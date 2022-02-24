2022年1月、X-ForceはWhisperGateマルウェアを分析しました。HermeticWIperは、過去2カ月間に新たに確認された破壊的マルウェアファミリーで、ウクライナの組織を標的にしています。また、東ヨーロッパの他の国または地域を標的にしていると報告されています。WhisperGateとHermeticWiperの間でコードの重複は確認されませんでした。

これらの新しい破壊的なマルウェアファミリーがデプロイされ発見されるペースは前例のないものであり、組織がシグネチャーベースの防御を超えて拡張する積極的で情報に基づいた防御ストラテジーを持つ必要性をさらに浮き彫りにしています。

この地域の紛争が進化し続け、WhisperGateとHermeticWiperの両方の破壊的な機能を考慮して、IBM Security X-Forceは、対象地域内のクリティカルなインフラストラクチャー組織に防御を強化することを推奨します。こうした組織は、データの破壊や暗号化、あるいはオペレーションに重大な影響を与える可能性のある潜在的な攻撃への備えに重点を置く必要があります。

X-Forceの意見では、サイバー攻撃はハイブリッド作戦を支援するために、民間企業の標的に対して活用され続ける可能性が高いと考えています。さらにX-Forceは、進行中の紛争の範囲と並行して、サイバー攻撃が引き続きエスカレートおよび拡大し続ける可能性があると考えています。ウクライナとその同盟関係に関連する民間の業種・業務に焦点を当てた機能が増えていることは、地域の商取引に対する高度な脅威を生み出し、サイバーセキュリティー環境を変える可能性があることに注意してください。