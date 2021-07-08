敵対者シミュレーションソフトとして有名なCobalt Strikeは、PowerShellの検知機能の向上により、レッドチームがPowerShellツールからC#に移行する傾向を認識し、2018年のCobalt Strikeバージョン3.11でexecute-assemblyモジュールを導入しました。これにより、オペレーターは、これらのツールをディスクにドロップするという追加のリスクを負うことなく、メモリ内で実行することにより、エクスプロイテーション後の .NETアセンブリの力を活用できるようになりました。アンマネージド・コード経由で.NETアセンブリをメモリに読み込む機能は、リリース時点では目新しいものでも未知でもありませんでしたが、Cobalt Strikeによってこの機能が主流になり、エクスプロイテーション後のトレードクラフトにおける.NETの人気をさらに高めることができたと言えます。

Cobalt StrikeのExecute-assemblyモジュールは、新しい犠牲プロセスを生成し、悪用後の悪意のあるコードをその新しいプロセスに注入し、悪意のあるコードを実行し、終了したら新しいプロセスを強制終了するフォークアンドラン手法を使用します。これにはメリットと欠点の両方があります。フォーク・アンド・ラン方式のメリットは、Beaconエージェント・プロセスの外側で実行が行われることです。これは、エクスプロイテーション後のアクションで何か問題が発生したり、把握されたりした場合でも、インプラントが存続する可能性がより高くなるということです。簡単に言えば、インプラントの全体的な安定性が非常に向上しますしかし、セキュリティー・ベンダーがこのフォーク・アンド・ランの動作を捉えたことにより、Cobalt Strikeが認めている、OPSECの高価なパターンが追加されました。

2020年6月にリリースされたバージョン4.1の時点で、Cobalt Strikeは、ビーコン・オブジェクト・ファイル（BOF）の導入により、この問題に対処するための新機能を導入しました。BOFを使用すると、オペレーターは、前述のよく知られた実行パターンや、cmd.exe/powersheet.exeの使用などのOPSECの失敗を、ビーコン・インプラントと同じプロセス内でメモリ内のオブジェクト・ファイルを実行することにより回避できます。BOFの内部の仕組みについてはここでは触れませんが、以下に、参考になるブログ記事をいくつか紹介します。

上記のブログを読んでいただければ、BOFは私たちが望んでいた救いの恵みではなかったことがわかります。これらの素晴らしい.NETツールをすべて書き直して、BOFに変えることを夢見ていたなら、その夢は今や打ち砕かれています。ごめんなさい。しかし、私の意見では、BOFが提供できる素晴らしいものがいくつかあるので、希望は失われません。私は最近、BOFでできることの限界を押し広げて、とても楽しい（そして少しフラストレーションも感じました）中で、BOFでできることの限界を押し広げようとしています。まず、CredBandit を作成し、LSASSのようなプロセスの完全なメモリダンプを実行し、既存のBeacon通信チャネルを通じて送信します。InlineExecute-Assemblyは、お気に入りの .NET ツールを変更することなく、ビーコン プロセス内で .NET アセンブリを実行できます。BOFを作成した理由、その主な機能、注意事項、敵対者シミュレーションやレッドチームを実施する際にどのように役立つかについて詳しく説明しましょう。