーマル グリースが使用されていることに加え、Founders Edition にはカードから熱を逃がすためのファンが付いています。また、外部ケースに空気を送り出すための 3 つの非常に大きなファンが付いていることも特筆すべきことです。

Nvidia GTX 1080 カードでは、サーマルシャットダウンは問題になりませんでした。むしろ、これらのカードでは、適切なエアフローと強力で信頼性の高い電源を備えることがより重要になります。カードは外付けGPUケースに入れることで、クラッシュしてクラスター全体が壊れてしまう事態を防ぐことができます。